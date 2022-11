Täyslangattomissa nappikuulokkeissa on isojakin eroja. Kuuloke kannattaa hankkia käyttötarkoituksen mukaan.

Täyslangattomat nappikuulokkeet ovat tuoteryhmä, jonka suosio ei tunnu tuntevan rajoja. Se pitää silti sisällään monenlaisia laitteita.

Suurimmat erot ovat siinä, ovatko kuulokkeet tulppamalliset (in-ear) vai korvalehdillä lepäävät podit. Tähän liittyy myös läheisesti ympäristön ääntä vähentävä vastamelutoiminto (noise cancelling). Myös kuunteluajan pituudessa on merkittäviä eroja.

Monet ominaisuudet, kuten mahdollisuus käyttää puhelimen digiavustajaa puheohjauksella, ovat jo vakioelementti.

Otimme testiin neljät toisistaan poikkeavat kuulokkeet, jotka on tarkoitettu hieman erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kuulokkeet kannattaa nimittäin hankkia käyttötarpeen mukaisesti.

Jabra Elite 5 on laadukas yleiskuuloke.

Jabra Elite 5 – laadukkaat yleiskuulokkeet

Hyvää

akkukesto

istuvuus

tiiviys

Huonoa

suppeat kontrollit

Jabra Elite 5 edustaa perinteisiä täyslangattomia in-ear-kuulokkeita, eli ne työnnetään korvakäytävään. Tämä eristää ympäristön ääntä mekaanisesti, minkä lisäksi kuulokkeissa on erittäin tehokas (ja säädeltävissä oleva) vastamelutoiminto, eli kuuntelija voi eristää itsensä ulkomaailmasta täysin.

Kuulokkeiden äänenlaatu on hyvä, ja yksittäiset instrumentit erottuvat oikein mukavasti. Korvatyynyjä tulee mukana useita, eli napit saa istumaan melkein korvaan kuin korvaan.

Kuulokkeissa on selkeät painonapit, mikä tekee niiden ohjastamisesta helppoa. Toisaalta sen myötä kontrolleja ei ole käytössä kovinkaan montaa, joten monissa tapauksissa luurien ohjastaminen menee puhelimen näpläilyksi.

Jabran plussaksi lasketaan myös erinomainen tiiviys (IP55 eli suojaus pölyltä ja vesisuihkulta) sekä erinomainen akkujen kestävyys.

Huawein malli on tehty astetta laadukkaampaan äänentoistoon.

Huawei FreeBuds Pro 2 – vähän parempaa ääntä

Hyvää

äänenlaatu

tiiviys

Huonoa

hankalat kontrollit

hintavahkot

Huawei FreeBuds Pro 2 -kuulokkeet kilpailevat samassa sarjassa kuin Jabra Elite 5, ja hieman kovempaan hintaan niiltä on myös lupa odottaa enemmän. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kuulokkeille luvataan parempaa taajuusvastetta.

Äänenlaadussa ero kilpailijaan toteutuukin, sillä Huawein aavistuksen verran rikkaampi ääni ja tukevampi basso miellyttävät testaajan korvia aavistuksen verran Jabroja enemmän. Äänenlaatu myös säilyy hyvänä, vaikka kuulokkeet hieman vaihtaisivat asentoa korvissa.

Lisäksi mukana on mukavia pieniä yksityiskohtia, kuten oikean kokoisten korvatyynyjen löytämisessä auttava sovellus. Toki mukana ovat muut perustoiminnot, kuten taajuuskorjain ja kontrollien uudelleenohjelmointi.

Kontrollit ovat monipuolisemmat ja siksi hankalammat kuin Jabroissa. Kuulokkeita voi nipistää, puristaa ja pitää tai pyyhkäistä. Tämä ei ihan aina onnistu harjoittelun jälkeenkään. Akkukestossa ja tiiviydessä Huawei häviää Jabralle hieman, mutta erot eivät ole ratkaisevia.

Jabroilla ja Huaweilla on viiden kympin hintaero, mikä tuo ne hinta-laatusuhteeltaan hyvin lähelle toisiaan. Huawein äänenlaatu on aavistuksen verran parempi, Jabrojen ostamista puoltaa pidempi akunkesto ja halvempi hinta. Lisäksi kuulokkeet ovat ulkoasultaan erilaiset: Huaweit ovat tikut ja Jabrat puolestaan napit. Eli myös makuasioilla on merkitystä.

