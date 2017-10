Tietoturva

Ikävä paljastus: Kaikki Macit eivät päivity turvallisiksi

iMac 7,1; iMac 8,1; iMac 9,1; iMac 10,1

MacBook 5,1; MacBook 5,2

MacBookAir 2,1

MacBookPro 3,1; MacBookPro 4,1; MacBookPro 5,1; MacBookPro 5,2; MacBookPro 5,3; MacBookPro 5,4

MacPro 3,1; MacPro 4,1; MacPro 5,1