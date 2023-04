Testasimme kahdet uudet langattomat nappikuulokkeet, Nothing Ear (2):n ja JBL Tour Pro 2:n.

Nothing Ear (2) ja JBL Tour Pro 2 ovat hyvin samankaltaiset langattomat nappikuulokkeet, mutta toinen on yli satasen kalliimpi.

Ei siitä ole edes kymmentä vuotta, kun Applen täysin langattomat Airpods-nappikuulokkeet mullistivat maailman.

Enkä tarkoita nyt poikkeuksellisen hyvän äänenlaadun tarjoamista kohtuuhintaan. Ehei.

Niistä tuli järkyttävän suuri puheenaihe ja meemi, kun internet nauroi joukolla korvista roikkuville ”hammasharjan vaihtopäille”. Eipä mennyt kauaa, kun niitä alkoi näkyä kaikkialla, kun muutkin valmistajat lähtivät leikkiin mukaan.

Myyntiin tulee jatkuvalla syötöllä uusia malleja, jotka pyrkivät erottumaan kuluttajille erilaisin tavoin. Ilta-Sanomat otti testiin kaksi kevään uutukaista eli Nothing Ear (2):n ja JBL Tour Pro 2:n.

Vasemalla oleva Nothing Ear (2) voittaa vertailun, kun puhutaan designista. JBL:n kosketusnäytöllä varustettu kotelo on tosin sekin ainutlaatuinen.

Nothing Ear (2) – loistava paketti mahtavalla designilla

OnePlussan perustajiin kuuluneen Carl Pein uusi yritys ja hypebrändiksi kasvaneen Nothingin uudet Ear-kuulokkeet eivät ole ulkoisesti muuttuneet, mutta pinnan alla on tehty remonttia.

Ear (2) tarjoaa aiempaa paremman akunkeston (vastamelutoiminnon ollessa päällä), parempaa ääntä ja kirkkaammat mikrofonit. Uutena ominaisuutena kuulokkeet voi yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen.

Kuulokkeet työnnetään korvakäytävään, mikä itsessään jo eristää ääntä hyvin, mutta niistä löytyy myös tehokas ja säädettävä vastamelutoiminto. Ruuhkajunassa sen avulla pääsee oikein kivasti omiin oloihinsa, mutta ei täyteen hiljaisuuteen. Toiminnon saa myös mukautumaan ympäristön mukaan, joten tasoa ei tarvitse erikseen säätää liikkuessa paikasta toiseen.

Upean designin hauska yksityiskohta on oikean kuulokkeen punainen täplä, josta tietää aina, kumpi kuuloke onkaan kädessä. Ikävä kyllä muovinen latauskotelo naarmuuntuu helposti.

Äänenlaatu on tässä hintaluokassa parhaimmasta päästä. Kokonaisuus on lähes 10/10, joskin basso on Ear (2):ssa hieman korostettu, muttei kuitenkaan dominoiva. Korkeat äänet kärsivät hieman vastamelutoiminnon ollessa päällä.

Akku on monille ostopäätöstä tehdessä yksi suurimmista tekijöistä. Kuulokkeet kestävät yhtä soittoa vastamelun kanssa neljä tuntia ja ilman vastamelua kuusi. Latauskotelon kanssa päästään 22 tai 36 tuntiin. 15 minuutin lataus antaa virtaa taas neljäksi tunniksi.

Alkuperäinen Ear (1) tuli vuonna 2021 myyntiin satasella, mutta Ear (2) maksaa peräti 160 €. Kovalle hinnankorotukselle on vaikea keksiä muuta syytä kuin ahneus, sillä perusominaisuudet edeltäjän kanssa ovat vastamelutoimintoa myöten liki samat. Nothing selittää korotusta kustannuksien kallistumisella.

Kuulokkeita hallitaan Nothing X -sovelluksella, jolla pystyy muokkaamaan taajuuskorjainta, vaihtamaan kuulokkeiden puristustoimintoja sekä luomaan tekoälyn avulla juuri itselleen sopivan ääniprofiilin. Käyttäminen on helppoa eikä tunnustakaan tarvitse luoda.

