Android-puhelinta on vaikea parantaa tästä – ensi­­tuntumat Samsungin huippu­mallista

Samsung Galaxy S22 Ultra on parasta, mitä puhelinjätillä on tarjota.

Samsung Galaxy S22 Ultra on järeä puhelin.

Samsung julkisti viime viikolla Galaxy S22 -huippupuhelinsarjansa. Enimmillään jopa 1699 euroa maksavat puhelimet kisaavat markkinoiden parhaiden älypuhelimien paalupaikasta, ja niihin kohdistui poikkeuksellisen paljon odotuksia lippulaivaan tulleiden muutoksien vuoksi.

IS Digitoday tutustui puhelimiin tuoreeltaan.

Puhelinsarja on käytännössä jaettu kahtia. S22 ja S22+ edustavat Samsungin perinteisempää muotoilua ja tuntumaa. Ne ovat kooltaan (6,1 ja 6,6 tuumaa) myös suhteellisen maltillisia. Ne ovat Galaxy S -sarjan jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa.

Galaxy S22 Ultra sen sijaan on ihan eri tapaus. Sen muotoilusta, käyttötuntumasta ja etenkin kynästä tulee suoraan mieleen Galaxy Note 20. Jopa siinä määrin, että jos puhelimet lyötäisiin käteen side silmillä, menisi hetki erottaa, kumpi on kumpi. (Eron huomaisi kameroiden muotoilusta, S22:ssa jokainen linssi on oma kohokkeensa eikä yhtä suurempaa uloketta ole).

Järeiden kameroiden toteutus on puhelinvalmistajille ikuinen murheenkryyni. Samsung on päätynyt tekemään jokaisesta kamerasta oman kohokkeensa.

S22 Ultra ui vastavirtaan myös siinä, että laitteen näyttö on käyristetty. Tämä ilmiö on poistumassa muodista, mutta Ultrassa se vielä kummittelee. Ominaisuus on lähinnä makuasia. Toiset tykkäävät, allekirjoittanutta hieman ärsyttää sen taipumus synnyttää virhepainalluksia peukalon reunalla.

Yksi puhelimen suurimmista jutuista on kynä. Ei ole liioiteltua sanoa, että suhtautumisen siihen tulisi määrittää ostopäätös.

Samsungin S-Pen on tarkoitettu piirtämiseen ja muistiinpanojen tekemiseen, mutta sitä voi käyttää myös joissain sovelluksissa kauko-ohjaimena, esimerkiksi kaukolaukaisimena.

Huonollakin käsialalla kynää käyttäen tehty teksti tulkitaan oikein.

Ominaisuus toimii hyvin, eikä vaadi lainkaan kikkailua. Kun kamerasovellus on auki, voi kynän ottaa käteen ja kynän napin painaminen ottaa kuvan.

Mistä päästäänkin S22 Ultran ehkä merkityksellisempään ominaisuuteen, eli kameraan.

Samsung on laittanut puhelimeen neljä pääkameraa. Ultralaajakuvan (12 megapikseliä) lisäksi tarjolla on laajakuvaksi kutsuttu pääkamera (108 megapikseliä) ja kaksi zoom-kameraa (3x ja 10x, molemmat 10 megapikseliä).

Tuttuun tapaan käyttäjän päätettävissä ei ole, mitkä kamerat ottavat valokuvattaessa kuvia. Käytetyn kameran voi päätellä lähinnä kuvan koosta.

Poikkeuksen tähän muodostaa pääkameran 108 megapikselin 3:4-kuvaustila. Se tuottaa järeää ja yksityiskohtaista jälkeä. Monissa tilanteissa tämä on hyvä valinta, jos iso kuvakoko ei ole ongelma. Tiettyyn yksityiskohtaan fokusoitaessa optinen zoom tekee toki päivänvalossa parempaa jälkeä.

Samalla todettakoon kuitenkin, että kamerassa ei tunnu tapahtuneen merkittävää laatuhyppäystä uuteen sukupolveen siirryttäessä.

Vaikka kamera ei ole kehittynyt merkittävästi edellisvuodesta, se tekee pimeässäkin hienoa jälkeä.

Euroopassa myytävässä puhelinmallissa on Samsungin oma Exynos 2200 -siru. Vertauksia tekevillä mittaussivuilla sen suorituskyky ei ole ollut yhtä hyvä kuin esimerkiksi USA-puhelimissa olevan Qualcommin SM8450 Snapdragon 8 Gen 1. Tavallisen käyttäjän kannalta tämä ei kuitenkaan ole merkittävä asia, sillä tehoa on varmasti riittävästi. Puhelinta käytettäessä suorituskyky oli kaikessa erinomaista.

Muilta ominaisuuksiltaan puhelin on loppuun asti hiottua laatutyötä – ja tähän hintaan tietysti pitää ollakin. Kalleimmillaan laitteen hinta on 1499 euroa, edullisimman ohjehinta puolestaan on 1299. Koko mallisarjan halvin malli S22 maksaa vähimmillään 899 euroa.

Samsungin aseman Android-maailmassa on vahva. Kun Huawei on käytännössä pois pelistä pakotteiden vuoksi, suurin osa kilpailijoista kisaa pykälää alempana. Sony kisaa samassa sarjassa kamera valttinaan, mutta on puhelinvalmistajana reilusti pienempi.