Tietoturva

Varo Prisman nimissä kiertävää viestiä – Huijarit yrittävät kaapata Facebook-tilisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomessa levitetään Prisma-ketjun nimissä huijausta, jossa kyselyn täyttäjälle luvataan 500 euron lahjakorttia. Todellisuudessa kyseessä on kuukausimaksullinen tilausansa.Huijausta on levitetty laajasti Facebookin keskusteluryhmissä. Huijausviestissä ei poikkeuksellisesti kehoteta klikkaamaan linkkiä, vaan googlaamaan PRISMA500-teksti. Haku on vienyt prisma500.org-verkkosivulle, joka on väärennetty Prisman logoja käyttäen.Sivun käyttäjälle näkymättömässä osassa on kerrottu, että todellisuudessa kyseessä on PointWord-yhtiön maksullinen jäsenyys. Luottokorttitietoja kysytään euron veloitusta varten, ja 5 päivän kuluttua alkaa juosta 39 euroa / 2 viikkoa -jäsenmaksu. Tällaista huijaustyyppiä kutsutaan tilausansaksi.Moni kertoo sosiaalisessa mediassa saaneensa huijausviestejä tuttaviensa kautta, mikä viittaa tilin kaappaamiseen tai Facebookissa toimivaan huijaussovellukseen. Tämän vuoksi sivulla vieraileminenkin saattaa olla vaarallista, sillä se saattaa asentaa haittaohjelman tietokoneelle.Alla oleva video näyttää, miten etsit ja poistat mahdollisen haittasovelluksen omalta Facebook-tililtäsi.