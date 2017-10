Tietoturva

Sovellusvinkki: Yksi sovellus pyyhkii muistikortin varmasti

Muistikortilla on usein asiaa, jonka ei halua päätyvän toisten käsiin. Kun kortin pyyhkii oikein, ei esimerkiksi sillä olleita valokuvia voi enää kaivaa esiin.









