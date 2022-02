Onko se banaani vai jotain muuta? Testasimme vuoden oudoimmat oheislaitteet

Oheislaitevalmistaja matkaa syvälle 80-luvulle. Onko myös käytettävyys samaa tasoa kuin tietokoneilun esihistoriassa?

Näppäimistö- ja hiirimarkkinoilla erottautuminen on hankalaa. Moni tarjoaa konttoritarvikkeille vaihtoehdoksi pelituotteita, mutta ne eivät sovi kaikille.

Oheislaitevalmistaja Logitech sukeltaa toiseen ääripäähän Pop Keys- ja Pop Mouse -oheislaitteillaan. Ne ovat nimensä mukaisesti…ööö… pop?

Kyse on siis niin Apple-, Windows- kuin Android-kansalle suunnatusta ehdasta kasarinpalvonnasta. Tietokonemielessä kasari on toki huono ilmaus, sillä se viittaa lähinnä Commodore 64:ään ja kumppaneihin. Nyt puhutaan designista. Homman nimi on pyöreät muodot ja kirkuvat värit.

Tai sitten kasarilla voidaan viitata käytettävyyteen. Vaikka monien mielestä 80-luvulla moni asia oli paremmin, tietokoneiden käytettävyys ei ollut taatusti sitä.

Valmistajan mukaan ”Logitech Pop -oheislaitteet täydentävät omaa yksilöllisyyttämme”. Jos massavalmistettujen tuotteiden koetaan näin tekevän, niin ei kai siinä mitään varsinaisen väärää ole.

Koska tuotteita myydään erikseen, arvioidaanpa ne myös erikseen. Aloitetaan hiirestä.

Logitech Pop Mouse on matkahiiren kokoinen.

Logitech Pop Mouse on kooltaan poikkeuksellisen pieni. Jopa siinä määrin, että se muodostui testaajalle kynnyskysymykseksi ja putosi ei jatkoon -kategoriaan. Tämä on kuitenkin makukysymys, ja rotta istunee monen muun käteen paremmin.

Hiiren rulla on porrastettu ja napakka. Se on kytkettävissä kolmeen oheislaitteeseen, ja vaihtaminen tapahtuu pohjassa olevalla kytkimellä.

Hiiren voi kytkeä tietokoneeseen joko bluetoothilla tai Logitechin omalla usb-lähettimellä. Kuvassa on tehty jälkimmäinen valmistajan oheisohjelmaa käyttäen.

Hiirelle luvataan kahden vuoden käyttöikä yhdellä sormiparistolla. Emme testanneet väitteen todenmukaisuutta, sillä se olisi vaikuttanut jutun julkaisuaikatauluun negatiivisesti.

Hiiren erikoisuus on rullan alla oleva painike, joka avaa emojivalikon. Se toimii vain tietokoneelle asennetun Logitech Options -sovelluksen kanssa. Ohjelman tarkoitus on tuoda chattailusta tutut emojit myös tietokoneviestintään. Ominaisuus on omista viestintämieltymyksistä riippuen joko näppärä tai turhake.

Ilman Options-sovelluksen asentamista nappi ei tee mitään, mutta sen voi ohjelmoida sovelluksessa uudelleen. Vaihtoehtoina ovat emojivalikko (default), esivalittu emoji tai joku näppäinyhdistelmä.

Jos käytettävissä on usb-porttiin kytkettävä Logitechin vastaanotin, hiiren voi parittaa sen kanssa itse tietokoneen sijaan.

Hiiri kytkeytyy tietokoneeseen joko bluetoothilla tai Logi Bolt -vastaanottimella. Hiiren mukana sellaista ei tule, mutta näppäimistön kanssa kyllä.

Hiiren hinta on 49 euroa, joten varsinaisesta riistosta ei kuitenkaan ole kyse. Sen istuvuus omaan käteen kannattaa kuitenkin tarkistaa ennen kuin eurot vaihtavat omistajaa.

Näppäimistön pyöreät painikkeet tuovat mieleen kirjoituskoneen.

Logitech Pop Keys on monimutkaisempi tapaus. Se miellyttää silmää pyöreillä muodoillaan ja konekirjoitusmaisilla painikkeillaan. Käyttö vaatii kuitenkin melkoisesti opettelua.

Näppäimet ovat äänekkäitä ja niiden liikerata on poikkeuksellisen pitkä. Tämä johtaa helposti näppäilyvirheisiin, kun sormet hipovat viereisiä painikkeita. Allekirjoittaneelle ainakin näppis tuottaa enemmän lyöntivirheitä kuin norminäppäimistö. Totuttelu tosin vie kohti onnea.

Näppäimistössä on 5 emojinäppäintä ja 4 vaihtohattua.

Näppäinasettelultaan Pop Keys on poikkeuksellinen. Numeronäppäimiä, pageupia, pagedownia, endiä, homea tai insertiä ei ole. Sen sijaan tarjolla on viiden emojinäppäimen pystyrivi. Niistä neljä ensimmäistä ei tee ilman Logitech Optionsia mitään, alin avaa Windowsin oman emojivalikon (siis sen, jonka saa auki painamalla win + .).

Emojinäppäimien tulosteen voi ohjelmoida näppäinkohtaisesti. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millaista fyysistä näppäinhattua kullakin paikalla käyttää.

Käyttökokemukseltaan näppäimistö on lopulta kohtuullisen mukiinmenevä. Se vaatii totuttautumista, mutta tuo näyttöarvoa käyttöarvon oheen. Jos mustunut banaani -värikombo ei miellytä, tarjolla on kaksi muutakin – pastellisävyä ja kasaria on sielläkin riittävästi. Tästä lystistä pääsee maksamaan 99 euroa, eli täysin ilmaista se ei ole.

Sekä hiiri että näppis ovat pieniä, joten ne kulkevat tarvittaessa helposti mukana. Niiden ostamiselle on olemassa kaksi perustetta: tarve on pienikokoisille oheislaitteille ja niiden pitää nimenomaisesti näyttää erikoiselta.

Jos nämä ehdot täyttyvät, rahojaan voi vaihdella Popeihin. Muussa tapauksessa kannattanee katsella muita vaihtoehtoja.