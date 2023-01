Löytyikö lopulta syy ostaa äly­kello? Testissä uusi Huawei, jossa on harvasta kellosta löytyvä niksi

Huawei Watch D näyttää monien silmään Apple Watchilta, mutta se on suunniteltu kokonaan toisella filosofialla.

Huawei Watch D on kehitetty terveyden tarkkailu edellä.

Älykellot yleistyvät tasaiseen tahtiin. Samalla alkaa kilpailu laitteiden ominaisuuksilla.

Kännykkämarkkinoilta ulos pelattu kiinalainen Huawei on kiinnittänyt kuluttajapuolella huomionsa viime aikoina puettavaan teknologiaan, erityisesti kuulokkeisiin ja älykelloihin.

Yhtiön kellot ovat olleet teknisesti kehittyneitä ja akkukestoltaan usein roimasti kilpailijoita parempia. Yhtiö julkaisi hiljattain Huawei Watch D:n, joka esittelee jotain uutta: mahdollisuuden mitata verenpaine ja EKG.

Alkuun varoituksen sana: Huawei Watch D ei ole lääkinnällinen laite, joten tuloksia ei voi pitää suorana totuutena tai käyttää diagnooseissa. Tämä on hyvä pitää mielessä, eli tuloksiin kannattaa suhtautua suuntaa-antavina.

App... Huawei Watch

Noin 450 euron hintainen kello näyttää enemmän kuin ihan vähän Apple Watchilta. Siitä tekee silti silmäänpistävän 3 senttimetrin paksuinen eli varsin leveä kumiranneke. Tätä tarvitaan, koska se suojelee rannekkeen alla olevaa, verenpainemittauksissa käytettävää ilmatyynyä. Ulkonäöltään kello jakaa mielipiteet kahtia.

Kellon ranneke on todella paksu, mikä kiinnittää huomion.

Laitteen käyttöönotto ei käy käden käänteessä. Ensin mitataan, mikä on itselle sopiva rannekekoko ja mahdollisesti asennetaan toinen tilalle.

Käyttöönoton jälkeen kello pitää päivittää uusimpaan ohjelmistoversioon, ja päivityksiä tulee paljon. Allekirjoittaneella meni laskut sekaisin kahdeksannen päivityksen kohdalla. Useampi tunti kannattaa siis varata.

Oman hankaluutensa tuo Huawei Health -sovellus, jota ei ole pakotesyistä lainkaan tarjolla Google Playssa. Samsung-puhelimien Galaxy Storesta ja App Storesta se kyllä löytyy.

Muiden Android-puhelimien kuin Samsungin omistajien pitää siis sivuladata sovellus sovelluskaupan ulkopuolelta. Normaaliolosuhteissa tällaisia latauksia ei suositella kenellekään, mutta se on ainoa keino päästä käyttämään kelloa. Ohjeita seuraamalla se onnistuu.

Rannekkeen kanssa riittää säätöä. Sen alle tulee verenpainemittauksessa käytettävä ilmatyyny ja sen vaihdettava suojakangas.

Huawei tarjoaa käyttöönottoon useamman videotutoriaalin, ja ne tulevat tarpeeseen. Ilmatyynyjen vaihto ja muu puuhastelu ei ole riittävän selkeää pelkkien kuvien tai tekstin avulla.

Ohjeille on käyttöä. Ilmatyynyn suojus pitää vaihtaa aika ajoin. Se nimittäin alkaa ennen pitkää haista, kun kelloa käyttää urheiltaessa. Tyynyjä on kahta eri kokoa ja molemmille on kaksi suojusta.

Akku kestää pitkään

Kun kellon on saanut käyttöön, se tuntuu kädessä hyvältä. Tyyny tekee siitä pehmeän, ja kellon käyttöliittymä on fiksu.

Akun käyttöikä on noin viikon, jos näytön pitää ranneliikkeellä aktivoituvana. Tulosta voi pitää älykellojen sarjassa oikein hyvänä.

Yksityiskohdista voi antaa pientä rutinaa: kello ei osaa esittää esimerkiksi ranteeseen tulevien pikaviestien emojeja näytöllä, vaan ne näkyvät *-merkkeinä. Valmistajan muissa malleissa, kuten Watch GT 3:ssa, tämä onnistuu.

