Lidl tuo myyntiin monin tavoin hämmästyttävät 20 euron kuulokkeet – tässä tuomio

Kauppaketju Lidl toi myyntiin erän edullisia bluetooth-kuulokkeita. Testasimme uutuuden.

Lidl on tunnettu siitä, että kauppaketju tekee elektroniikkapuolella töräyksiä, joissa myyntiin tulee mitä erikoisinta tavaraa – usein lyhyinä kampanjaerinä.

Niin nytkin. Lidl tuo Black Fridayn tienoilla myyntiin 20 euron hintaan langattomat kuulokkeet, jotka kantavat ei-ihan-niin-helposti muistettavaa nimeä Silvercrest On-Ear Headphones SBKP 2 A1. Ne sopivat niin puhelinkäyttöön kuin perinteisempään johdolliseen kuunteluun.

Lue lisää: Lidl tuo kauppoihin tänään ihan uuden tuoteryhmän – testasimme saman tien

Lue lisää: Lidl myi rekisteröitymistä edellyttävää tuotetta kertomatta asiakkaille: ”Luokiteltu virheellisesti leluksi”

Nykyisin kahdella kympillä ei tapaa saada kaupassa enää kuin pahan mielen, joten tokihan nämä oli katsastettava.

Pakkauksen sisältö on pelkistetty: kuulokkeet, äänipiuha, latausjohto ja ohjekirjat.

Kuulokkeista voisi sinänsä kirjoittaa pitkän valituslistan, sillä puutteita on moninaisia: latausliitäntä on vanha mikro-usb, latausjohdon toisessa päässä on muuntajista katoamassa oleva usb-a, hallintasovellusta ei ole tarjolla, lataus on varsin hidasta, ne alkavat puristaa pitkän käytön myötä, bluetooth-paritus onnistui vasta kolmannella yrittämällä…

Mutta tämä ei ole hirveän oleellista. Vaikka kahdella kympillä ei kannata odottaa hyvää äänentoistoa, kohtuullisen saa silti. Kuulokkeet nimittäin selviytyvät kohtuullisesti perustehtävästään eli äänen välittämisestä äänilähteistä kuppeihin.

Jos äänentoistoa arvioi pihalla kuunneltuna yhtään hifimmällä korvalla, se on helppo rutata ohueksi ja bassoköyhäksi. Instrumentit kuitenkin erottuvat toisistaan hyvin ja esimerkiksi ylätaajuuksilla soiva akustinen kitara kuulostaa oikein heleältä. Ääni kuulostaa hieman muhkeammalta bluetoothin kautta kuunneltuna, mikä miellyttänee useimpien kuuntelijoiden korvaa enemmän.

Mutta luurit eivät hifisarjassa kilpailekaan. Nämä kilpailevat kahden kympin luurien sarjassa. Ja siinä ne pärjäävät äänen puolesta oikein hyvin.

Kahden kympin hintaan ei kannata odottaa vastamelutoimintoa. Sitä ei olekaan tarjolla. Ei myöskään kännykkään asennettavaa hallintasovellusta.

Kontrollit ovat vasemmassa kupissa. Ylhäältä alas: virtanappi, äänenvoimakkuus ja bluetooth-paritus. Niiden alla pieni mikrofonireikä, mikro-usb-latausliitin ja 3,5 mm -ääniliitäntä.

Ulkoisesti kuulokkeet muistuttavat enemmän kuin ihan vähän Sonyn mallikelpoista WH1000XM-sarjaa, mikä on vähän halpa ratkaisu. Ja myös harmi, koska aikaisemmin Lidl on myynyt halpaluureja onnistuneella retrodesignilla. Siinä olisi voinut pysytellä edelleen.

Lue lisää: Testasimme Lidlin huomenna myyntiin tulevat 25 euron kuulokkeet – poskettoman hyvä ostos

Kuulokkeiden sanka taittuu luurien pieneen tilaan pakkaamiseksi. Kupit eivät kuitenkaan kierry, mikä olisi ollut kiva ominaisuus. Kaikkiaan rakenne on muovinen ja suhteellisen heppoinen.

Kuulokkeiden mikrofonilla onnistuu myös puheluiden hoitaminen, vaikka tuuli tuottaakin reilusti häiriöitä. Myös luurien kytkeminen digiavustajaan onnistuu.

Ainoa todella ärsyttävä piirre on korvia särkevän kova merkkiääni, jonka kuulokkeet päästävät päälle ja pois kytkettäessä sekä bluetooth-yhteyden syntyessä. Kuulokkeita ei kannata pitää päässä niinä hetkinä.

Siispä lopuksi vielä muutama kysymys ja vastaus.

Kenelle nämä ovat? Niille, jotka haluavat edulliset kuulokkeet ja ovat valmiita tinkimään priimalaadusta.

Onko niiden äänenlaatu hyvä? Useimmille riittävän hyvä.

Ovatko ne hintansa väärtit? Melkein kaikille kyllä.