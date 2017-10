Tietoturva

Varo ”selainpäivitystä” – voi olla vaarallinen haittaohjelma

Esimerkiksi vakoilu- ja kiristysohjelmaa jakavaa haittaohjelmaa on levitetty tärkeänä selainpäivityksenä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY