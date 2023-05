Kuuntelimme ja kokeilimme Sony WH-1000XM5- ja JBL Tour One M2 -sankakuulokkeet.

JBL ja Sony ovat tehneet onnistuneet kuulokkeet, joissa on kuitenkin paljon keskinäisiä eroja.

Langattomat kuulokkeet elävät todellista kultakautta. Vaikka täyslangattomat nappikuulokkeet ovat nostaneet suosiotaan, myös perinteiset sankakuulokkeet voivat hyvin.

Niillä on langattomiin nappikuulokkeisiin verrattuna muutama kiistaton etu, kuten jykevämpi äänentoisto sekä (yleensä) mahdollisuus kuunnella myös johtoa käyttäen. Tämä takaa parhaan mahdollisen äänentoiston, sillä langattomassa toistossa ei ole toistaiseksi yleismaailmallista standardia.

Otimme testiin kaksi kuulokeparia, jotka kisaavat varsin erilaisin eväin. Amerikkalainen JBL on Suomessa suurta suosiota nauttiva kaiutin- ja kuulokevalmistaja, ja sen Tour One M2 -lippulaivamalli on tullut kauppoihin varsin hiljattain.

Japanilainen Sony puolestaan on äänentoiston vanha konkari. Sen WH-1000XM-kuulokesarja on muodostunut hintalaadultaan hyväksi ylemmän pään äänentoiston virstanpylvääksi ja verrokiksi. Otimme testiin sen uusiman WH-1000XM5-mallin.

Kuulokkeet eivät ole sisaruksia keskenään, mikä tulee heti selväksi. Sonya on tehty selkeästi vain äänentoisto edellä, JBL puolestaan nojaa myös designiin.

Kummankin kuulokeparin kanssa tulee kotelo. Vasemmalla oleva JBL taittuu pienempään tilaan.

Kummankin pakkauksen mukana tulee perusvarustelu: audiokaapeli, latausjohdot ja kova vahvistettu kotelo. Koska JBL:issä on taitos myös kuppien yläpuolella, ne menevät pienempään tilaan.

Molempien käyttöönotto on helppoa, sillä paritus tapahtuu helposti Bluetoothilla. Molemmilla valmistajilla on tarjolla puhelinsovellus, joka kannattaa ladata.

Molemmat ovat hyvät päässä

JBL:t ansaitsevat erikoismaininnan siitä, että ne ovat oikein mukavat päässä. Sekä korvatyynyt että sangan pehmuste on toteutettu hyvin. Kuulokkeet tuntuvat painoaan (268 grammaa) kevyemmiltä, eivätkä juuri purista. Näitä pitää mielellään päässä useamman tunnin. JBL:t myös taittuvat Sonyja pienempään tilaan.

Sonyt ovat designinsa puolesta kolhommat. Niiden ulkonäkö ei herätä hurraahuutoja, ja ne ovat päässä JBL:iä raskaammat. Muutaman käyttötunnin päästä eron huomaa selkeästi. Ne pärjäävät muuten sankakuulokkeiden sarjassa kohtalaisesti, mutta JBL:n lippulaiva on tiukka verrokki.

JBL:t ovat sirommat ja tyylikkäämmät päässä, mutta saattavat tulla isokorvaisen kuuntelijan korvien päälle.

Kannattaa huomioida, että JBL:n kupit ovat pienemmät kuin Sonyn. Isokorvaisemmilla ne saattavat asettua korvalehden päälle, Sony ympäröi korvat melko varmasti.

Kontrolleissa on isot erot

Käyttökokemuksessa on eroja. JBL:n suurin kompastuskivi ovat sen kontrollit, jotka ovat suorastaan raivostuttavat. Kuppien hipaisuohjaus on niin herkkä, että jotain väärää tapahtuu melkein poikkeuksetta jo pelkästään kuulokkeet päästä otettaessa.

Myös kuulokkeiden asennon korjaaminen saa yleensä jotain ei-toivottavaa tapahtumaan. Yleensä se on hyppäys seuraavaan biisiin tai vastaavaa. On hyvin tavallinen tilanne, että kuulokkeet alkavat toistaa musiikkia uudelleen, kun ne lasketaan kaulalle musiikin ollessa tauolla.

Vasemmalla olevien Sonyjen näppäintuntuma on parempi. Niistä puuttuu hipaisuohjaus, joka on tosin JBL:ssä yliherkkä.

Hipaisuohjauksen saa pois käytöstä sovelluksen asetuksista. Tätä kannattaa harkita vakavasti. Miinusta on syytä antaa myös fyysisille volyymipainikkeille, jotka ovat varsin tunnottomat.

Valmistaja on tehnyt varsin erikoisen päätöksen siinä, että sen äänipiuha kiinnittyy kuulokkeisiin harvinaisella 2,5 millimetrin liittimellä. Mikäli kaapeli pitää uusia, tämä on hankalampi hankkia ja maksaa enemmän.

Sonyssa hipaisukontrollien herkkyys on maltillisempi, eikä virheitä syntynyt samaan tapaan. Äänikaapeli on molemmista päistä standardi 3,5-millinen. Molempia vo pitää onnistumisena.

Äänenlaatu on molemmissa hyvä

Molempien kuulokkeiden äänenlaatu on hyvä.

JBL:n aiempaa mieltymystä vahvaan bassoon on sovellettu nyt kohtuudella. Ääni on kirkas ja ehkä hieman jopa diskanttivoittoinen.

Sonyn äänimaailma on puolestaan tasapainoisempi ja täyteläisempi.

On makuasia, kumpi miellyttää korvaa enemmän. Puhdassoundinen Depeche Mode kuulosti paremmalta JBL:llä. Motörheadin räime puolestaan pääsi oikeuksiinsa Sonyilla, kun virveli napsui selkärangassa asti.

Langattomasti kuunneltaessa äänikuvaa voi säätää mieleisekseen taajuuskorjaimella, jollainen tulee kummankin sovelluksen mukana. Johdolla kuunneltaessa siitä ei ole iloa, koska kuulokkeet toimivat silloin passiivisena.

Molemmat sovellukset ovat huomattavan monipuolisia.

Vähissä ovat asiat, joita ei voi Sonyn sovelluksen kautta säätää. Haluttaessa se voi jopa oppia tunnistamaan paikat, joissa käyttäjä käy, ja säätämään vastamelutoimintoa sen mukaisesti. Yksityisyydestään tarkka käyttäjä napsauttelee näitä ominaisuuksia päälle varovaisesti.

Molempien sovelluksissa on ominaisuuksia vaikka muille jakaa. Johdolla kuunneltaessa niistä ei kuitenkaan ole iloa, vaikka äänenlaatu onkin parempi kuin langattomasti.

Sonyn sovellus tarjoaa lisäksi äänikuvan muokkaamista korvista otettujen valokuvien perusteella. Lisäksi Sonysta voi napsauttaa päälle valmistajan oman, pakatun äänen laatua parantavan DSEE Extreme -tekniikan. Se on kuitenkin todellinen akkusyöppö. Lisäksi tarjotaan tilausta maksulliseen 360 Reality Audio -tilaäänitekniikkaan.

JBL muokkaa äänen yksilölliseksi kuulotestin perusteella. Lisäksi tarjolla on erilaisia tilaääniprofiileja elokuva-, musiikki- ja pelikäyttöön.

Vastamelu kohdallaan

Vastamelutoiminto on molemmissa kuulokkeissa erinomainen. Kummatkin kuulokkeet eristävät melua mukavasti passiivikäytössäkin, mutta tehokas aktiivinen vastamelu antaa käyttäjän nauttia musiikista rauhassa esimerkiksi täydessä kulkuvälineessä.

Akkukestossa JBL vie voiton. Niille luvataan käyttöaikaa yhdellä latauksella peräti ilman vastamelua 50 tuntia ja vastamelulla 30 tuntia. Sonylla vastaavat luvut ovat 40 ja 30 tuntia, mikä on paljon sekin. Mutta JBL:n luku on erinomainen.

Lisäksi kuulokkeissa on pikkuriikkisiä teknisiä eroja, kuten JBL:n uudempi bluetooth-versio. Nämä eivät ole kuitenkaan erityisen merkityksellisiä.

Sankakuulokkeille harvemmin luvataan tiiviydestä kertovaa ipx-luokitusta. Monien verkkokauppasivustojen mukaan JBL:illä olisi ipx-4-luokitus eli roiskeenkestävyys. Valmistaja kuitenkin vahvisti IS Digitodaylle, ettei virallista luokitusta ole.

Luokitusta ei ole Sonyllakaan. Rankempaan sateeseen ei siis kannata kummillakaan lähteä.

No, kummat?

Kummatkaan kuulokkeista eivät ole hullunhalvat. JBL:t maksavat noin 300 euroa ja Sonyt peräti 380 euroa.

Käytettävyyden ja täpärästi myös soundien puolesta Sony vie selkeähkön voiton, JBL voittaa istuvuudessa ja ulkonäössä.

Raa’asti numeroiden valossa JBL näyttää paremmalta. Mutta koska käytettävyys ja soundit ovat kriittisen tärkeitä ominaisuuksia, Sony puristaa itselleen voiton. Mutta jos kuulokkeita verrataan hinta-laatusuhteen näkökulmasta, 80 euron hintaero vie puntit tasoihin.

Kannattaa noteerata, että Sony on jättänyt myyntiin edellisen sukupolven WH-1000XM4-mallin. Sitä myydään 250 euron hintaan, eli halvemmalla kuin JBL:ää. Se on myös harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jos 300 euroa on ehdoton kipukynnys.