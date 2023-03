Testasimme Oneplus 11:n ja Samsung Galaxy S23 Ultran.

Eteläkorealainen Samsung ja kiinalainen OnePlus ovat kaksi suomalaisten suosikkeihin kuuluvaa Android-puhelinvalmistajaa, ja niiden laitteet tapaavat olla hyvin näkyvillä Suomen myydyimpien puhelimien listoilla.

Molemmat valmistajat julkaisivat alkuvuodesta lippulaivamallinsa, eli Samsung Galaxy S23 -sarjan ja OnePlus 11:n. Näissä kilpakumppanit lähtivät täysin eri poluille.

Samsung julkaisi kolmen mallin sarjan (S23, S23+ ja S23 Ultra). Oneplus julkaisi ainoastaan Oneplus 11 -mallin. Aikaisemmasta käytännöstään poiketen valmistaja ei julkaissut erillistä Pro-versiota, eikä sitä ole valmistajan mukaan luvassa myöhemminkään.

Pyöreys on muotia

Puhelimien ulkonäkö on puhtaasti makuasia. Nyt muodissa ovat aiempaa pyöreämmät muodot, minkä OnePlus vie muotoilussaan asteen pidemmälle. S23 Ultra on hieman kookkaampi ja painavampi kuin OnePlus 11.

Samsung on ladannut etenkin Ultra-huippumalliinsa ominaisuuksia lähestulkoon mikroaaltouunia myöten ja säilyttänyt edeltäjän ominaisuudet. OnePlus taas on suunnitellut puhelintaan puhtaalta pöydältä ja lähestynyt oman puhelimensa ominaisuuslistaa jopa leikkuri kädessään. Joitakin edellismalleissa olleita ominaisuuksia ei enää ole.

OnePlussan leikkaukset ovat osittain huomaamattomia tai ne huomaa pienellä viiveellä. Harva huomaa langattoman latauksen katoamista, mutta aiemmissa malleissa mukana toimitetun puhelimen silikonisuojan puuttumisen huomaa puhelinta käyttöön otettaessa.

Kamerat ovat nykyisin niin esiin työntyviä, että ne ne sijoitellaan paikalleen monenmoisen designin keinoin. Samsungin taidonnäyte (vasemmalla) tuo mieleen muinaisen sammakkomiesvarustuksen, OnePlus on futuristisempi.

Laturiin ei OnePlussassa ole koskettu, sellainen tulee edelleen puhelimen mukana. Tämä on ymmärrettävää, sillä 80 watin pikalataus on yksi laitteen suurimmista valteista. Se myös toimii hyvin. Samsungin mukana ei laturia tule.

Kameroissa jotain uutta, vanhaa ja leikeltyä

Sirkkeli on pärähtänyt myös OnePlussan kameran kohdalla. OnePlussan edellismallin optinen 3,3-kertainen zoom on kutistunut kaksinkertaiseksi ja laajakuva typistynyt enimmillään 150 asteesta 115 asteeseen.

Kaikki muutokset eivät ole silti huonompaan päin. Hasselbladin kanssa työstetyn 48-megapikselisen pääkameran kuvat ovat hyviä sekä teräviä ja kelpaavat vaativalle käyttäjällekin.

OnePlussan kuvat näyttävät paljain silmin Samsungin tuotoksia paremmilta, mutta tässä on kysymys enemmän Samsungin pyrkimyksestä tiukkaan realismiin. OnePlus värittää kuviaan hieman enemmän silmää miellyttävään suuntaan. On kyse makuasioista, miellyttääkö tiukka realismi enemmän kuin kevyt käsittely.

Samsungin etuihin lasketaan myös järeä, mutta ennallaan pysynyt 10-kertainen optinen zoom sekä mahdollisuus ottaa pakotetusti kuva pääkameran kennon koko kapasiteetilla (kuvien tekoälyavusteisen kokoon parsimisen sijaan). Tämä onkin optimaalinen tapa kuvata liikkumattomia kohteita hyvässä valaistuksessa.

Valaistuksesta puheen ollen: Samsungin kameran kehityspanokset on viety nyt yökuvauksen suuntaan. Peräti 200-megapikselinen kenno tekee hyvää jälkeä pimeässä.

Selfiekamerassa OnePlus vie voiton. Tässä lienee pitkälti kysymys oman kohderyhmän tuntemuksesta.

