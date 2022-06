Kiinalaisvalmistajien lippulaivapuhelimet ovat teknisesti hyvin lähellä toisiaan.

Honor Magic4 Prossa (vas.), OnePlus 10 Prossa ja Xiaomi 12 Prossa on teknisesti hyvin pieniä eroja. Ulkonäöllisesti erot ovat suurempia, mutta ne liittyvät lähinnä kameran toteutukseen.

Suomen lippulaivapuhelinten markkinoilla on tapahtunut hiljainen muutos, jossa kiinalaisvalmistajat ovat saaneet tukevan otteen. Applella on edelleen vahva jalansija hintahaitarin yläpään laitteissa, mutta kiinalaislaitteiden taso on koko ajan noussut. Edes vanha Android-kuningas Samsung ei ole enää päänmitan verran muiden yläpuolella.

Käytin kolmea samassa sarjassa painivaa kiinalaishuippupuhelinta muutaman viikon ajan. Laitteet olivat Suomessa perinteisesti hyvin pärjäävän OnePlussan 10 Pro, myöhässä Pohjolaan tulleen, mutta nyt vahvasti rymistelevän Xiaomin 12 Pro sekä Huaweista itsenäiseksi puhelinvalmistajaksi irtautuneen Honorin Magic4 Pro.

Kaikki asettuvat samaan noin 1000 euron hintaluokkaan ja kilpailevat samoista käyttäjistä.

Jos et halua lukea pidemmälle, tiedä, että laitteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Ostos on pitkälle mielipidekysymys – paitsi mitä tulee ohjelmistotuen pituuteen ja sen myötä puhelimen käyttöikään.

Ulkonäkö nousee valintakriteeriksi

Koska laitteet ovat sen verran lähellä toisiaan, ulkonäkö nousee yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä. Tässä suurin osa on laitteen väritys sekä kameran toteutus.

Kaikki valmistajat suosivat kevyesti blingblingahtavia kiiltovärejään, jotka ovat muotia. Konservatiivisempien ostajien iloksi tarjolla on myös mustaa (tai Xiaomilla harmaata).

Kokonsa, painonsa ja näytön koon puolesta laitteet ovat hyvin lähellä toisiaan.

Näppituntumassa on hieman eroja. Xiaomin napit ovat jäykimmät ja tunnottomimmat. Honorin ja OnePlussan tilanne on parempi, ja jälkimmäisellä on tarjolla vielä oma perinteinen mykistyskytkimensä.

Jokainen valmistaja on räätälöinyt Androidiin oman käyttöliittymänsä.

Android antaa muokata käyttöjärjestelmän uuteen uskoon vaihtamalla launcher-ohjelmaa eli käyttöliittymän toteutusta. Käytännössä harva kuitenkaan tekee näin, joten valmistajan ratkaisut jäävät voimaan useimmille.

Lähimpänä perus-Androidia on OnePlussan OxygenOS, joka miellyttää allekirjoittanutta eniten. Xiaomin ja Honorin ratkaisut ovat karkkimaisempia, mutta toimivat myös hyvin.

Teknisesti hyvin lähellä toisiaan

Suorituskyky ei ole valintakriteeri puhelinten välillä. Jokaisessa on sama suoritin, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, joka edustaa tämän hetken parasta tarjontaa.

Muistimäärissä on hieman eroja. Honor on tarjolla vain 8 gigan keskusmuistilla ja 256 gigan tallennustilalla (1099 euroa). Xiaomia saa 12/256 Gt -versiona (1099 €). OnePlussasta on tarjolla 8/128 Gt (899 €)- ja 12/256 Gt (999 €) -versiot. Tässä vertailussa OnePlus tarjoaa hieman enemmän kuin kilpailijansa.

Kaikki moderni löytyy. Sellaiset kirjainyhdisteet kuin 5g, wifi 6, 120 hertsin näyttö ja (noin) 50 megapikselin pääkamera löytyvät kaikista. Laitteiden kaiuttimissakaan ei ole merkittäviä eroja.

