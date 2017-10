Tietoturva

Varo uutta Facebook-villitystä: Voit paljastaa liikaa viattomassa kyselyssä

”Sukunimihaaste” saattaa paljastaa tiedon, jonka avulla on on mahdollista kaapata tili verkkopalvelun turvakysymyksen kautta.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY