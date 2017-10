Tietoturva

Tee nämä 5 asiaa, jos haittaohjelma iskee tietokoneeseesi

1. Keskeytä kaikki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Tuhoa väliaikaistiedot

3. Skannaa virukset

https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html

4. Tarkista selain

5. Se ikävin vaihe