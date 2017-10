Tietoturva

Vaarallinen kiristäjä pysäytettiin – levisi myös Suomeen

Bad Rabbit -kiristäjää on tavattu Suomessa, mutta epidemia on pysäytetty.

https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005422317.html

