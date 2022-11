Googlen Nest Wifi Pro lunastaa lupauksensa helppokäyttöisyydestä.

Nest Wifi Pro on ulkoasultaan ylikokoinen lasihelmi. Sininen valo tarkoittaa sitä, että laite etsii verkkoa.

Yhä tiheämmässä alkavat olla kodit, joissa on oma langaton verkko nettilaitteiden ja sovellusten pyörittämiseksi. Huomioiden sen, millä vauhdilla wifi on yleistynyt, langattomien reitittimien kehitys ei ole vielä ihan sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Kyse on kuitenkin melkein pesukoneen tai kahvinkeittimen kaltaisesta kodinkoneesta.

Tätä markkinarakoa hamuaa Google, joka toi markkinoille ensimmäistä kertaa vuosikausiin langattoman reitittimen. 235 euron hintainen Nest Wifi Pro on jatkoa vuonna 2017 julkaistulle Google Wifille, mutta moni asia on nyt toisin.

Uusi reititin on brändätty Nest-tuotemerkin alle. Alun perin kysymys on Googlen vuonna 2014 ostamasta älytermostaatteja myyneestä yrityksestä, joka sittemmin laajeni Googlen sisällä monialaiseksi älylaitevalmistajaksi.

Syytä päivitykseen on, sillä wifi-standardikin on muuttunut sitten edellisen laitesukupolven. Nest Wifi Pro tukee hiljalleen yleistyvän wifi 6 -standardin (802.11ax) viimeisintä 6E-kehitysversiota ja lupaa teoreettisen 4,2 gigan siirtonopeuden kotona. Luvulla tosin on varsin vähän käytännön merkitystä, sillä harvalla on niin nopeaa internet-yhteyttä tai siinä määrin verkon sisäistä liikennettä.

Tukiasemassa on 3 fyysistä liitäntää: internet-piuhalle, sähköjohdolle ja reitittimeen mahdollisesti kiinnitettävälle lisäverkkolaitteelle.

Google lupaa yhden tukiaseman verkon kattavan 120 neliömetriä ja tarjoavan mahdollisuuden 100 samanaikaisen laitteen käyttöön. Jälkimmäiselle on tosin kotiolosuhteissa harvemmin tarvetta. Laitteeseen tulee ohjelmistopäivityksellä tuki hiljattain lukkoon lyödylle Matter-älylaitestandardille. Siinä reititin ottaa hoitaakseen myös Thread-reunareitittimen tehtävät.

Jos tukiasemia ottaa käyttöön useamman eli tekee mesh-verkon, nousee myös verkkoon kytkettävissä olevien laitteiden määrä samassa suhteessa.

3 tärkeää käsitettä: Wifi 6E, Matter ja Thread Käyttäjä ei näe wifi 6:ssa konepellin alla tapahtuvia asioita. Wifi 6:n nopeus saavutetaan luomalla useampi rinnakkainen verkko kahdelle eri taajuudelle: 2,4:n, ja 5 gigahertsin kanavalle.

Wifi 6E:ssä käytetään edellisten lisäksi myös 6 gigahertsin taajuuskaistaa. EU:ssa ei tosin käytetä kaistan yläpäätä, vaan ainoastaan alempaa 5925–6425 Hz taajuutta. Esimerkiksi USA:ssa käytössä on myös ylempi 6425 –7125 Hz.

Lisäksi wifi 6E:ssä on mahdollista viipaloida verkkoa ja antaa tietyille käyttäjille omia, leveitä kanavia esimerkiksi virtuaalitodellisuuskäyttöön.

Wifi 6E:ssä pakotetaan päälle langattomien verkkojen tuorein eli wpa3-salaus. Ne eivät ole alaspäin yhteensopivia wpa2:n kanssa.

Matter on nimi älykotien tuoreelle laiteohjausstandardille, jossa älylaitevalmistajat ovat päässeet yhteisymmärrykseen eri valmistajien laitteiden ohjaamisesta ja yhteistoiminnasta samassa verkossa.

Matter-laitteet tarvitsevat standardia pyörittävän ohjauslaitteen. Tällainen on Thread-reititin, joka on laitteille jutteleva älyverkon hubi eli verkon keskipiste. Googlen reitittimeen on sisäänrakennettu Thread-reititin, eli sillä voi hallita myös modernia älylaiteverkkoa.

Nest Wifi Pron suunnittelussa on menty tällä kertaa design vahvasti edellä. Koska wifi-reititintä ei kannata kuuluvuussyistä asettaa kirjahyllyn taakse, siitä on tehty (ainakin valmistajan mielestä) edustuskelpoinen. Missä määrin sulanut ylikokoinen lasihelmi miellyttää silmää, on tietysti jokaisen omista esteettisistä mieltymyksistä kiinni.

Allekirjoittanut hyväksyisi sen kyllä olohuoneeseensa. Ja jos Googlen sana 60-prosenttisesti kierrätetyistä valmistusmateriaaleista pitää paikkansa, siitä tulee lisäplussaa.

Reitittimen käyttöönotto on helppoa: luetaan laitteen pohjassa oleva qr-koodi puhelinsovelluksella.

