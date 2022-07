Testi: Uudessa Chrome­castissa on kaksi uudistusta – toinen panee tiukan valinnan eteen

Googlen mediatoistimen neljännessä sukupolvessa on kaukosäädin. Laitteen uudistukset ovat pääosin onnistuneita, mutta se ei silti ole kaikille.

Chromecast with Google TV -mediatoistimen näkyvin uudistus on kaukosäädin.

Televisioon kytkettävä Chromecast-mediatoistin on ollut Suomessa ja muualla maailmassa hittituote julkaisustaan asti. Google onkin tehtaillut siitä uusia versioita ahkerasti ja kokeillut kepillä jäätä lyhytaikaisesti jopa musiikin suoratoistoon räätälöidyllä mallilla.

Nyt Google on taas uuden kynnyksellä. Nimeämisen kömpelyyden maailmanennätystä tavoitteleva Chromecast with Google TV saapui Suomeen reilun odottelun jälkeen ja uudistaa konseptia yhdellä näkyvällä ja toisella, ei niin ilmeisellä, tavalla: kaukosäätimellä ja personoinnilla.

Pakkauksessa tulee itse Chromecast, kaukosäädin, virtajohto muuntajineen ja pikaohje.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan uutuus tarjoaa striimausta enintään 4k hdr -tarkkuudella 60 ruudun sekuntivauhdilla sekä Dolby Visionia. Äänipuolella luvataan Dolby Digitalia, Dolby Digital Plussaa ja Dolby Atmos -läpivientiä.

Asennus on helppo

Mutta aloitetaanpa perusasioista: 70 euroa maksavassa paketissa tulee telkkarin hdmi-porttiin kiinnitettävä, mitoiltaan 16 x 6 x 1 sentin kokoinen litteä lätkä eli Chromecast, usb-kaapeli ja muuntaja virransyöttöä varten, kaukosäädin ja pikaohjeen tapainen.

Lisävarusteena myydään 20 euron hintaan ethernet-portilla varustettua muuntajaa, joka antaa kytkeä mahdollisten verkkokatveiden vuoksi Chromecastin wifin sijaan suoraan reitittimeen. Verkkopiuhaa ei ole kuitenkaan laitettu mukaan. Tässä on säästetty väärässä paikassa.

Lisävarusteena myydään virtalähdettä, jonka saa kaapelilla kiinni myös reitittimeen.

Itse Chromecastin kytkeminen on helppoa: mötikkä kiinni telkkariin ja pistorasiaan, tv auki ja Google Home -sovelluksen käyttöönotto ja asennusprosessi alkaa. Tunnistus tehdään qr-koodilla, ja asennus on teoriassa helppo ja nopea. Jos se sattuu epäonnistumaan (kuten allekirjoittaneelle kävi), sen voi hoitaa loppuun sovelluksen sijaan kaukosäätimellä.

Asennuksen aikana tehtävät valinnat ovat hyvin tärkeitä niin käyttäjän kuin yksityisyyden kannalta. Laitteeseen kirjaudutaan Google-tunnuksin, ja Googlelle tyypillisesti diagnostiikkatietojen lähettäminen pitää ottaa käsin pois, ellei niitä halua jakaa.

Google tuntee sinut – hyvässä ja pahassa

Seuraavat kysymykset liittyvätkin siihen, millaiset oikeudet Chromecastille antaa. Laajimmillaan ne koskevat omaa Google-toimintaa hakuhistorioineen kaikkineen sekä tietoon siitä, millaisia sisältöjä kuluttaa Netflixin, Disney+:n ja Spotifyn kaltaisissa striimauspalveluissa.

Google on utelias myös Chromecastin suhteen. Diagnostiikkatiedot kerätään, ellei sitä erikseen kielletä. Suurempi päätös on kuitenkin, annetaanko Googlen hakea tietoa television sovelluksista.

Näitä tietoja Google käyttää muotoillessaan käyttäjälleen toisen Chromecast with Google TV:n suurista uudistuksista: suosittelunäkymän. Google todennäköisesti tuntee sinut paremmin kuin mikään muu nettipalvelu, joten suositukset ovat myös osuvia.

Kääntöpuoli on siinä, että nämä tiedot antamalla päästät Googlen osa-alueelle, jossa se ei ole aiemmin ollut: Googlen palveluiden ulkopuolella katselemiisi mediasisältöihin.

Suositukset sinulle -näkymä on Chromecast with Google TV:n toinen suuri uudistus kaukosäätimen ohella.

Tämä valinta on jokaisen itse tehtävä. Jos Googlelle ei tätä pääsyä anna, laite toimii kuten aiemmat Chromecastit, mutta kaukosäätimellä vahvistettuna.

Mukava uudistus on myös mahdollisuus luoda lapsiprofiili, jolloin juniorien lastenohjelmat eivät tule sekoittamaan omia suosituksia.

Kaukosäädin on hyvä uudistus

Kaukosäädin osoittautui varsin näppäräksi tapaukseksi. Se istuu hyvin käteen ja vastaa mukavasti ohjaukseen. Netflix- ja YouTube-napit ovat turhia, mutta ne ovat mukana kaupallisista syistä.

Peruspainikkeiden lisäksi ohjaimessa on hyvin toimiva rengasohjain sekä push to talkina toteutettu äänentunnistus. Se antaa myös rajalliset avaimet television tai soundbarin hallintaan. Äänenvoimakkuuden säätely ja töllön käynnistäminen onnistuu Googlen kaukosäätimellä.

Kaukosäädin on pienikokoinen ja näppärä, eikä siinä ole muuta turhaa kuin YouTube- ja Netflix-napit. Itse Chromecast on samaa kokoluokkaa.

Kaukosäätimen suurin etu on kuitenkin siinä, että puhelinta ei välttämättä tarvita enää ollenkaan. Aiemmin kaukosäätimenä on toiminut puhelin, nyt samaa virkaa hoitaa ”oikea” kaukosäädin. Juju on siinä, että suoratoistoa käytettäessä katseltavat sisällöt eivät tule puhelimelta, vaan Chromecast hakee ne itse verkosta.

Valitettavasti Chromecast ei tue suomen kieltä, joten toiminnallisuus jää hieman vajaaksi. Se näkyy lähinnä äänentunnistuksella tehdyillä hauilla, jotka joko onnistuvat suomeksi tai sitten ei. Parhaan tuloksen saa käyttämällä personoitua ja omaan ääneen totutettua Google Assistantia, jos tietojen antaminen Googlelle ei ole ongelma.

Kokonaisuutena kaukosäädin on hyvä uudistus, muttei välttämättä Chromecast Ultrasta päivittämisen arvoinen.

Mediatoistin kytketään television hdmi-porttiin. Se osaa käskyttää myös televisiota ja mahdollista soundbaria.

Se toimii

Itse laite toimii mainiosti. Video näkyy ja ääni kuuluu moitteettomasti, kunhan nettiyhteys on mallillaan. Lisäksi vanhat temput, kuten puhelimen näytön peilaus tai valokuvien katselu telkkarin ruudulta, onnistuvat hyvin.

Chromecast on teknisesti onnistunut tuote ja samalla aikamme kuva: uudistukset vievät sitä suuntaan, joka antaa tietojamme yhä enemmän ja enemmän nettiyhtiöille.

Jos tämä ei ole sinulle ongelma, Chromecast with Google TV on hyvä ostos.