Razerin toimistotuotesarja koostuu kolmesta tuotteesta, joista kaksi on oikeasti hyviä.

Pelituotteista tunnettu laitevalmistaja Razer laajensi viime vuonna valikoimaansa myös toimistotuotteisiin. Pro-tuoteperheen tuotteissa on otettu huomioon hiljaisuus, hillitty design ja helppokäyttöisyys.

Ilta-Sanomat testasi hiljattain julkaistun Razer Pro Type Ultra -näppäimistön, Razer Pro Click Mini -hiiren ja Razer Pro Glide XXL -hiirimaton. Kaikkia yhdistää harmaanvalkoinen väriteema sekä langattomuus.

Valkoista ja harmaata.

Razer Pro Type Ultra on langaton, täysikokoinen mekaaninen näppäimistö, joka on taustavalaistu valkoisilla ledeillä. Paketti sisältää latausjohdon sekä rannetuen, joka ei kuitenkaan kiinnity näppäimistöön toisin kuten Huntsman V2.

Näppäimistöä mainostetaan hiljaisena ja luksusluokan kirjoitustuntuman tarjoavana pakettina. Itse olen eri mieltä. Viimeisen vuoden aikana olen testannut useita mekaanisia näppäimistöjä, joista Pro Type Ultra on selvästi äänekkäin. Konepellin alta löytyvät Razerin keltaiset kytkimet, jotka ovat omaan mieleeni, mutta näppäimistön rakenne ei tarjoa mainostettua luksustuntumaa.

Näppäimistön ledit ovat valkoiset. Yllättäen ne eivät tule näppäinhattujen alamerkkien (€@£$) läpi.

Pro Type Ultra toimii langattomasti joko Razerin tarjoamalla usb-vastaanottimella tai bluetoothilla. Näppäimistön saa yhdistettyä samanaikaisesti neljään laitteeseen, joiden välillä voi hyppiä pikanäppäimillä.

Akun luvataan kestävän jopa 200 tuntia, mutta allekirjoittaneella virta riitti noin 80 tunniksi taustavalojen ollessa 30 prosentin voimakkuudella. Näppäimistöä voi käyttää myös johdon kanssa.

Näppäimistön asetuksia, kuten lepotilan ajastinta, hallinnoidaan Razer Synapse 3 -ohjelmistolla. Useimpiin työkoneisiin sitä saa tuskin asennettua, mikä on iso miinus. Valaistustehoa saa onneksi muokattua suoraan näppäimistöstä.

Langattomana näppäimistönä Razer Pro Type Ultra on välittömästi premium-luokkaa, varsinkin kun puhutaan toimistovälineistä. Onko se sitten hyvä? On, jos pitää hyppiä usean laitteen välillä, mutta muilla mittareilla ei. Varsinkin kun hintalappu on järeät 170 euroa!

Käyttäisikö näppäimistöä langattomana vastaanottimen kautta, johdon kanssa vai bluetoothilla?

Razer Pro Click Mini on sen sijaan tuotteena aivan toista luokkaa. Pieni, pattereilla toimiva ergonominen ja hiljainen hiiri toimii moitteettomasti ja on ennen kaikkea fiksusti suunniteltu. Se mahtuu helposti läppärilaukkuun, mutta mukana tulee lisäksi kuljetukseen sopiva kantopussi.

Laitteen saa yhdistettyä bluetoothilla tai usb-vastaanottimella. Mikäli omistaa sattumalta sekä Pro-hiiren että näppäimistön, tuotteet saa yhdistettyä yhteen ja samaan vastaanottimeen. Näppärä ja hyödyllinen ominaisuus.

Hiiressä ei ole akkua, joten sitä ei voi käyttää johdon kanssa. Virta saadaan kuoren alle sijoitettavilla kahdella AA-patterilla, joiden pitäisi riittää 15 kuukaudeksi. Testijakson aikana patterit eivät kuluneet loppuun. Kuoren alla on myös paikka langattomalle vastaanottimelle.

Yhteen vastaanottimeen saa paritettua sekä näppäimistön että hiiren. Mahtavaa!

Klikkaustuntuma on hassu, vähän kun kuplamuoviin suojattu, mutta aidosti melkein äänetön. Kyllä tällä klikkailee mielellään, mutta lähinnä arki- ja työkäytössä. Pelaamisen kohdalla kaivan mielelläni ihan oikean pelihiiren.

Sivunäppäimet ovat melko pienet, kuten koko hiiri, mutta toimivat hyvin ja hiljaa. Kylkiä koristaa metallikuviointi, joka tuntuu mukavalta.

Rulla on oletuksena porrastettu, mutta alla on nappula, jolla sen saa pyörimään vapaasti. Ikävä kyllä säätönappulan toimintoa ei pysty muokkaamaan Synapse-ohjelmalla, kuten oletin ja toivoin. Sen sijaan rulla liikkuu myös vasemmalle ja oikealle, mitkä on mahdollista säätää vaikka pysäyttämään tietokoneelta soitettava musiikki.

Pro Click Minin hinta on peräti 90 euroa, mutta ominaisuudet ja toteutus ovat premium-tasolla. Onko se sitten ostamisen arvoinen? Kyllä, jos käytettäviä laitteita on useampi, matkustamista paljon, työkone vaihtuu usein tai pomo maksaa. Omalla rahalla ostaessa kärkkyisin tuotetta alekorista vaikka etätöitä ajatellen.

Kannen alle menee kaksi AA-patteria. Sinne saa myös talteen usb-vastaanottimen (kuvassa se on paikallaan patterien välissä railossa). Kansi menee paikalleen magneeteilla, jotka ovat pitävät.

Työpistettä saa myös koristamaan XXL-kokoisen (94 senttiä leveä, 41 korkea, 0,3 paksu) hiirimaton, jonka päälle mahtuvat sekä näppäimistö että hiiri ongelmitta. Kumipohja pitää maton hyvin paikallaan työpöydällä.

Pro Click Mini liukuu sulavasti matolla, joka on taattua Razer-laatua eli erinomainen. Matossa on hieman normaalia karheampi pinnoite ja tekstuuri, joten se ei ole superliukas. Pelikäytössä tuntumaan meni hetki tottua, mutta kyllä se siihenkin lopulta soveltui.

35 euron hintainen matto on kaikessa yksinkertaisuudessaan kelpo ja kaunis tuote. Auttaako se suoraan työntekoa? Vaikea sanoa. Tekeekö se työpöydästä hienomman? Mielestäni kyllä. Varsinkin kun matto itsessään hiljentää näppäimistön ääntä, jos se häiritsee vaikka kotikonttorilla muita asukkaita.

Hiiri on pieni, mutta ergonomisesti muotoiltu ja kevyt. Heppoista rannetukea ei saa mitenkään kiinni näppäimistöön.

Razerin toimistotuotesarja on kaiken kaikkiaan melkoinen sillisalaatti. Hiiri on hyvä, mutta kallis, näppäimistön osalta isoin plussa on tyylikäs toteutus ja hiirimatto on hiirimatto. Tuotteet ovat kauniita, mutta ylihintaisia.

Kenelle ne on sitten suunnattu? Todennäköisesti San Franciscossa tai vaikka Otaniemessä työskentelevän peli- tai it-alan yrityksen työntekijöille, jotka saattavat työpäivän ohessa tai sen jälkeen pelata toimistolla. Esimerkin kaltaisessa tilanteessa ostaisin itse puhtaasti pelaamiseen tarkoitetun hiiren ja näppäimistön, jotka soveltuvat myös työntekoon.