Pakollinen Huawei Health -sovellus ei ole tarjolla Google Playssa, joten se on ladattava muualta. Itse sovellus on fiksusti toteutettu.

Valmiita kellotauluja on muutamia, ja ilmaiseksi tai rahaa vastaan niitä saa lisää. On kuitenkin vaikeaa löytää sellaista, jossa olisi mahdollisimman paljon dataa ja numerot digitaalisessa muodossa sekunteja myöten.

Laitteen minimikäyttölämpötilaksi on ilmoitettu +5 astetta, mutta se toimi oikein hyvin pakkasillakin.

Verenpainetta ja sydänsähkökäyrää

Huawei Watch D:n valttikortti eli verenpainemittaus on ripeä toimenpide. Sitä varten otetaan oikea asento ja rentoudutaan, minkä jälkeen rannetta vasten oleva ilmatyyny paineistetaan ja verenpaine mitataan. Haluttaessa laite voi muistutella mittauksen tekemisestä esimerkiksi aamuisin tai puoli tuntia urheilun lopettamisen jälkeen.

Laitteella onnistuu myös EKG:n eli sydänsähkökäyrän mittaus. Sen on tarkoitus paljastaa mahdollisia rytmihäiriöitä tai kammiovärinää etukäteen. EKG mitataan sormenpäästä ja anturina toimii toinen kellon kahdesta painikkeesta.

Molemmat mittaukset on helppo tehdä.

EKG mitataan viemällä sormenpää anturina toimivan alemman napin päälle.

Sydäntietojen ohella kellolla onnistuu sykkeenseuranta sekä urheilun ja unen mittaaminen. Ne ovat fiksuja toimintoja, jotka helpottavat seuraamaan elintapoja ja -toimintoja. Tämän lisäksi tarjolla on stressinseurantaa ja ihon lämpötila-anturia sekä veren happisaturaation mittausta.

Urheilulajien määrä on mittava. Suomessa kovin yleinen sauvakävely kuitenkin puuttuu joukosta. Tämä on harmi ja hieman outo puute, sillä kellon eteen on tehty paljon kehitystyötä myös Huawein Suomen-tutkimuskeskuksessa.

Kellon lääketieteellistä validiteettia on vaikea arvioida maallikon kyvyin. Sen allekirjoittaneelle antamat mittaustulokset olivat kuitenkin täysin loogisia.

Muun muassa somelääkäri Pippa Laukka on sanonut pitävänsä kellon tuloksia luotettavina. Kannattaa kuitenkin huomioida hänen olevan Huawein yhteistyökumppani.

Teknisesti oikein pätevä

Moni tuntee kiinalaisvalmistajien suhteen tiettyä varautuneisuutta siitä, mihin tiedot päätyvät ja miten niitä käytetään. Huawein mukaan käyttäjien tiedot säilytetään Saksassa. Viime kädessä on aina jokaisen henkilökohtainen päätös, kehen valmistajaan luottaa ja minkä verran.

Lataus tehdään laittamalla kello kiinni latausalustaan. Kellon pohjassa näkyy optinen anturi.

Älyominaisuuksiltaan kello on jonkin verran karsittu. Siinä ei esimerkiksi ole itsenäistä musiikkisoitinta eikä mahdollisuutta tallentaa musiikkia kellolle. Myöskään muiden erillisten sovellusten asentaminen ei tuntuisi onnistuvan. Tämä on sikäli ymmärrettävissä, että laitteen pääpaino on terveydessä.

Jos tarvetta on verenpaine- ja EKG-mittaukselle, vaihtoehtoja ei ole paljon. Joissakin Samsungin kelloissa sellainen on tarjolla. Ne ovat muuten hyvä vaihtoehto, mutta ne häviävät akunkestoltaan roimasti Huaweille. Niissä kelloissa riittää virtaa korkeintaan kahdeksi vuorokaudeksi yhdellä latauksella.

Toisaalta jos tarvetta verenpaine- ja EKG-mittaukselle ei ole, ei ole myöskään syytä ostaa Huawei Watch D:tä. Sekä Huaweilta että muilta valmistajilta löytyy edullisempia malleja, joissa on muita ominaisuuksia, joita Watch D:stä puuttuu.