Varmasti riittävän tehokkaita

Molempien laitteiden näytöt ovat laadukkaita ja silmää miellyttäviä 120-hertsisiä. OnePlussan tarkkuus on karvan verran parempi, mutta näin pieniä eroja ei monikaan juuri huomaa.

Myös akut ovat samaa kaliiberia, 5000-milliampeerisia. Maltillisella käytöllä ne riittävät hyvinkin yli vuorokauden, mutta molemmat puhelimet saa kyllä syömään tehoja videoita katselemalla, pelaamalla tai muuten prosessoria kuormittamalla.

Myös suorituskyvyssä molemmat puhelimet ovat huippuluokkaa uusine Qualcommin piireineen. S23-mallisarjassa Samsung on hylännyt omat Exynos-prosessorinsa ja käyttää amerikkalaista Snapdragonia. Muistimäärien suhteen OnePlus tarjoaa 8/128- ja 12/256-versioita, Samsung puolestaan 8/256-, 12/256- ja 12/1024-vaihtoehtoja.

OnePlussan erikoisuus on puhelimen sivussa sijaitseva kolmiportainen mykistyskytkin.

...sekä muutama erikoisuus

S23 Ultran erikoisuus on kynä, jota ei muista S23-malleista löydy. Kynällä Ultra-malli jatkaa jo kuopatun Note-mallisarjan perinteitä, ja se täyttää kohderyhmän tarpeet hyvin. Kynään tehdään pieniä parannuksia malli toisensa jälkeen, mutta loppujen lopuksi on kysymys sen perustoiminnallisuudesta: jos pidät kynällä kirjoittamisesta, piirtämisestä ja vaikkapa tekstin tai kuvien kommentoinnista käsipelillä, kynä on oikein hyvä. Myös kynällä kirjoitetun tekstin tunnistus on mallikasta.

OnePlussan oma pieni erikoisuus puolestaan on fyysinen vaiennussäädin, joka välillä loisti poissaolollaan. 11-malliin se on palannut.

Molemmat valmistajat ansaitsevat ison hatunnoston laajasta tuesta. Sekä Samsung että OnePlus lupaavat puhelimelleen 5 vuotta tietoturvapäivityksiä sekä 4 vuotta Android-versiopäivityksiä. Puhelimille tulee siis hyvä elinkaari. On tosin odotettavissa, että päivitysten tahti hidastuu sitä myötä, kun puhelimet ikääntyvät. Pitkä ohjelmistotuki on kuitenkin trendi, johon jokaisen – ihan jokaisen – puhelinvalmistajan olisi syytä tarttua.

Mutta kumpi?

Samsungin puhelimessa on kaikki tarpeellinen ja vähän päälle, mutta samalla sitä on syytä kritisoida uudistusten kepeydestä. Galaxy S22 -mallista tai sen edeltäjästäkin on hyvin harvalla syytä päivittää. Toisin sanoen erinomainen on nyt vähän parempi.

Ja se näkyy myös hinnassa. Hintahaarukka on vajaasta 1200 eurosta runsaaseen 1500 euroon.

Kun kynän ottaa Ulos Samsungista, puhelin tarjoaa eri toimintavaihtoehtoja.

OnePlus puolestaan ei tarjoa kaikkea, eli se ei ole täysverinen lippulaiva samalla tavalla. Tasapaino mukaan otettujen ja pois jätettyjen ominaisuuksien välillä on kuitenkin verrattain onnistunut. 880 tai 950 euroa on kuitenkin puhelimesta verrattain paljon.

Ominaisuuksia vertailtaessa puhelinten hinnat ovat jotakuinkin tasapainossa keskenään. Kysymys on viime kädessä siitä, haluatko kaiken ja maksat enemmän vai säästeletkö hieman.

Lippulaivapuhelimia on tapana kritisoida kalleudesta, mutta tällä kertaa siihen on erityiset syyt. Molempien valmistajien hinnat ovat nousseet edellismalleihin verrattuna rajummin kuin inflaatio, eikä syynä liene pääosin jo helpottanut komponenttipulakaan. Ihmiset ovat valmiita maksamaan puhelimista koko ajan enemmän, ja tämä pitää paikkansa erityisesti lippulaivamalleissa. Miksipä siis ei pyytää enemmän, kun kerran ihmiset maksavat?