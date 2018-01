Tietoturva

Haittaohjelma iski lasten puhelimiin – pelotteli pornolla ja viruksilla

Virallisessa Google Play -kaupassa jaettiin noin 60:tä peliä – monet niistä lapsille suunnattuja –, jotka kätkivät sisäänsä haittaohjelman. Asiasta kertoo tietoturvayhtiö Check Point, jonka mukaan AdultSwine-haittaohjelmaa ehdittiin ladata 3–7 miljoonaa kertaa.Suosituimmat haittaohjelman sisältävät nimikkeet olivat Five Nights Survival Craft, Mcqueen Car Racing Game ja Addon Pixelmon for MCPE.AdultSwine pystyi kolmenlaisiin konnuuksiin. Se esitti uhrin laitteessa mainoksia, jotka olivat muun muassa pornoa, pelotteli viruksilla väärän turvasovelluksen asentamiseksi ja yritti huijata uhrin sitoutumaan maksullisiin palveluihin.Mainosten esittäminen on tyypillinen tapa, jolla rikolliset ansaitsevat rahaa, joskin ei ole selvää, oliko siitä tässä tapauksessa kysymys. Lasten tapauksessa pornomainokset kuitenkin voivat säikäyttää ja aiheuttaa hämmennystä.Google on jo poistanut kyseiset haittasovellukset Playsta. Lisäksi Google esittää varoituksia niille käyttäjille, joilla vielä on jokin näistä sovelluksista laitteessaan.Haittaohjelma voi kuitenkin oppia uusia kikkoja. Nyt se esimerkiksi tarjosi verkkolinkkejä mainoksiin, mutta yhtä hyvin nämä linkit olisivat voineet johtaa johonkin paljon pahempaankin.Vanhempien tulisi huolehtia, ettei jälkikasvu asenna sovelluksia laitteisiinsa luvatta. Kaikki mahdolliset lataukset tulisi valita yhdessä, ja sovellusten taustat tulee aina tarkistaa ensin.