Tukiasemassa on kaksi paikkaa verkkokaapelille. Toinen kytkeytyy modeemiin (tai suoraan seinään) ja toiseen voi kytkeä toisen verkkolaitteen. Jos käytössä on useamman tukiaseman verkko, satelliittitukiasemiin voi kytkeä fyysisesti kaksi laitetta.

Asennus oli helppoa ja onnistui muutamassa minuutissa: Verkkopiuha modeemiin, sähköt päälle ja Googlen Home-sovellus auki puhelimessa. Puhelin tunnistaa uuden tukiaseman, ja asennus tapahtuu skannaamalla sovelluksella qr-koodi reitittimen pohjasta. Sitten reititin päivittää itsensä, minkä jälkeen annetaan verkolle nimi ja salasana. Siinäpä se.

Kannattaa huomioida, että jos kotoa löytyy Googlen vanhempia wifi-reitittimiä, ne eivät istu samaan verkkoon uuden Nest-mallin kanssa.

Yksityisyyden kanssa kannattaa olla tarkkana. Google saa pisteet siitä, että tietojen jakamiseen voi vaikuttaa heti asennusvaiheessa eikä valikoiden syövereissä. Lisätoiminnot kuitenkin edellyttävät tietojen tallentamista ja niistä pitäisi periaatteessa kertoa kaikille verkon käyttäjille.

Tavalliseen kotikäyttöön 6E-reititin ei tuo välitöntä nopeuslisää, jos käytössä on wifi 5 -verkko. Gigabitin internet-yhteyden tarjoavaan modeemiin liitettynä Nest Wifi Pro antoi latausnopeustuloksia 500 megabitin molemmin puolin samassa huoneessa. Luku oli käytännössä samalla tasolla kuin vertailulaitteina toimineita wifi 5- ja wifi 6 -reitittimiä käytettäessä.

Wifi 6:n ja 6E:n suurin etu ei kuitenkaan ole suorassa nopeuslisässä, vaan useamman samanaikaisen laitteen käytössä. Siinä, missä vanhempi wifi-verkko tukkeutuu helpommin samanaikaisista käyttäjistä, 6- ja 6E-verkot jakavat kuormitusta fiksummin.

Wifi 6E:n käyttöönotto vaatii valikkosukeltelua. Asetusvalikon alta löytyvät lisäasetukset, joissa on käytävä kytkemään päälle wpa3-salaus. Sen jälkeen reititin alkaa toimia uusimman standardin mukaan.

Vaikka reitittimen kantamaksi mainostetaan 120 neliömetriä, kantavien seinien kanssa sillä on ongelmia. Vajaan 100 neliön asunnossa kahden seinän läpi latausnopeus putosi 50 megabittiin. Samassa paikassa mitattuna kahden Netgearin tukiaseman mesh-verkko antoi 250 megabittiä.

Keittiöön kolmannen kantavan seinän taakse siirryttäessä Nest Wifi Pron signaali katosi täysin. Useamman reitittimen kokoonpanoa meillä ei ollut mahdollisuutta testata.

Home-sovellus on helppokäyttöinen, ja sillä hoituvat verkon perustoiminnot hyvin. Verkossa olevia laitteita voi tarkkailla, nettinopeutta testata, luoda verkonkäyttösäännöt lasten laitteille tai perustaa erillisen vierasverkon.

Esimerkiksi työkoneelle (tai pelikonsolille) voi antaa etuajo-oikeuden muuhun liikenteeseen nähden. Lisäksi Googlen verkossa on automaattista logiikkaa, joka esimerkiksi priorisoi videopuheluja. Markkinointimateriaalit olisi syytä päivittää, sillä reititin osaa myös suosia Stadia-pelipalvelua, jonka Google ilmoitti vähän aikaa sitten lakkauttavansa.

Sovelluksesta löytyy lisätoimintoja, kuten nettiyhteyden nopeuden mittaaminen, vierasverkon luominen tai perhekontrollit.

Virittelijöiden elämä on tehty vaikeammaksi. Jos haluja olisi esimerkiksi aukoa tai sulkea tiettyjä tietoliikenneportteja, se ei niin vaan onnistukaan. Jos et ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, sinulla ei ole tarvetta siihen.

Nest Wifi Pro onnistuu erinomaisesti päätehtävässään, eli helppokäyttöisen ja automaattisesti päivittyvän wifi-reitittimen toteuttamisessa. Se ei ole ilmainen, mutta reitittimissä halpa tarkoittaa yleensä vaikeakäyttöistä, turvatonta ja yleensä vielä rumaa kapistusta.

Jos kotona on hyvin toimiva 5- tai 6-verkko, sitä ei kannata lähteä päivittämään. Jos taas tarvetta on uudelle helppokäyttöiselle ratkaisulle, Googlella on sellainen tarjota.

Toisin sanoen varsin onnistunut tuote siis, vaikka lupauksiin kantamasta kannattaa suhtautua pienellä varauksella laajojen asuntojen ollessa kyseessä. Tai ainakin kannattaa varautua ostamaan useamman tukiaseman viritys.