Uuden kiinalaisvalmistaja Nothingin tuotteista pidetään sosiaalisessa mediassa kovaa ääntä. Budityyppiset kuulokkeet lunastavat lupaukset.

Nothing ear (stick) – design ja hinta-laatusuhde edellä

Hyvää

hinta

tyylikkäät

Huonoa

eivät istu kaikille eivätkä kaikkiin käyttötilanteisiin

Nothing ear (stick) -nappikuulokkeet edustavat pod-tyyppisiä kuulokkeita. Niitä ei työnnetä korvakäytävään, vaan ne lepäävät korvalehdellä. Tämän myötä ne päästävät ympäristön ääniä hyvin korviin, eli ne sopivat myös liikenteessä käytettäväksi.

Kovin vauhdikkaaseen urheiluun ne eivät sovi, sillä niitä ei saa istumaan kovin tukevasti. Koiran ulkoiluttamisessa tai kävelyssä ne ovat omiaan, mutta muissa liikuntamuodoissa kannattaa katsella toisaalle. Lisäksi bassosta on vaikea saada muhkeaa, kun kaiuttimilla ja kuuloelimillä on etäisyyttä.

Tämä on tilanne myös designiin satsaavan Nothing ear (stick) -nappien kanssa. Niiden takana on OnePlussan perustajiin kuulunut Carl Pei, joka perusti sittemmin uuden yhtiön. Markkinoinnissa ja hypen nostattamisessa onnistuneen firman tuoterepussa on nyt kahdet kuulokkeet ja yksi puhelin.

Nothingin suurimpia vahvuuksia on designin, hinnan ja kohtuu hyvän laadun kohtaaminen. Yhtiön tuotteet eivät edusta aivan tuoteryhmiensä terävintä kärkeä, mutta hinta ja laatu paiskaavat kättä. Tämä pätee myös ear (stickeihin).

Korvatikkujen käyttö on miellyttävää ja ohjaaminen sormikontrollein on helppoa, sillä varsien painikkeet antavat pienen vasteen. Valmistajan sovellus on yksinkertainen, selkeä ja antaa hyvät mahdollisuudet musiikin taajuuksien säätelemiseen. Neuvoja kuulokkeiden käyttöön ei tosin juuri jaella.

Kuulokkeiden äänenlaatu on podien sarjassa kohtuullisen ilmava ja hyvä, vaikka basso jää köyhäksi. Istuvuus korviin riippuu kaikkien podien tapaan käyttäjästä. Allekirjoittanut joutui niitä välillä korjailemaan. Kuulokkeet ovat kuitenkin kevyet ja niitä voi pitää korvassa tuntikausia. Sille saattaa tulla tarvetta sillä stickien akunkesto on erinomainen.

Sonylla on tavallisten kuulokkeiden lisäksi tarjolla myös poikkeuksellinen reiällinen malli.

Sony LinkBuds – puheen ystäville

Hyvää

ei häivytä ympäristöä

Huonoa

musiikin äänenlaatu

kalliit

Sony LinkBudsit ovat kuuloketestin outolintu. Jos podimalliset kuulokkeet päästävät merkittävästi ääntä läpi musiikin sekaan, LinkBudsit päästävät aivan kaiken. Niissä on nimittäin keskellä reikä, josta kaikki ääni tulee läpi.

Tästä seuraa se, että musiikki jää väkisinkin ohueksi ja etäiseksi. Se myös katoaa täysin ohiajavien autojen äänen alle, ja kuulokkeille on kertakaikkisen vaikea löytää järkevää käyttötarkoitusta.

Mutta löytyipä lopulta sellainenkin: äänikirjat ja podcastit. Niitä kuunneltaessa ei tarvitse ikävöidä kadonnutta äänen muhkeutta ja puuttuvaa bassoa. Puhe kuuluu hyvin ja niin ikään ympäristön äänet välittyvät korviin sellaisenaan. Pelkkään musiikin kuunteluun näitä ei voi kuitenkaan oikein suositella.

Allekirjoittaneella oli vaikeuksia saada LinkBudseja pysymään korvissaan millään tasolla tukevasti, eli lenkkeiltäessä podcasteja kannattaa kuunnella toisilla kuulokkeilla.