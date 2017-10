Tietoturva

Uuden haittaohjelman teholle löytyi syy – tekniikka varastettu NSA:lta

Bad Rabbit -kiristäjä on uusin haittaohjelma, joka käyttää hyväkseen NSA:sta varastettuja työkaluja.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY