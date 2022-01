DNA:n uusi boksi panee telkkarin ja netin pieneen pakettiin – testissä DNA Hubi -laite

Teleoperaattorin mediaboksi lupaa paljon, mutta vaatii vielä kehittämistä.

DNA Hubi -laite on tv-palvelut ja nettipohjaisen mediatoistimen yhdistävä paketti.

Mediaboksit ovat moninainen ja monimutkainen tuoteryhmä. Niitä myyvät isot laitevalmistajat (esimerkiksi Googlen Chromecast ja Applen AppleTV), mutta myös teleoperaattorit. Jälkimmäisten laitteiden tarkoitus on tukea samalla operaattorin liiketoimintaa tuomalla maksukanavatilaukset.

DNA lanseerasi oman DNA TV Hubinsa vuonna 2017. Laite vaikutti aluksi, mutta osoittautui myöhemmin alitehoiseksi ja muuttui käytössä laahaavaksi.

Teleoperaattori julkisti loppuvuodesta toistimen uuden version eli DNA Hubi -laitteen, joka on todellisuudessa täysin eri laite. Laitteen nimestä on pudonnut myös TV-sana kuvaamaan sitä, että kyseessä on enemmän netti- kuin televisioverkkolaite. (Laitteen ja ohjelmistopalvelun nimi kuitenkin on DNA TV Hubi -palvelu. Kyllä. Harvinaisen sekavaa.)

Laatikossa tulee mukana kaikki tarpeellinen. Jos telkkarissa on vielä kiinni esimerkiksi vanha digiboksi, lisäksi tarvitaan Y-haaroitin antennikaapelille.

Televisio, netti tai molemmat

Laitteen asennus Googlen opastusohjelmalla on nopeaa ja kitkatonta. Esijulkaisuvaiheessa oli asennuksen jumittava ohjelmistovirhe, mutta se on sittemmin korjattu.

Käyttäjän on tosin itse paritettava laite mukana tulevaan bluetooth-kaukosäätimeen. Laitteeseen kirjaudutaan sisälle Google-tunnuksin ja sen jälkeen palveluihin DNA-tunnuksilla.

Hubi kytketään antennipistorasiaan ja kotiverkkoon (kaapeli tai wifi) ja se toimii sekä perinteisenä digiboksina että nettimediaboksina. Käyttöjärjestelmä on Android TV 10, joten laitteeseen voi asentaa sovelluksia Googlen Play-kaupasta. Mielekkäimpiä asennettavia ovat nettitelevisiosovellukset. Pelejäkin on tarjolla, mutta niin on näppärämpiä pelikoneitakin.

Jää käyttäjän päätettäväksi, vetääkö televisiosignaalin telkkariin Hubin kautta vai suoraan. Edellisen etuna on mahdollisuus ohjelmien tallentamiseen.

Hubi on pienikokoinen, joten se menee näppärästi vaikka hyllyn alle.

Laitteessa on oma sisäänrakennettu 16 gigatavun kiintolevy, jota voi käyttää sovellusten asentamiseen ja tai ohjelmien tallentamiseen. Määrä on nykypäivän standardein olematon. Hubin usb-porttiin voi kuitenkin liittää ulkoisen kiintolevyn televisiolähetysten tallennusta varten. Tallennuksen voi hoitaa myös operaattorin nettipalvelulla.

Nettilähetyksiä ei voi tallentaa, kuten ei myöskään suurinta osaa maksukanavista. Laite onkin osa nykypäivän trendiä, jossa ohjelmien tallennus on jo vuosikausia valunut pois kuluttajien hallinnasta. Tämä ei kuitenkaan ole kiinni DNA:sta, vaan oikeuksien omistajista.

Jos Hubia käyttää pelkkänä nettiboksina, katselu tapahtuu sovellusten kautta. Viaplayt, netflixit, areenat, ruudut, cmoret ja vastaavat toimivat laitteessa kuten pitääkin.

50 hertsin rajoitus

Laitteessa on tällä hetkellä 50 hertsin rajoitus. Valikosta löytyy säädin 50 hertsin tilan pakottamiseen, mutta käytännössä kaikki näytetään 50-hertsisenä. On katsojasta kiinni, onko 50 hertsin virkistystaajuus liian hidas esimerkiksi nopeatempoisessa jääkiekossa. Osaa se häiritsee, toisia ei.

