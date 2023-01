Testi: Uusi Nokia-tabletti on erinomainen ja edullinen laite

Nokia T21 kisaa edullisten tablettien sarjassa. Leikkaukset on tehty oikeisiin paikkoihin, sillä lopputulos on onnistunut.

Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava HMD Global julkaisi ensimmäisen Nokia-tabletin vuosikausiin syksyllä 2021. Edullisten laitteiden sarjassa kilpaileva Nokia T20 osoittautui testissä erinomaisen käyttökelpoiseksi – vaikka siinä pieniä lastentauteja olikin.

Hieman myöhemmin HMD julkaisi siitä hieman kutistetun version, 8-tuumaisen Nokia T10:n. Ja nyt on uuden kymmentuumaisella näytöllä varustetun tabletin aika. Se sai nimekseen vähemmän yllättäen Nokia T21.

Tasan kaksi vaihtoehtoa

Tabletti tulee kahtena eri versiona: 4/64 Gt -mallina sekä 4/128 Gt -varianttina. Jälkimmäisessä on lisänä kaksi sim-korttipaikkaa 4g-puhelinliittymälle sekä nfc- eli lähilukutuki. Ensimmäinen maksaa 249, jälkimmäinen 299 euroa. Värivalinnan suhteen ei tarvitse vaivata päätään, sillä tarjolla on yksinomaan harmaata.

Ensituntuma laitteesta on hyvä. Siinä on jämäkkä alumiinikuori ja se antaa itsestään tukevan vaikutelman. Design on karun asiallinen ja pelkistetty.

Kotelo on jämäkkää alumiinia. Valmistaja mainostaa kuvassa ylhäällä näkyvän antennin suojuksen olevan 60-prosenttisesti kierrätettyä muovia.

Käyttöjärjestelmä on hyvin perusmallinen eli vaniljainen Android. Ylimääräisiä sovelluksia ei tarjota kuin muutamaa: valmistajan My Device -hallintaohjelma, Spotify sekä Netflix.

Ilahduttavasti tiliä luotaessa laite kysyy, tuleeko se lapsen vai aikuisen käyttöön. Tämä helpottaa perheen yhteistabletin hallinnointia.

Hieman häiritsevästi tabletti haluaa käynnistyä aina vaaka-asentoon, joten pystykäyttäjän pitää aina erikseen väännellä näyttöä oikeaan suuntaan.

Pakkauksen sisältö on hyvin pelkistetty: tabletti, pari dokumentaatiolappua ja virtajohto. Sim-kortillisessa mallissa tulee myös kortin asentamiseen vaadittava neula.

Muutenkaan ylimääräisiä krumeluureja ei juuri ole, joten esimerkiksi sormenjälkilukija loistaa poissaolollaan. Sisäänkirjautuminen tehdään kasvontunnistuksella, pin-koodilla, salasanalla tai kuviolla. Hieman ärsyttävästi pin-koodi vaatii aina enterin painalluksen.

Soveltuu hyvin mediatabletiksi

Karu asiallisuus jatkuu laitteistopuolella. 2000 x 1200 -näyttö on riittävän hyvä, mutta kirkkaudeltaan ei varsinaisen loistava. Sen katselukulmat ovat kuitenkin ihan mukavat.

Ilahduttavasti tabletti on edeltäjäänsä parempi mediakäytössä. Siinä on laitteistopohjainen tuki Videwine 1 -kopiosuojaukselle, eli esimerkiksi Netflixiä voi katsella full hd (1920 x 1080) -tarkkuudella. Enemmälle ei olekaan tarvetta, sillä näyttö ei korkeampiin videotarkkuuksiin taivu.

Pieni ärsyttävä yksityiskohta: Pin-koodilla kirjoitettaessa näppäimet ovat turhan isoja. Lisäksi koodi on vahvistettava enteriä napauttamalla.

Nokia T21:ssä on stereokaiuttimet, mikä on median katseluun tarkoitetun tabletin minimivaatimuksia. Niiden äänentoisto bassotaajuuksilla jää vaatimattomaksi, mutta äänentoisto riittää silti hyvin elokuvien katseluun. Myös perinteinen 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä on tarjolla.

Laite on varustettu kahdella 8 megapikselin kameralla, toinen eteen ja toinen taakse osoittava. Selfiekamera riittää hyvin videopuheluihin ja vastaaviin, mikä onkin sen päätarkoitus. Pääkamera on vaatimattomampi, ja puhelimen kamera lienee parempi valinta melkein kaikissa käyttötilanteissa.

Tabletin kamera on vaatimaton, mutta toteutettu tyylikkäästi.

Yksi T21:n uudistuksista on se, että sitä voi käyttää myös stylus-kynän kanssa. Hieman yllättäen HMD ei sellaista tarjoa, mutta Wacomin yleiset kynätyypit (WGP, Active ES 2.0 ) kelpaavat.

Akku kestää pitkään

Akku on reilusti kännyköitä järeämpi 8200-milliampeerinen, joten T21:tä voi käyttää tavallisten tabletinkäyttötottumusten mukaisesti muutaman päivän. Lataukseen kannattaa varata jonkin verran aikaa, sillä 18 watin ”pika”lataustehollakin akun täyttyminen vie runsaat kolme tuntia. Laturia ei tule pakkauksessa mukana, latausjohto kylläkin.

Suoritinvalinta on yksi syy, jolla laitteen hintaa on pystytty painamaan alas. Hieman harvinaisempi Unisoc Tiger T612 ei ole markkinoiden yleisimpiä eikä tehokkain prosessori, mutta se on täysin riittävä useimpiin tabletin käyttötarpeisiin. Jos tarkoitus on pelata hypertempoisia räiskintöjä, valinta kannattaa kohdistaa muualle.

Sama pätee verkkopuoleen. Molemmat tabletin mallit tukevat wifi 5 -verkkoja, mutta eivät uusinta wifi 6 -standardia. Lisääntyneen nopeuden ohella jälkimmäisen suuri etu on se, että useiden laitteiden käyttö kuormittaa verkkoa reilusti aiempaa vähemmän. Lisäksi sim-kortillinen malli tukee 4g-liittymiä, ei uudempaa 5g:tä.

Kamera tarjoaa kahdeksankertaisen digitaalisen zoomin, mutta lopputuloksesta tulee hyvin rakeinen.

HMD tarjoaa Nokia-mobiililaitteilleen 3 vuotta tietoturvapäivityksiä ja 2 vuotta Android-versiopäivityksiä, eli T21:n pitäisi aikanaan päivittyä Android 14:ään.

Vaikka laite on tullut saataville vasta nyt, päivitysten ajankohta alkoi kuitenkin juosta julkaisuhetkestä eli syyskuusta. Luvassa on siis turvapäivityksiä runsaan kahden ja puolen vuoden ajan.

Jos tarvitset edullista tablettia, valinta on hyvä

Samassa hintaluokassa tabletteja tarjoavat myös Samsung, Lenovo ja Huawei, joista jälkimmäistä on kuitenkin vaikea suositella Googlen palvelujen puuttumisen vuoksi. Samsungin Tab A8:aan verrattuna puolestaan Nokia tarjoaa enemmän muistia ja paremman akun.

Jos olet ostanut edellisen Nokia T20- tai T10-mallin, tarvetta päivittämiseen ei missään nimessä ole, sen verran pieniä ovat uudistukset.

Jos sen sijaan haluat edullista tablettia, joka antaa vastinetta rahalle, Nokia T21 on erinomainen valinta alle 300 euron hintaluokassa.