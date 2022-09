OnePlus esitteli lippulaivapuhelimestaan kevennetyn version, jossa on vähän parannuksia ja paljon leikkauksia.

KiinalaiseEn Oppo-konserniin kuuluvan OnePlussan julkaisupolitiikka on ollut lievästi sanoen tempoilevaa. Yhtiö tuli alun perin markkinoille vuonna 2014 yhdellä puhelinmallilla, ja uusia laitteita nähtiin kerran vuodessa. Sen jälkeen yhtiö alkoi julkaista lippulaivastaan puolen vuoden viiveellä T-versiota, joka on enemmän tai vähemmän kilpaillut perus- ja Pro-mallien kanssa.

Sen jälkeen tulivat Nord- ja Nord N -sarjat edullisempiin hintaluokkiin. Mutta eipä mennä sinne nyt.

Nyt T-sarja on palannut pienen poissaolon jälkeen. Alkuvuodesta julkaistu OnePlus 10 Pro sai seurakseen kesällä julkaistun OnePlus 10T:n. Aiemmasta tuttuun tapaan sen suhde lippulaivan huippumalliin on… erikoinen.

Yllä on uusi 10T-malli, alla Pro. Uutuudesta on poistettu OnePlussan tavaramerkiksi noussut vaiennuksen liukukytkin. Päätöstä ei voi pitää hyvänä, sillä OnePlus puhuu asiakkaistaan ”faneina”, ja nämä kiintyvät tämäntyyppisiin asioihin.

Vähän halvempi, paljon riisutumpi

Hinnoittelullaan 10T asettuu karvan verran 10 Pron alapuolelle. Kallein 10T (16/256 Gt) on saman hintainen (799 euroa) kuin vaatimattomampi 10 Pro (8/128 Gt). Edullisempi 10T maksaa satasen vähemmän ja kalliimpi 10 Pro satasen enemmän.

Ulkoisesti 10T ei tavoittele luksustuntumaa, sillä pinnoite on muovia. Muodot ovat pyöreitä, ja kamerakyttyrä on näkyvä. On sinänsä hieman erikoista, että kamerat vievät saman verran tilaa kuin Pro-mallissa, vaikka varustus on hieman köykäisempi. Puhelin on suunnilleen samankokoinen kuin Pro, mutta niiden suojakotelot eivät sovi ristiin.

OnePlus 10T:n mukana ei tule läpinäkyvää silikonisuojaa kuten monissa puhelimissa tulee. Sen sijaan myynnissä on suojakoteloita. Yksi tarjoaa valmistajan perinteistä punaista väriä, jota ei ole hetkeen sen koteloissa näkynyt.

OnePlussille ominainen fyysinen kolmiportainen vaiennuskytkin on kadonnut. Tämä on kokoaan isompi muutos, sillä säädin on ollut OmaPlussan oma juttu. Vaikka valmistaja sanoo tämän jääneen pois tilasyistä, herää väkisinkin kysymys, onko tässä kyse omistaja Oppon merkittävämmästä roolista puhelimen suunnittelussa.

10T:ssä on myös parannuksia

10T on kahdessa paikassa kehittyneempi kuin isoveljensä. Pron Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri on muuttunut uudemmaksi Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1:ksi. Tehonlisäyksen ohella uudistuksen toinen merkittävä etu on siinä, että piiri kuumenee edeltäjäänsä vähemmän.

Uutuuspuhelin on varustettu peräti 150 watin pikalatauksella, jonka valmistaja sanoo täyttävän akun yhdestä prosentista sataan 19 minuutissa. Prossa vastaava teho oli 80 wattia. T-mallin laturi on myös tätä vastaava möhkäle. Tuttuun tapaan suurimmat lataustehot saa vain puhelimen mukana tulevalla laturilla – se ei ole siis erikseen myytävä lisävaruste.

10T:ssä on 150 watin pikalataus ja laturi on kooltaan sen kokoinen.

Samaan aikaan vähemmälle huomiolla saattaa jäädä se, että langatonta latausta ei ole tarjolla. Myös usb-portti tukee vain 2.0-standardia, kun se on Prossa 3.1.

Koska kyseessä on budjettimalli, myös muita leikkauksia on tehty. Näytön tarkkuus (2412 x 1080) ei ole yhtä hyvä kuin Prossa (3216 x 1440), mutta tarjolla on yhä 120 hertsin virkistystaajuus. Näyttö on kauttaaltaan tasainen, eli käyristettyjä reunoja ei ole. Tämä on makuasia, mutta allekirjoittanut pitää enemmän tasaisista näytöistä.

Kameroista on karsittu kovasti

T:n kamerapuoli on selkeästi heikompi kuin Prossa. Vaikka pääkamera on nimellisesti kennoltaan kookkaampi kuin Prossa (50 vs. 48 megapikseliä), uutuudessa ei ole telezoomia lainkaan. Lisäksi 48 megapikselin ja 150 asteen katselukulman ultrawide-kamera on korvattu 120 asteen ja 8 megapikselin mallilla. Ero myös näkyy. T-mallin kuva on heikompi niin tarkkuudeltaan kuin väritoistoltaan ja siihen mahtuu vähemmän tavaraa.

Vasemmalla OnePlus 10T, oikealla Pro. Kameravarustus näyttää nopealla vilkaisulla samankaltaiselta, vaikka sitä on riisuttu T-mallissa raskaalla kädellä.

10T:ssä on tarjolla omana erikoisuutenaan 2 megapikselin makrokamera, jossa on tiettyä etua lähikuvauksessa. Videokuvaus tosin onnistuu ”vain” 4K-tarkkuudella. Kovin moni peruskäyttäjä tosin tuskin 8K:ta oikeasti tarvitsee.

Pääkamera hoitaa silti tehtävänsä ja edustaa jotakuinkin älypuhelimien keskitasoa tässä hintaluokassa. Eli kuvat ovat pääsääntöisesti varsin laadukkaita, jos niitä ei oteta kovin vaativissa olosuhteissa.

Ihan hyvä, mutta hinta-laatusuhteeltaan ei voittaja

OnePlus ansaitsee hatunnoston puhelimen ohjelmistotuesta: 10T:lle luvataan 3 vuotta Android-järjestelmäpäivityksiä ja 4 vuotta tietoturvapäivityksiä. Tämä on trendi, johon jokaisen puhelinvalmistajan soisi lähtevän mukaan.

Yhtä suotavaa on, että viimeisten vuosien tietoturvapäivitykset eivät tarkoita yhtä korjauspakettia vuodessa. Mutta tämän näyttää vain aika.

Laturissa on erikoinen yksityiskohta: 160 watin merkintä, vaikka itse puhelin tukee 150 wattia. Valmistajan mukaan kyse on siitä, että ”latausteho varmasti riittää”.

OnePlus 10T onnistuu tyydyttävästi tehtävässään tarjota hieman edullisempi ja riisutumpi malli 10 Prosta. Teknisiä parannuksia on pari, heikennyksiä useita ja hinta järjestään satasen Prota halvempi.

Joskus menneisyydessä on nähty sitäkin, että T-malli on ollut liian hyvä puoli vuotta aikaisemmin julkaistuun Prohon verrattuna. Nyt ollaan tässä rajankäynnissä toisessa päädyssä. OnePlus 10 Pro nimittäin tarjoaa hieman paremman vastineen (kalliimmalle) hinnalleen kuin 10T.

Nyt nähdyssä hintaluokassa on jonkin verran tunkua markkinoilla. Siihen tarjoavat puhelimia niin Apple, Samsung kuin Xiaomi ja hieman sen alle HMD:n Nokia. Monissa tapauksissa puhelimet ovat ominaisuuksiltaan niin lähellä toisiaan, että valintakriteeriksi jäävät mieltymys ja tottumukset.