Pieniä eroja on. Honor on ainoa, joka tarjoaa virallisesti ip68-tason veden- ja pölynkestävyyttä. OnePlus tekee sitä puhelimeensa USA:ssa, mutta Euroopassa takuu ei kata näistä aiheutuvia vahinkoja, vaikka puhelin valmistajan mukaan hyvin vettä kestääkin. Xiaomikaan ei tarjoa muodollista vedenkestävyyttä.

Kamerat ja näytöt

Näytöt ovat olleet lippulaivapuhelimissa jo jonkin aikaa mallillaan, eivätkä kolme kiinalaista tee poikkeusta. Kaikkien näytöt ovat laadukkaita ja varmasi useimmille riittäviä, vaikka pieniä eroja onkin. Näytön kirkkaudessa ja tarkkuudessa Xiaomi ottaa pienen voiton, kakkosena tulee OnePlus ja kolmosena Honor.

Kameroissa on pieniä eroja. OnePlus tarjoaa leveimmän ultralaajakuvan, Honor puolestaan ei taivu 8K-videon kuvaamiseen (”vain” 4K onnistuu, muissa myös 8K / 24 fps). Kuitenkin se tekee matkan päästä parasta jälkeä ja sen muotokuvaus on – marginaalisesti – parasta.

Kamerat ovatkin hyvä esimerkki siitä, miten pienenpienet erot luodaan algoritmeilla. OnePlussan kameran toistamat värit ovat valjuimpia, mutta samalla realistisimpia. Silmää miellyttävin kuva ei ole aina se paras.

Nopea pikalataus tuo tullessaan muhkeat ja epästandardit laturit. Vasemmalla OnePlussan 80-wattinen ja oikealla Xiaomin 120-wattinen. Puhelimet latautuvat myös normilaturilla, mutta hitaammin.

Kiinnostavaa on myös, että kaikkien telekameroiden optiset zoomit ovat suhteellisen vaatimattomia (Xiaomi 2x, OnePlus 3,3x, Honor 3,5x). Tämä on tontti, jossa Samsung on täysin ylivoimainen. Kolmikosta Honor vetää hieman pidemmän korren kuin kilpailijansa.

Myös akussa taistelu on tasaväkinen. OnePlussassa on järein akku (5000 mAh), Xiaomissa nopein oma lataustekniikka (120 W, Honorissa 100 W ja OnePlussassa 80 W). Ja taas erot ovat erittäin pieniä.

Se ratkaiseva kriteeri: päivitykset

Suurimpia eroja valmistajien välillä on se, millaisen tuen nämä lupaavat puhelimelle. Se on puhelimen käyttöiän kannalta ratkaisevan tärkeää. Kun tietoturvapäivitykset lakkaavat, puhelin muuttuu turvattomaksi eikä sen käyttöä voi enää suositella.

OnePlus ja Xiaomi lupaavat lippulaivalleen 3 vuotta Android-versiopäivityksiä ja 4 vuotta tietoturvapäivityksiä, mikä edustaa markkinoiden huipputasoa.

Vastaavasti Honor lupaa sekä uusia Android-versioita ja tietoturvapäivityksiä vain 2 vuoden ajan. Vaikka yhtiö vannoo turvallisuuden nimiin ja parantavansa jatkossa, noin 1100 euron puhelimelle on voitava edellyttää yli 2 vuoden lupaus valmistajalta.

Jokaisen puhelimen mukana tulee suojakuori. OnePlus luottaa mustaan, muut läpinäkyvään.

Puhelinten taistelu on erittäin kireä, eikä valinnan tekeminen ole helppoa.

Vaatimaton tukilupaus tahraa ikävästi muuten mainion Honorin kilpeä. OnePlus ja Xiaomi ovat erittäin lähellä toisiaan ja lopullinen valinta niiden välillä palautuu makuasiaksi. Minulla se on OnePlus 10 Pro – erittäin täpärästi.