Testi: 1500 euron läppäri alle tonnilla – Huawein uutuus oli iloinen yllätys

Huawei MateBook 14s on monipuolinen kannettava tietokone, joka täyttää useimpien tarpeet.

Vaikka komponenttipula kurittaa tietokoneen ostajaa, löytöjä on aina mahdollista tehdä. Yksi tapa sellaisen tekemiseen on muistaa, että ihan tiettyä läppärimallia ei välttämättä kannata ostaa heti sen kauppoihin tullessa. Keväällä esitelty Huawei MateBook 14s on tästä erinomainen esimerkki. Kauppoihin tullessaan kosketusnäytöllinen läppäri maksoi noin 1500 euroa, mutta juuri tällä hetkellä sitä saa karvan verran alle tonnilla.

Kiinalaisen Huawein asema puhelinmarkkinoilla on tukala, mutta kuuloke- ja läppäripuolella firma porskuttaa vahvasti. USA:n talousministeriön päätöksellä Googlea kiellettiin tekemästä bisnestä Huawein kanssa, mutta Microsoftilta sitä ei evätty.

Tämän myötä Huawei menetti Googlen Androidin uusista puhelimistaan, ja yhtiön markkinaosuus puhelinkaupassa meni vessasta alas. Mutta koska kauppa käy Microsoftin kanssa yhä, valmistajan Windows-tietokoneet ovat ehtaa tavaraa.

Vajaan tonnin kone

Aidosti hyvin varusteltuja ja täysin tasapainoisia Windows-läppäreitä saa harvoin alle tonnin, eli siinä mielessä MateBook 14s on kiinnostava tapaus. Siinä on kosketusnäyttö, iso massa- ja työmuisti sekä tehokas suoritin.

Mikä ilahduttavinta, konetta ei ole ladattu täyteen turhia oheisohjelmia eli bloatwarea. Valmistajalta on tarjolla ajureita päivittävä Huawei PC Manager -sovellus, ja siinäpä se.

Valmistajan muihin omiin virityksiin kuuluu saumattomaksi tehty mahdollisuus käyttää laitetta yhdessä Huawein puhelimien ja tablettien kanssa. Tämä jää kuitenkin täysin turhaksi ominaisuudeksi, sillä aiemmin mainitusta syystä näitä puhelimia ja tabletteja ei juuri kannata ostaa. Muun Android-puhelimen saa juttelemaan Windowsin oman puhelintoiminnon kautta.

Käynnistyspainikkeessa on myös sormenjälkilukija. Ratkaisu toimii hyvin.

Tietokone toimitetaan hieman yllättäen Windows 10:llä, mutta sen saa päivitettyä heti halutessaan Windows 11:een. Kiirettä ei kannata kuitenkaan pitää, sillä Windows 11 ei ole vielä ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään edeltäjänsä tasolla. Microsoft on luvannut, että päivityksen voi tehdä ilmaiseksi ainakin lokakuun alkuun asti.

Design kohdallaan

Laitteen käyttö on sulavaa, vaikka kosketusnäyttöinen pc onkin yhä hieman outolintu. Hiirihommat voi hoitaa joko kosketuslevyllä tai mukavan tarkasti toimivalla näytöllä. Laitteen näppiksen tuntuma saisi tosin olla hieman jämäkämpi. Taustavalo onneksi löytyy.

Näyttö ansaitsee laadultaan pienet kehut. Valmistaja käyttää siitä outoa nimitystä ”2,5K”, mikä tarkoittaa käytännössä 2520 x 1680 kuvapistettä. Vaikka 90 hertsin näyttö on kirkas ja tarkka, sen hieman poikkeuksellinen 3:2-kuvasuhde jättää leffoja katsellessa näyttöön paksuhkot sururaidat.

Jos tehoja haluaa hieman säästellä, fn+r-näppäinyhdistelmä pudottaa näytön virkistystaajuuden 90:stä vähemmän tehoja vievään 60 hertsiin. Näyttö ei aukea 180 asteen kulmaan tai yli, eli tabletiksi laite ei taivu.

Tietokone ei aukea aivan litteäksi.

Toisin kuin joissain aikaisemmissa malleissaan Huawei ei enää piilota web-kameraansa esiin pomppaavaan malliin. Nyt 720p-tasoinen kamera on tuttuun tapaan näytön yläreunassa.

Läppäriksi laitteen äänenlaatu on hyvä. Ne tuottavat matkamikroksi kohtuullisen hyvää ääntä, vaikka hifiratkaisusta ei tietenkään ole kyse. Ratkaisu on silti toimiva.

Tehoa ja sähkönkulutusta

Tehoja on riittävästi. Intelin Core i7-11700H -suoritin, teratavun tallennustila ja 16 gigan työmuisti on läppärille riittävästi. 3d-pelaajalle 14s ei kuitenkaan ole, sillä näytönohjaimeksi on tarjolla yhdysrakenteinen Intel. Kun laite on kovassa rasituksessa, tuulettimen äänen huomaa.

Valmistaja lupaa laitteen 60 wattitunnin akun tuovan 11–13 tunnin käyttöaikaa ja 90-wattisen latauksen tuovan vartin latauksella 3 tuntia käyttöaikaa. Lupaus on hieman yläkanttiin, sillä 4K-videotoisto pyöri noin 8,5 tuntia. Tämäkin on silti hyvä saavutus, ja laitteen voi sanoa kestävän kevyesti työpäivän verran.

MateBookin mukana tulee 90 watin usb-c-laturi, jota voi käyttää myös puhelimien ja tablettien lataamiseen.

14s on kooltaan kompakti, mutta ultrakevyt se ei ole. Lähes puolentoista kilon paino (1,43 kg) on pienehköjen läppärien sarjassa keskivertotasoa.

Kokonaisuutena laite on varsin hyvin hiottu ja tarjoaa varsin vähän huomautettavaa. Takuuta on tuoteryhmälle tyypilliset 2 vuotta, mikä tuntuu kerta toisensa jälkeen hieman liian vähältä. Uudella koneella olisi kohtuullista sinnitellä ainakin 4 vuotta, mutta harva valmistaja lähtee tässä kisaamaan.

Yksi laitteen selkeä kohderyhmä on opiskelijat, jotka saavat 14s:llä hyvän vastineen rahoilleen. Se sopii kuitenkin useimpien tarpeisiin tasapainoisena yleiskoneena. Ulkopuolelle jäävät lähinnä pelaajat ja raskaan sarjan videoammattilaiset.

Lenovolla, Asuksella, Dellillä, HP:llä ja Acerilla on tarjota jotakuinkin samantasoisia laitteita samaan hintaluokkaan, mutta niissä on järjestään yleensä hieman vähemmän tallennustilaa, keskusmuistia tai molempia. Siinä mielessä MateBook on karvan verran kilpailijoidensa yläpuolella.

Joillakin ostopäätökseen saattavat painaa poliittiset syyt tai epäluulo valmistajaa kohtaan. Mutta jos nämä jätetään pois ja asiaa katsotaan puhtaan teknisestä näkökulmasta, Huawei MateBook 14s on erittäin onnistunut kannettava tietokone.