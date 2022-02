Testasimme Microsoftin puhelimen, jota yhtiö ei itse halua kutsua puhelimeksi – Duo 2 on erikoinen tapaus

Microsoft Duo 2 -laitteessa on mielenkiintoinen idea, jonka toteutus jättää kuitenkin vielä toivomisen varaa.

Microsoft Duo 2 on käytännössä Android-käyttöjärjestelmää käyttävä taittuvanäyttöinen puhelin, vaikkei Microsoft sitä sellaiseksi kutsukaan. Joka tapauksessa sillä voi soittaa, viestitellä, pelata ja niin edelleen. Eli kaikkea mitä puhelimella nyt tehdään.

Muun muassa Samsung on tuonut markkinoille puhelimia, joissa myös näyttö on taittuva. Microsoft on väistänyt ongelmat ja Duo-laitteessa on selkeästi kaksi näyttöä, joita erottaa sarana.

Eikä ratkaisu sinänsä ole huonompi kuin yksi taittuva näyttö. Ensinnäkin Duo-laitteen suorat näytöt todennäköisesti kestävät kovempaa käyttöä kuin taittuvat näytöt.

Kahdella näytöllä voi myös kätevästi käyttää kahta eri ohjelmaa, eli esimerkiksi katsoa videota toisella ja kirjoittaa viestejä toisella näytöllä. Tai vaikka lukea tekstiä toisella näytöllä ja käyttää sanakirjaa toisella.

Sovellusten siirtely näytöltä toiselle onnistuu pyyhkäisyliikkeillä, joihin tottuu nopeasti. Tosin joskus toiminnoissa ilmeni pieniä häiriöitä.

Vaikka laitteessa Microsoftin mukaan onkin kaksi 5,8-tuuman näyttöä tai avattuna yksi 8,3-tuumainen, niin näin ei käytännössä oikeastaan ole. Saman ohjelman saa halutessaan näkyviin molemmille näytöille siirtämällä sovelluksen saranan kohdalle.

Videoiden katsominen tai tekstin lukeminen kahden näytön leveydellä ei silti ole kovin käytännöllistä, sillä saranakohta on ikävästi näkyvillä ja syö riveistä muutaman kirjaimen. Kahdesta näytöstä ei siis tule yhtä, vaikka saman sovelluksen saakin jaettua näkymään yhtä aikaa molempiin.

Microsoft Duo 2:lla voi katsoa videota monessa asennossa.

Jos puhelimen kääntää pystyyn niin, että sarana on vaakasuunnassa, laite toimii itse asiassa varsin näppärästi. YouTube-video pyörii tällöin ylemmällä ruudulla, kun taas alemmalla ruudulla voi selailla esimerkiksi videon kommentteja tai muita videoita. Myös nettiselaimella verkkosivun video jää ylänäytölle näkyviin, kun alaruudussa voi selata sivun tekstiä.

Laitteen käytettävyys jättää silti toivomisen varaa. Laitteen näytöt ovat samalla puolella, eli käyttöä varten se on aina avattava. Kilpailija Samsungissa on oma näyttö laitteen käyttämiseksi suljettua.

Duon voi kuitenkin taittaa myös ”nurinpäin”, jolloin näytöt ovat ulkopuolella . Mutta tällöin kamera jää näyttöjen väliin.

Puhelimen kamera työntyy takaa selvästi näkyviin. Kyljessä on äänenvoimakkuuden säädön lisäksi käynnistysnäppäin, jossa on myös sormenjälkitunnistin.

Kamera taas työntyy selvästi esiin laitteen takaa, joten nurinpäin käännettynä laite ei ole aivan yhtä litteä kuin näytöt yhteen käännettynä.

Kameralla saa ihan kelvollisia kuvia. Kuvatessa tähtäinkuva aukeaa toiselle näytölle, ja toisella näkyy edellisten kuvien valikko.

Olisi erittäin näppärää käyttää kahta näyttöä siten, että toisella näytöllä olisi tähtäinnäkymä, toisella kameran säädöt, joita voisi sitten sujuvasti muutella. Erikoista on, että kamerasovellus ei kuitenkaan tätä salli.

Testin aikana selvisi ainakin se, että Duo 2:ta ei ole tarkoitettu ainakaan ulkokuvaamiseen pakkasella. Kameraa voi käyttää vain laitteen ollessa avoimessa asennossa. Laitteen kääntäminen auki käsineet kädessä tai kohmettunein sormin taas oli erityisen hankalaa.

Microsoft suuntaa tuotteen yritysmarkkinoille, mikä näkyy myös hinnoittelussa. Hinnoittelussa on kuitenkin roimasti eroa. Kirjoitushetkellä 128 gigatavun massamuistilla varustettu versio maksoi halvimmillaan noin 1350 euroa, mutta hinnat nousivat suurimmillaan lähelle 2000 euroa.