JBL Tour Pro 2 – helpotusta akunkestoa kaipaavalle

JBL:n erikoisuus uusissa Tour Pro 2 -kuulokkeissa on niiden latauskotelo, josta löytyy 1,45 tuuman kosketusnäyttö. Sillä voi säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa valmiita taajuuskorjainvaihtoehtoja, vastamelun tasoa, tarkastaa akun tilanteen ja niin edelleen Käytännössä melkein kaiken.

Kätevää, jos vaikka puhelin on toisessa huoneessa tai kuulokkeet on yhdistetty kahteen laitteeseen. Itse kuitenkin jouduin toteamaan nopeasti, että alkuinnostuksen jälkeen ominaisuuden käyttö loppui parissa päivässä. Puhelin on aina käden ulottuvilla, ja kaksoisyhteydelle on hyvin harvoin tarvetta.

Koteloon voi vaihtaa muun muassa oman taustakuvan tai asettaa herätyksen, jos vaikka haluaa keskittyä työntekoon. Kosketusnäyttö reagoi hyvin painalluksiin ja on kirkas.

Korvakäytävään ujutettavat kuulokkeet ovat erittäin mukavat korvassa. Äänenlaatu on paremmasta päästä. Basso on tasapainossa muiden äänien kanssa, mutta kuitenkin jykevä. Taajuuskorjaimen valmiit vaihtoehdot eivät aiheuta varsinaisia riemunkiljahduksia, mutta onneksi voi aina säätää itse. Käyttäjien itse tuunaamia taajuuskorjaimia jaetaan ahkerasti nettifoorumeilla.

Vastamelutoiminto on keskivertoa parempi, mutta esimerkiksi matalat äänet pääsivät usein läpi varsinkin ulkona liikkuessa. Käytin lähinnä vain kuulokkeiden mukautuvaa vastamelutoimintoa, koska se toimi yleisesti ottaen erittäin hyvin oli sitten kotona, koiran kanssa ulkona, junassa tai kahvilassa.

Ilman vastamelua akku kestää noin 10 tuntia ja vastamelun kanssa kahdeksan. Kotelo antaa 24–30 tuntia lisäaikaa riippuen vastamelutoiminnon käytöstä. Mikäli virta loppuu tyystin, niin jo 15 minuutin lataus antaa virtaa taas neljäksi tunniksi.

Mikrofoni on muuten nappikuulokkeiden parhaimmistoa. Nämä korvassa kelpaa osallistua palaveriin sohvalta makoillen – ja on muuten testattu!

Hämmennystä aiheuttaa oikeastaan vain hinta, joka pilaa muuten varsin mainion paketin. Kuulokkeista saa pulittaa nimittäin järisyttävät 280 euroa. Kovan hinnan selittää todennäköisesti kotelo, josta ei ole kuitenkaan iloa kaikille.

JBL tarjoaa myös perinteisen sovelluksen, jos ei halua näpytellä kotelolla.

Kumpi mukaan kaupasta?

Molemmat testatut kuulokkeet ovat mainioita tuotteita, joissa ei ole varsinaisia vikoja. Ne ovat myös erittäin mukavat korvissa, joten niitä käyttää vaivatta useamman tunnin yhtä soittoa. Kumman tahansa ostaessa saa hyvän tuotteen.

Nothing tarjoaa hintalaatusuhdetta ajatellen paremman tuotteen, sillä hyvän vastamelun lisäksi erityisesti äänenlaatu on erottuu kilpailijoista. Ja design.

JBL:ää suosittelen heille, jotka ovat valmiita maksamaan astetta paremmasta äänestä ja poikkeuksellisen hyvästä akunkestosta. Jos kuitenkin tietää ettei kotelolle ole tarvetta, niin halvemmallakin pääsee katsomalla muita malleja.