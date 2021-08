Testissä Samsungin tabletiksi taipuva läppäri – hieno laite, mutta...

Laitteistopuolella Galaxy Book Pro 360 on erinomainen laite. Samsung kompuroi kuitenkin ohjelmistopuolen viimeistelyssä.

Samsung on vakiinnuttanut asemansa puhelimien ykkösvalmistajana, mutta tietokoneissa korealaisvalmistajalla on vielä paljon tekemistä. Yhtiö vetäytyi läppärimarkkinoilta Euroopassa 2014 ja teki paluun viime vuonna.

Lue lisää: Samsungin tietokoneet palaavat kauppaan Suomessa – tätä on luvassa

Sen jälkeen uusia malleja on tipahdellut tasaiseen. Laitteiston laadusta Samsungin paluu ei kuitenkaan ole kiinni, tästä kertoo testiin ottamamme Galaxy Book Pro 360 -2in1-laite, joka on nimensä mukaisesti sekä kannettava tietokone että tabletti.

Samsung ei ole tablettitilassa käytettävyydeltään perustabletin veroinen, mistä pitää huolen noin kilon massa. Mahdollisuus tablettikäyttöön on kuitenkin tervetullut.

Monikäyttölaitteet tapaavat maksaa enemmän kuin perusläppärit, mutta pyydetty noin 1300 euron hinta ei ole aivan järjetön. Halvaksi sitä ei voi silti sanoa, joten laitteelta on lupa odottaa paljon.

Kone on noin kilon painoinen ja käyttötuntumaltaan hyvä.

Laitteiston puolesta Galaxy Book vakuuttaa. Se toimii hyvin sekä tietokone- että tablettiroolissa, vaikkakin tabletiksi käännettynä se on varsin paksu. Tuntuma on silloinkin koko ajan ”tietokonemainen”, mikä kertoo laitteen olevan omimmillaan läppärinä. Tämä on kuitenkin koko 2in1-tuoteryhmän ominaisuus.

Piirtämiseen ja muistiinpanoihin sopiva S-pen-kynä kuuluu hintaan.

13,3-tuumainen näyttö on kirkas, väritoistoltaan hyvä ja kosketukselle riittävän herkkä. Mukavana yksityiskohtana pakkaukseen kuuluu S-pen-stylus-kynä, jollaisesta esimerkiksi Microsoft veloittaa Surface-laitteidensa tapauksessa erikseen. Hyvää sanottavaa on myös näppäimistön tuntumasta, ja siihen upotettu sormenjälkilukija on hyvä lisä. Se tosin asettuu näppiksen oikeaan yläkulmaan delete-napin paikalle, mikä vaatii totuttelua.

Sormenjälkilukija/virtapainiketta tulee usein napsautettua vahingossa del-näppäimen sijaan.

Suorituskykyä on riittävästi useimpiin käyttötarkoituksiin jo Core i5 -suorittimella varustetussa mallissa. Keskusmuistia ja tallennustilaa on riittävästi (8 Gt / 512 Gt ssd). Koneessa on kolme usb-c-porttia, joista yksi on thunderbolt.

Tarjolla on myös järeämpi i7-malli, 5g-yhteydellä varustettu malli sekä säätövaraa ssd-levyn koossa.

Laitteessa on kolme usb-c-porttia, joista yksi on erityisesti lataukseen tarkoitettu Thunderbolt-liitäntä.

Akkua on riittävästi. Samsung lupailee jopa 21 tunnin käyttöaikaa, mutta tämä mennee markkinointipuheen piikkiin. Laitteella työskentelee tai jopa striimaa videota kevyesti yhden työpäivän verran. Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, akkua voi fiksusti estää latautumasta yli 85 prosentin, mikä suojelee sitä.

Suorituskykyyn liittyy myös ainoa laitteistopuolen särö. Kone kuumenee hetkittäin hyvinkin paljon pohjasta, ja kuumenemista alkaa säestää verrattain äänekäs tuuletin. Varsinaisen hiljaisesta koneesta ei siis ole kyse.

Silmille hyppii usein niin oheistetun McAfeen kuin Samsungin apuohjelmien ilmoituksia.

Valitettavasti ohjelmistopuoli ei ole aivan yhtä hyvällä tolalla kuin laitteisto. Samsung on pakannut mukaan paljon oheisohjelmistoja – bloatwarea – mutta jotkut niistä ovat hyödyllisempiä kuin toiset. Virustutka nalkuttaa siitä, että tilata pitäisi, ja Windowsin tehtäväpalkkiin on upotettu Microsoftin Cortana-digiavustaja, vaikka siitä ei ole suomenkieliselle iloa.

Sinänsä hyödyllinen ajurien päivitystyökalu on käyttömukavuudeltaan 90-luvulta. Lisäksi se tuntuu hetkittäin bugittavan, sillä laite kieltäytyi tekemästä päivityksiä mielestään alle 30 prosentin akun varauksella, vaikka akkua oli jäljellä lähes 70 prosenttia. Harmillinen yksityiskohta.

Ohjelmistopuolella on työkalut yhteiskäyttöön Samsungin kännyköiden kanssa, millä valmistaja pyrkii imaisemaan käyttäjät ekosysteeminsä syleilyyn. Vastaavia virityksiä löytyy myös kilpailija Huawein laitteista, mutta Android-puhelinyhteiskäyttöä varten toimii hyvin myös Windowsin Puhelimeni-sovellus.

Taitettuna Galaxy Book Pro 360 on tabletiksi suhteellisen paksu.

Samsungin kannettavien huippua edustava Galaxy Book Pro 360 on hyvinkin hintansa arvoinen vehje, mutta täydellinen se ei ole. Kevyt kompurointi ohjelmistopuolella sekä äänekäs tuuletin laskevat yleisarvosanaa erinomaisesta oikein hyväksi.

Lue lisää: Testasimme Microsoftin uuden Surface-läppärin – onhan se hieno

Lue lisää: Samsungin tietokoneet palasivat kauppoihin – testasimme lippulaivan, joka jättää hyvin vähän toivomisen varaa