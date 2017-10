Tietoturva

Valtion kyber­suojauksesta löytyi puutteita

Valtion kyber­suojauksesta löytyi puutteita

10.10. 8:32

Valtioneuvoston laatimissa kyberturvallisuusstrategioissa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin. Toimintavarmuutta ja kybersuojausta ohjaavia strategioita on laadittu, mutta VTV:n mukaan niiden ohjausteho on ollut heikko. Toimeenpanon vastuutaho on jäänyt epäselväksi, toimenpiteitä ei ole aikataulutettu eikä niiden toteutumista ole seurattu.



Koska kybersuojauksen kehittämistä ei ole onnistuttu yhtenäistämään, virastojen käytännöt ovat kirjavia ja suojaus vaihtelevan tasoista.



Yhdenmukaisuuden puute on erityinen riski silloin, jos virastoihin kohdistuu jonkinasteinen kyberhyökkäys. Sellaisessa tilanteessa vastatoimia on vaikea käynnistää, jos järjestelmät ovat vaihtelevan tasoisia ja johtamisesta ei ole sovittu. Hyökkäystilanteessa neuvotteluille ei välttämättä ole aikaa.



VTV tarkasti valtion sähköisten palveluiden toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa.