Täyslangattomien nappikuulokkeiden suosio on kovaa, mutta kokeilla niitä ei voi. Testasimme neljä erilaista paria.

Kuulokkeet, ja etenkin ympäristön ääntä häivyttävät vastamelulliset langattomat nappikuulokkeet ovat tällä hetkellä kiinnostavimpia elektroniikan tuoteryhmiä suomalaisille. Myynnin kasvu ja näkyvyys katukuvassa nousee nousemistaan.

Tämä on ymmärrettävää: tuotekehitys on nopeaa ja samaan aikaan kevyet nappikuulokkeet eivät ole kovin pitkäikäisiä. Vaihto uusiin tulee ajankohtaiseksi usein jo parin vuoden kuluttua, joten päivitysmarkkinat ovat vilkkaat.

Kuulokkeissa on omat pienet akut ja kotelo varaa lisää sähköä. Mitä pienempi kuuloke on, sitä kevyempi akku ja lyhyempi kuunteluaika.

Kaikki täyslangattomat nappikuulokkeet eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Eroja on niin käyttötarkoituksessa, teknisessä toteutuksessa kuin ohjelmistoissa.

”Tavallisten nappikuulokkeiden” valtavirrasta eroavat eniten tiukasti korviin istuvat sporttikuulokkeet sekä toista ääripäätä edustavat pod-tyyppiset kuulokkeet, joita ei työnnetä korviin asti.

Ihmiskorvan rakenne on yksilöllinen, ja kaikki kuulokkeet eivät yksinkertaisesti sovi kaikille. Niinpä istuvuus on nappikuulokkeiden tärkeimpiä ominaisuuksia, mutta valitettavasti sitä ei pääse testaamaan. Usein varma valinta on kuuloke, jossa on useampi vaihdettava eri kokoinen silikonihattu.

Lisäksi eroja löytyy muun muassa kuulokkeiden ohjelmistoista. Useimmista löytyy nykyisin jonkinlainen taajuuskorjain ja mahdollisuus paikantaa hukkuneet kuulokkeet sekä muuttaa kuulokkeiden sormella tehtäviä ohjaustoimintoja.

Otimme testiin 4 paria kuulokkeita, jotka on räätälöity erilaisiin tarpeisiin. Oma käyttötarve kannattaakin selvittää ennen kaupoille lähtemistä.

Testaamiemme kuulokkeiden tekniset tiedot löydät jutun lopussa olevasta taulukosta.

Jaybird Vista 2

Hyvää

Tiukka istuvuus

Taajuuskorjain ja äänen personointi

Vedenkestävyys

Huonoa

Soundi

Ohjelmisto-ongelmat

Logitechin omistama Jaybird on profiloitunut sporttikuulokkeiden tekemiseen. Ja valmistaja on hyvä siinä, mitä se tekee: Jaybird Vista 2 -kuulokkeet istuvat todella tiukasti korviin ja tarjoavat erinomaista vedenkestävyyttä. Toisin kuin useimmat nappikuulokkeet, ne kestävät upottamisen veteen pitkiksi ajoiksi.

Silikonitulpissa on myös siivekkeet, jotka ottavat kiinni korvalehdestä ja pitävät napit tiukasti paikoillaan. Kuulokkeet vaimentavat tehokkaasti ääntä, mistä suuri osa tosin menee mekaanisen vastamelun eli tiukan istuvuuden piikkiin.

Plussaa tulee myös vapaasti Jaybird-sovelluksen säädettävästä taajuuskorjaimesta sekä valmiista ääniprofiileista. Mukana on myös mahdollisuus räätälöidä ääni oman kuulon mukaiseksi vetelemällä säätimiä, kunnes tietyt taajuudet kuuluvat.

Kuulokkeissa oli ikävä ohjelmistovika, joka sai toisen kuulokkeen sammumaan satunnaisesti silloin tällöin, eikä se suostunut heräämään henkiin ennen koteloon palauttamista. Jos kotelo ei ollut lenkillä mukana, musiikin kuunteleminen jäi sikseen. Aivan testin loppuvaiheessa kuulokkeet saivat sovelluksen kautta jaeltavan ohjelmistopäivityksen, jonka pitäisi korjata ongelma.

Itse päivitys oli kelvottomasti toteutettu. Se näyttää jäävän ikuiseen silmukkaan ja jää esittämään näkymää, jossa päivitys näyttäisi olevan kesken. Tämä on iso ongelma.

Äänenlaadultaan Jaybirdit ovat riittävän hyvät, mutta kaukana hifi-tasosta. Etenkin bassotoisto jättää toivomisen varaa.

Huawei Freebuds 4

Hyvää

Paino

Automaattinen korvaskannaus

Huonoa

Istuvuus

Akkukesto

Kännykkäbisneksensä sakkaamisen jälkeen oheislaitevalmistajana profiloitunut Huawei valmistaa monenlaisia kuulokkeita. Yhdet niistä ovat podityyppiset Freebuds 2:t, jotka eivät mene korvakäytävään asti ja joissa ei näin ollen ole silikonihattua.

Koska kuulokkeet jäävät lepäämään korvalehdelle, istuvuus on tärkeämpää kuin missään muussa kuuloketyypissä. Jos ne eivät istu kunnolla, ne eivät myöskään pysy kunnolla korvissa. Urheilukäyttöön löytyy parempiakin vaihtoehtoja.

Freebudsit erottuvat keveydellään ja rakenteensa vuoksi. Painon puolesta niiden käyttäminen onnistuisi vaikka koko työpäivän korvien väsymättä, jos akku siihen riittäisi. Kevyen rakenteensa vuoksi kuulokkeiden toistoaika on merkittävästi lyhyempi kuin muilla malleilla.

Kuulokkeet ovat parhaimmillaan esimerkiksi työmatkailukäytössä, ulkoiltaessa tai työskennellessä. Ne päästävät ääntä sisään, joten ympäristön seuraaminen ne päässä onnistuu hyvin. Vastamelutoiminnolla ympäristön ääniä saa vaimennettua jonkin verran, mutta sen teho on rajallinen kuulokkeiden avoimen rakenteen vuoksi.

Ai Life -sovellus on hyvä. Kuulokkeet on muun muassa mahdollista kytkeä omaan Huawei-tiliin, jolloin kuulokkeet toimivat heittämällä kaikkien siihen kirjautuneiden laitteiden kanssa. Valitettavasti taajuuskorjain on turhan yksinkertainen. Tarjolla on myös pikapelitila.

Äänenlaatu on pitkälti riippuvainen kuulokkeiden istuvuudesta korviin. Parhaimmillaan se on nappikuulokkeiksi oikein hyvä. Etenkin bassotoisto on yllättävän muhkeaa ja se vetää hyvinkin vertoja in-ear-malleille. Lopputulokseen voi vaikuttaa kuulokkeiden tekemällä korvakäytäväskannauksella, mutta soundi vaihtelee kovasti kuulokkeiden asennosta riippuen.

Mikäli tarvetta on tiukempaan istuvuuteen, valmistajalta löytyy muitakin malleja.

OnePlus

Hyvää

Äänen personointi

Vastamelu

Huonoa

Kontrollit vaativat opettelua

Ei kytkeydy kuin yhteen laitteeseen kerrallaan

Ei taajuuskorjainta

Omistajansa Oppon kainaloon tiukasti käpertynyt OnePlus on tuonut markkinoille tyylikkäät ja kohtuuhintaiset OnePlus Buds Prot. Ne ovat sekoitus tulpallisia, mutta silti varrellisia kuulokkeita.

OnePlus-puhelimen käyttäjälle kuulokkeet solahtavat käyttöön suoraan ilman tarvetta säädellä sen kummempaa. Päivitysmahdollisuus, vastamelutoiminnon säätö ja kaikki muu on upotettu suoraan puhelimen käyttöjärjestelmään. Muiden puhelimien käyttäjien kannattaa ladata Oppon Hey Melody -sovellus. Taajuuskorjainta ei kuitenkaan ole tarjolla kummassakaan vaihtoehdossa.

Kuulokkeissa on toinenkin puute, johon tosin on lupailtu korjausta: Ne eivät osaa kytkeytyä samanaikaisesti kahteen laitteeseen, eli esimerkiksi puhelimen ja tietokoneen joustava ristiinkäyttö ei onnistu. Kuulokkeet on otettava uudelleen käyttöön bluetooth-valikon kautta aina äänilähteen vaihtuessa.

Ohjelmisto tarjoaa kuulotestin ja sen perusteella tehtävän äänen personoinnin, mikä on erittäin tervetullut ominaisuus. Profiili tallennetaan kuulokkeisiin, jolloin se on käytössä myös muilla laitteilla. Tarjolla on myös valmista valkoista kohinaa ja meren ääniä rentoutumista halajaville, käyttäköön ken haluaa.

Kuulokkeita ohjeillaan naputtelun sijaan vartta puristelemalla. Tämä vaatii jonkin verran opettelua, mutta systeemi ei ole altis virheklikkauksille.

Äänensä puolesta OnePlus satsaa selkeästi ylätaajuuksiin. Äänikuva on erotteleva, kirkas ja kuulas. Bassotoisto jää hieman vaisuksi. Vastamelutoiminto on tehokas, ja siitä saa käyttöön ympäristön volyymin myötä mukautuvan version.

Samsung Galaxy Buds 2

Hyvää

Sovellus

Istuvuus korviin

Huonoa

Ei vesitiivis

Arka virhenapautuksille

Äänenlaatu

Samsungilla on kuulokkeita moneen lähtöön, otimme testiin korviin tukevasti istuvat napit. Ne edustavat nappikuulokkeita puhtaana perusmallina.

Samsungin Galaxy Wearable -sovellus on hyvä, ja se osaa antaa myös perusteltuja käyttövinkkejä.

Samsung-puhelimen omistaja saattaa joutua yllättävään tilanteeseen: Puhelimen omasta asetusvalikosta löytyy taajuuskorjain, joka on erilainen kuin kuulokkeiden sovelluksen. Kannattaa suosiolla käyttää jompaakumpaa.

Vinkiksi Samsung-puhelimen omistajalle myös, että puhelimen asetuksiin on piilotettu äänen räätälöinti oman kuulon mukaan. Tämä ei ole kuulokkeiden ominaisuus, mutta vaikuttaa niistä kuuluvaan ääneen – kuten kaikkiin muihinkin Samsung-puhelimeen kytkettyihin äänenlähteisiin.

Budseja ohjaillaan sekä napautus- että pyyhkäisykomennoilla. Kontrollit ovat herkät, joten vahinkonapautuksia tulee usein esimerkiksi nappien asentoa korjatessa. Halutessaan ne saa sovelluksella pois päältä. Vedenkestävyydeltään Samsungit edustavat testin häntäpäätä.

Äänikuvaltaan Samsungit ovat kuivahkot. Alapää on muhkea, joten basson ystävä saa napeista paljon irti. Tämä kuitenkin tapahtuu korkeimpien taajuuksien kustannuksella. Ainoana valmistajana Samsung ei ilmoita kuulokkeiden taajuusvastetta. Myös vastamelutoiminto saisi olla voimakkaampi.

