Langaton ergonominen pystyhiiri yllätti testaajan positiivisesti.

Lift on ergonominen pystyhiiri, jollaisia ei ole markkinoilla kovinkaan paljoa.

Logitech on tuonut myyntiin toimistotyöhön tarkoitetun ergonomisen pystyhiiren Liftin, joka saattaa tarjota helpotusta rannekivuista kärsiville. Valmistajan mukaan Lift on normaalia hiirtä ergonomisempi, koska käyttäessä käsi on luonnollisemmassa asennossa eli 57 asteen kulmassa.

Hiiri on saatavilla valkoisena, vaaleanpunaisena ja mustana. Viimeisestä löytyy myös vasenkätisille suunniteltu versio.

Liftin saa yhdistettyä peräti kolmeen koneeseen käyttämällä bluetoothia ja usb-vastaanotinta, jolle on säilytyspaikka hiiren sisällä. Käytettävää konetta vaihdetaan pohjassa olevalla näppäimellä. Yksi AA-paristo tarjoaa virtaa jopa kahdeksi vuodeksi.

Liftin poikkeuksellinen muotoilu pisti silmään heti, koska se näyttää pöydällä poikkeukselliselta möhkäleeltä. Logitech suosittelee hiirtä pienille tai keskikokoisille käsille, mutta ainakin testaajan hieman isompi tassu sopi siihen oikein hyvin. Käsi lepää hiiren kumipinnalla mukavasti ja tukevasti.

Aivan aluksi ote Liftistä tuntui hieman epäluonnolliselta – ikään kuin olisi valmiina kättelemään – mutta päivän päätteeksi se tuntui jo ihan normaalilta kädessä. Poikkeuksellisesta muotoilusta huolimatta näppäimet ovat tutuilla paikoillaan sormia ajatellen, joten sinänsä Lift ei vaadi minkäänlaista uuden opettelua.

Peruspainikkeiden lisäksi hiirestä löytyy kaksi peukalonäppäintä ja yksi lisänäppäin rullan alla. Perus- ja lisänäppäimen klikkaustuntuma on pehmeä ja hiljainen, ja niihin verrattuna taas peukalonäppäimet pitävät melkoista kolinaa. Rulla on melko nopea.

Logi Options+ -ohjelmalla voi ohjelmoida näppäimiä uudestaan. Toimittaja laittoi rullan alapuolella olevan näppäimen avaamaan tietokoneen emojivalikon.

Reilun viikon testijakson jälkeen en osaa sanoa, onko hiiri todellisuudessa ergonomisempi, koska en ole koskaan kärsinyt rannekivuista hiirtä käyttäessä.

Mutta ainakin Lift on erittäin mukava kädessä. Testijakson aikana minulla ei ollut minkäänlaisia ongelmia hiireen tai käden asentoon liittyen. Käytin sitä päivästä toiseen mielelläni.

Itselleni Lift ei kuitenkaan sovellu, koska kotikonttorilla teen yhdellä ja samalla koneella sekä työt että pelaan. Pelaamiseen taas Lift ei sovellu pehmeän näppäilytuntuman takia. Omalta osaltani on helpompi pysytellä yhdessä hiiressä, jolla luonnistuu kaikki tarvittava.

Mainittakoon vielä, että ensimmäisinä päivinä onnistuin kaatamaan hiiren muutaman kerran vahingossa. En vain jotenkin sisäistänyt sen korkeutta, kun siirsin hiirikäden näppäimistölle. Lift on käytännössä kaksi kertaa korkeampi kuin tavallinen pelihiiri.

Lift on designin takia melkoinen möhkäle pystysuunnassa. Muuten se on kooltaan pienehkö. Vieressä testaajan käytössä jo hetken aikaa ollut Fnatic Bolt -pelihiiri.

Lift on harvinaisen onnistunut tuote, jossa ei ole yhtään selkeän epäonnistunutta ratkaisua. Patterin olisin korvannut akulla, mutta sekin on lopulta mielipidekysymys.

Mutta onko Lift kuitenkaan 80 euron arvoinen? Kyllä, jos kärsii oikeasti rannekivuista normaalia hiirtä käyttäessä. Silloin ainakin suosittelisin antamaan Liftille tilaisuuden, jos siitä olisi vaikka apua.

Tai jos työnantaja on harvinaisen avokätinen, ja antaa työntekijänsä valita omat käyttölaitteensa. Varsinkin korona-ajan seurauksena etätöiden yleistyessä sen pitäisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus.

Noin muuten 80 euroa on jo melko paljon hiirestä. Varsinkin kun markkinoilla on nykyisin niin laaja valikoima, että jokaiselle löytyy nykypäivänä omat kriteerit täyttävä hiiri. Lisäksi on hyvä muistaa laitteen sopivuuden (tai istuvuuden) juuri sinulle olevan tärkein yksittäinen asia ostopäätöstä tehdessä.

Todettakoon vielä lopuksi, että Lift oli testaajan ensimmäinen pidemmän aikaa käytössä ollut pystyhiiri. Viikon aikana sain huomata ennakkoluulojeni koskien hiiren käyttömukavuutta olleen aivan vääriä. Käsikin mukautui hiireen odotettua nopeammin.