Testi: Razer teki upean hiiren ja... erikoisen näppiksen

Razerin uusi pelihiiri on erinomainen, mutta näppäimistö jätti kylmäksi.

Basilisk V3 -hiiri on hintansa arvoinen. Samaa ei voi sanoa optisesta Huntsman V2:sta.

Razer on pelaamiseen erikoistuneiden lisä- ja oheislaitteiden valmistaja, joka on monille tuttu varsinkin pelihiiristä ja -näppäimistöistä.

Yhtiö on tuonut syksyllä kauppoihin uudistetut versiot suosituista Basilisk-hiirestä ja Huntsman-näppäimistöstä, jotka IS testasi. Molemmissa tuotteissa on sama idea: yhdistää tavallaan rentoutuminen ja huippuluokan pelituote.

Monin tavoin Razer on onnistunut tavoitteessaan. Hiiri ylitti odotukset kirkkaasti, näppis aiheutti pienen pettymyksen.

Basilisk V3 on oikeakätisille suunniteltu ergonominen pelihiiri, jossa on peräti 10+1 painiketta (10 päällä, yksi pohjassa) ja ”älykäs rulla", joka on yksi uutuuksista päivitettyjen rgb-valojen ja sensorin ohella.

Hiiri on melko isokokoinen ja painaa peräti 102 grammaa. Omaan käteeni hiiri istui erittäin hyvin, vaikka se on merkittävästi painavampi kuin yleensä käyttämäni hiiret. Muotoilu ja istuvuus on aina makuasia, mutta uskaltaisin väittää Basilisk V3:n olevan useimpien mieleen – ainakin jos on keskikokoinen tai iso käsi.

Neljään suuntaan eli myös sivulle liikkuvan rullan saa pyörimään erillistä nappia painamalla joko vapaasti tai perinteiseen tyyliin pykälä kerrallaan. Itse suosin jälkimmäistä. Ohjelmistolla saa lisäksi käyttöön smart-tilan, joka vaihtaa rullan käyttötilan automaattisesti tilanteen mukaan. Se toimi testijakson aikana ongelmitta.

Rgb-valot menevät hauskasti hiiren pohjaa pitkin. Vasemmalta puolelta hiirtä löytyvät kolme peukalonäppäintä, jotka ovat aina hyödyllisiä.

Basilisk V3 on mahtava pelihiiri, jos se vain sopii käyttäjän käteen. Erikoisominaisuuksia löytyy ja ne on toteutettu hyvin. Konehuoneen puolella eli teknisesti hiiri kelpaa kovemmallekin kilpapelaajalle.

Kaikki näppäimet ovat ohjelmoitavissa Razerin omalla ohjelmalla, mikä on hiiren suurin heikkous. Sen kanssa ei kuitenkaan tarvitse elää, jos pärjää ilman Smart-rullaa. Sitä lukuun ottamatta kaikki säädöt saa tallennettua nimittäin suoraan hiireen.

Noin 80 euron hinta kuulostaa kovalta, mutta on käypä hinta premium-tason hiirestä, vaikka kyseessä ei ole langaton tuote. Sellainen on aivan varmasti tulossa myöhemmin, mutta millä hinnalla ja putoaako hinta-laatusuhde?

”Maailman nopein näppäimistö”, hehkuttaa Razer tiedotteessaan upouutta Huntsman V2:ta. Lukujen perusteella se on varmasti totta, mutta käytännössä eroa ei huomaa.

Huntsman V2 on optisilla kytkimillä varustettu pelinäppäimistö, josta on myynnissä täysikokoinen malli ja TKL, josta puuttuu erillinen numeronäppäimistö ja medianäppäimet. Molemmat saa punaisilla lineaarisilla kytkimillä tai klikkaavina violetteina. IS:n testikappale oli täysikokoinen malli punaisilla kytkimillä.

Näppäimistössä on nopeuden lisäksi satsattu hiljaisuuteen, medianäppäimiin ja ergonomisuuteen, sillä mukana tulee rannetuki.

Rannetuki on erittäin mukava ja kattaa koko näppäimistön. Se kiinnittyy näppäimistöön magneetilla.

Huntsman V2 käyttää HyperPolling-teknologiaa eli se päivittyy 8000 kertaa sekunnissa. Käytössä sitä ei kuitenkaan huomaa millään tavalla, vaikka laboratoriotason testeissä hiuksenhienoja eroja voisi löytyä. Testin perusteella leimaan Razerin mainoskikan turhanpäiväiseksi pöhinäpuheeksi, kuten ylisuuret dpi:t hiirten sensoreissa.

Näppäimistön kirjoitustuntuma on hyvä, mutta vaati hieman totuttelua. Testaaja pääsi kirjoitusnopeustestissä perustasolleen kahden päivän jälkeen, mutta uutta ennätystä ei syntynyt yrityksestä huolimatta.

Erilliset medianäppäimet (edellinen/seuraava kappale, toista/pysäytä ja mediarulla) löytyvät oikeasta yläkulmasta. Toteutus on hieman halvantuntuinen, mutta tyylikäs ja toimiva.

Näppäimistö on mainospuheiden mukaisesti normaalia hiljaisempi. Kytkimiä on vaimennettu silikonilla ja runkoa on vuorattu vaahtomuovipehmusteilla. Tällä kelpaa naputella vaikka samassa huoneessa nukkuvan kanssa, jos toinen ei ole aivan herkkäuninen!

Huntsman V2:n ledien värit voi valita 16,8 miljoonasta vaihtoehdosta. Erilliset medianäppäimet löytyvät oikeasta yläkulmasta.

Hiljaisuus ja näyttävä tuote ovat näppäimistön myyntivaltit. Huntsman V2 on kaikin puolin laadukas kokonaisuus, mutta ei silti säväytä kunnolla hiljaisuudesta huolimatta.

Syy on korkeassa hinnassa: täysikokoisen mallin suositushinta on violeteilla kytkimillä 200 euroa ja punaisilla peräti 210 €. TKL-version vastaavat hinnat ovat 160 ja 170 euroa.

Hinnan huomioiden näppäimistöstä ei välity premium-tuntuma, jota olisi lupa odottaa. Miinuksia ovat myös kiinteä virtapiuha ja usb-läpiviennin puute. Ei Huntsman V2 ole missään nimessä huono näppäimistö, mutta erittäin kilpaillulta markkinalta löytyy yksinkertaisesti parempia tuotteita hinta-laatusuhteen huomioiden.