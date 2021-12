Nokian T20 -tabletti sijoittuu edullisten laitteiden kategoriaan.

Kun HMD Global perustettiin vuonna 2016 Nokia-puhelimien jatkajayritykseksi, yhtiö ilmoitti aikovansa valmistaa peruspuhelimia, älypuhelimia ja tabletteja.

Kaksi ensimmäistä nähtiin heti, mutta lupauksen vieminen loppuun asti tapahtui vasta tämän vuoden lokakuussa. Väliin ehti muita tuoteryhmiä, kuten kuulokkeita. Edellinen Nokia-tabletti oli vuonna 2014 rajallisesti julkaistu Nokia N1, joka suunniteltiin puhelinbisneksen Microsoftille myynnin jälkeen.

Lue lisää: Tässä Nokia-tabletin tausta: Suunnittelu alkoi samana päivänä kun puhelimet lähtivät

Mutta. Nyt HMD:n ensimmäinen tabletti Nokia T20 on täällä. Edullisten, joskaan ei ihan halpislaitteiden, tuoteryhmään sijoittuva laite on ottanut aikansa. Mutta varmaankin hyvä näin, sillä se on varsin onnistunut tuote. Odotuksen syy lienee tablettimarkkinoiden kääntymisen odottelu, sillä nyt niiden myynti on taas kasvussa.

T20:tä saa kahtena versiona, ja niiden hinnat ovat 229 ja 269 euroa. Arvokkaammassa on 4g-sim-paikka sekä hieman lisää työ- ja massamuistia.

Edullinen laite, jämäkkä käsissä

Luksustuotteesta ei ole kyse, kuten hintakin kertoo. Kun laitteen ottaa käteen, siitä tulee heti mieleen Nokia. Laitetta on tarjolla vain siniharmaassa värissä. Se ei tosin hirveästi haittaa, kun se yksi vaihtoehto on riittävän tyylikäs.

Nykystandardeilla laitteessa on paksut reunat. Tämä lienee kustannuskysymys, sillä koko etupuolen kokoiset paneelit ovat hintavia, ja T20:n hinta on haluttu pitää pienenä. Laite on jämäkkä, ja valmistajan mukaan se on suunniteltu nimenomaan kestäväksi.

Tabletti on suunniteltu ikääntymään tyylikkäästi. Tahrat ainakin erottuvat näyttävästi.

Käyttöönotossa on iloinen välivaihe, jota soisi näkevän enemmän: siinä heti huomioidaan lapsi- ja aikuiskäyttäjät, mitä harvoin näkee. Yhteisprofiilit sisältävät monenmoisia riskejä ja vähintäänkin ne tekevät käytöstä hankalaa.

Toki käyttöönotossa kysellään alalle tyypilliseen tapaan monenlaisia tietoja, eli yksityisyydestään tarkempi käyttäjä on kieli keskellä suuta tässä vaiheessa.

Tabletissa ei ole sormenjälkilukijaa, mutta eipä ole juuri kaikissa kalliimmissa malleissakaan. Perinteisten numerokoodin ja kuvion ohella tarjolla on kasvontunnistus.

Sopii useimpaan käyttöön

Päivittäiset tehtävät onnistuvat laitteella mainiosti. Vaikka sen suorituskyky ei asetu tablettien terävimpään kärkeen – piirisarja on harvinaisempi Unisoc T610 – harva asia tabletilla jää kuitenkaan tekemättä. Näyttö, kosketustuntuma ja kamera ovat riittävän hyviä. 5 megapikselin selfiekamera on oikeastaan yllättävänkin hyvä, 8 megapikselin pääkamera vaatimattomampi. Valokuvauskoneeksi tablettia ei varsinaisesti ole tarkoitettukaan.

Mediakäyttöön stereokaiuttimet ja perinteinen kuulokeliitäntä ovat erittäin tervetulleita. Jälkimmäinen on tosin sijoitettu erikoiseen paikkaan, laitteen nurkkaukseen. Leffafriikki toki arvostaisi korkeampaa kirkkautta ja jopa 2K:ta suurempaa tarkkuutta, mutta se toisi tabletille merkittävästi lisää hintaa.

Myös langattomissa yhteyksissä on hieman tingitty. Nfc-lähilukua tai wifin viimeisintä 6-versiota ei tueta.

Ääniliitännän sijoitus on poikkeuksellinen.

Täydellisyyden äärellä ei kuitenkaan olla. Laitteessa on muutama pieni ärsyttävyys. Yksi niistä on se, että se käynnistyy aina vaakanäkymässä. Edes laitteen pystyssä pitäminen ei auta.

Toinen on se, että se tarjoaa oletusarvoisesti turhan tummaa kuvaa, eli esimerkiksi aamun lehteä tabletilta luettaessa kirkkautta on reivattava ylös käsin.

Käyttötuntumasta todettakoon yleisesti, että se on riittävän hyvä ja tässä hintaluokassa hyvä.

Akulle voi antaa myös tunnustuksen, sillä 8200 milliampeeritunnin varanto kestää pitkään. Valmistaja lupaa 10 tuntia videonkatselua, mikä vaikuttaa olevan varsin lähellä totuutta. Vaikka laitteessa on 15 watin pikalataus, se tuntuu silti täyttyvän nykystandardeilla h-i-t-a-a-s-t-i. Mukana toimitetaan 10 watin laturi.

Laitteen pääkamera on vaatimaton. Sillä on silti oma kamerakyttyränsä.

Hintansa arvoinen

Muiden HMD-Nokia-laitteiden tapaan T20 on ohjelmallisesti erittäin karsittu, mikä on vain ja ainoastaan hyvä asia. Sovellukset voi asentaa, kun niille tulee tarve. Niitä ei hirveästi valmiina tarvita.

Myös 3 vuoden tietoturvapäivityslupaus on paikallaan, sillä tabletit ovat puhelimia pitkäikäisempiä laitteita. Valmistajan kannattaisi harkita tämän pidentämistä entisestään, mikä voisi olla valtti tablettimarkkinoilla.

Puutteistaan huolimatta Nokia T20:ssa hinta ja laatu kohtaavat hyvin. Laite sopii niin videomaratoniin sängyssä kuin työkaluksi liikkeellä oltaessa. Kodin ja kotikäyttäjän tabletiksi se on edullisten laitteiden sarjassa oikein hyvä vaihtoehto.