DNA:n mukaan ”Androidin tulevissa päivityksissä kyseinen automatisoitu toiminnallisuus voi tulla ajankohtaiseksi.”

Asetuksissa laitteen voi laittaa suosimaan 50 hertsin taajuutta, mutta käytännössä se toimii sillä koko ajan.

Monenlaisia toimintoja toteuttavan laitteen käyttöliittymän suunnittelu ei ole ihan helppoa. DNA Hubi ei ole poikkeus. Käyttölogiikan opettelussa mene hetki aikaa. Elämä helpottuu huomattavasti, kun käyttämilleen katselupalveluille tekee pikakuvakkeet aloitusnäkymään. Muussa tapauksessa sovelluksia saa kaivaa valikon takaa.

Laitteessa on myös sisäänrakennettu Chromecast. Käytännössä sen suurin ilo on, että sillä saa tuotua televisioon puhelimen kuvia ja videoita.

Vaikka DNA Hubi on bluetooth-laite, kuulokkeita siihen ei saa ainakaan vielä kytkettyä. Luurit on siis paritettava television kanssa.

Näppärä kaukosäädin

Ladattavalla akulla varustettu kaukosäädin perustuu bluetoothiin. Usb-piuhalla ladattava kaukosäädin on pieni ja fiksusti suunniteltu, mutta merkkivalmistajien laitteista tuttu ja epäilemättä sponsoroitu Netflix-nappi on turha ja ärsyttävä.

Kaukosäädin on onnistunut.

Kauko-ohjaimessa on puheohjaus, joka on hyvin toteutettu. Säädin ei kuuntele koko ajan ympäristöään, vaan ottaa puhetta vastaan nappia painettaessa. Ohjelmia kirjastosta haettaessa tämä on kömpelöä ohjaimella näpyttelyä paljon parempi vaihtoehto.

Nurinaa tulee siitä, että napit ovat hipaisusäätimiä ja siksi hieman tunnottomia. Valot onneksi aktivoituvat heti ohjainta liikutettaessa, joten pimeässä ei tarvitse hapuilla. Säädin ladataan usb-portista, mutta se ei tunnu latautuvan kaikilla latureilla.

Kun ja jos olohuoneessa on useampia kauko-ohjattavia laitteita, ne saattavat reagoida toistensa kauko-ohjaimiin. LG:n älytelevision ohjailu herätti Hubin monta moninaista kertaa unesta.

Entä jatko?

Laitteen tietoturvapäivitys oli vielä tammikuun alussa elokuun versiota. Medialaitteet eivät ole yhtä suuressa vaarassa kuin puhelimet, mutta säännölliset tietoturvapäivitykset ovat tarpeellisia niillekin.

DNA lupaa laitteelle ”pitkän päivitystuen”, muttei tee päivityksiä kovin tiheästi. Syynä on se, että monet käyttäjät jättävät päivitykset tekemättä, vaikka niitä tulisi vuodessa vain muutama.

Liittimet vasemmalta oikealle: antennikaapeli, virta, verkkokaapeli, hdmi, s/pdif-ääni, usb 2 ja laitteen nollausnappi.

Itse laite maksaa 144 euroa, ja ilman palvelua se toimii Android TV -mediatoistimena ilman tv-virittimiä. Tämä ei ole kovinkaan kummoinen ratkaisu, sillä esimerkiksi Chromecastin saa muutamalla kympillä.

Hubi kannattaa siis hankkia sopimuksen kanssa. Liittymäasiakkaille Hubi-palvelua tarjotaan 5 euron kuukausihintaan ja verkkotallennusmahdollisuus on siihen päälle 6,90 €/kk. Määräaikaisuuspakkoa ei kuitenkaan ole.

DNA Hubi -laite on kuitenkin toimiva pakettiratkaisu niille, jotka haluavat kaikki telkkaripalvelunsa yhteen pakettiin. Sen sijaan äänen ja kuvan täyteen iskuunsa trimmaaville avoimemmat – ja työläämmät – ratkaisut saattavat tuottaa tyydyttävämmän lopputuloksen.

Hubi on tuore laite ja vasta elinkaarensa alussa. On siis suotavaa, että sitä kehitetään edelleen ja ominaisuuslista paranee vielä. Paljon on kyse DNA:sta. Laite itsessään toimii verrattain hyvin jo nyt ja täyttää maksu-tv-käyttäjän tarpeet.