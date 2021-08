SteelSeriesin uusi Prime-sarja on tehty kilpapelaajien kanssa tosipelaajia ajatellen. IS testasi peliheadsetin ja yhden kolmesta hiirestä.

Tanskalainen pelilaitevalmistaja SteelSeries on 20 vuoden ajan tehnyt erityisesti pc-pelaajien suosimia tuotteita.

Tänä vuonna yhtiö toi myyntiin Prime-tuotesarjan, joka on suunniteltu kilpapelaajien kanssa suorituskyky edellä. Sarja koostuu kolmesta erilaisesta pelihiirestä (Prime, Prime+, Prime Wireless) ja peliheadsetistä (Arctis Prime). IS testasi headsetin lisäksi hiiristä välimallin eli Prime+:n.

Ensituntuma Prime+:sta on erittäin positiivinen, koska hiiri sopii omaan hieman normaalia suurempaan käteeni erinomaisesti. Oikeakätisille suunniteltu Prime+ painaa vain 71 grammaa, jota ei uskoisi ensisilmäyksellä muotoilun huomioiden.

Mattapintainen Prime+ on 125,3 millimetriä pitkä, leveimmillään 67,9 ja korkeimmillaan 42,4. Kyseessä on langallinen hiiri, mutta kaksimetrisen mikrokuitupunotun johdon saa irti esimerkiksi kuljetuksen ajaksi. Pöydällä johtoa ei oikeastaan huomaa, varsinkaan jos käyttää jonkinlaista hiirijohtopidikettä.

Miten pidät hiirestä kiinni? Vertaile yleisimpiä tapoja jutun lopussa olevasta taulukosta!

Pohjasta löytyy oled-näyttö, jonka avulla voi säätää rajatusti esimerkiksi sensorinopeutta. Saadakseen kaikki asetukset käyttöön tarvitsee ilmaisen SteelSeries Engine -ohjelman, jolla tehdyt säädöt saa tallennettua hiireen. Ohjelman käyttäminen on helppoa, se toimii ongelmitta ja profiilejakin saa voi tallennettua useamman.

Testimatolla (Logitech G840 ENCE) hiiri liukuu hyvin ja sensorin kanssa ei ole ongelmaa. Pinnan alla löytyy SteelSeriesin uudet optomagneettiset kytkimet, jotka tuntuvat hyvältä eivätkä pidä suurempaa ääntä. Muutenkin hiiri tuntuu laadukkaalta eikä rullakaan nitise tai natise vaan pyörii oikein sulavasti.

Prime+ näyttää melkoiselta möhkäleeltä, mutta on erittäin mukava kädessä.

Miten Prime, Prime+ ja Prime Wireless sitten eroavat toisistaan? Ne ovat kaikki muotoilultaan samanlaisia, mutta erot ovat lisäominaisuuksissa ja konehuoneessa.

Plussaversiossa on perusversioon verrattuna pohjassa oled-näyttö asetuksien säätämiseen, parempi sensori ja se on kaksi grammaa painavampi. Langaton versio taas, noh, on langaton ja siinä on hieman erilainen sensori.

Ylimääräiset kikkailut on jätetty pois. Lisänäppäimiä ei ole hiiren päällä, sensorin herkkyyttä ei voi vaihtaa lennosta (jos joku sellaista kaipaa) ja ainoa rgb-led-valo ovat rullassa. Sen saa pois halutessaan.

Prime+:n pohjassa on oled-näyttö, jolla voi säätää osaa asetuksista. Monille se jää täysin turhaksi ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Primen suositushinta on 69,99 euroa, Prime+:n 89,99 ja Prime Wirelessin peräti 139,99. Hintansa puolesta ne ovat kaikki kilpailijoiden tarjonnan huomioiden premium-luokan tuotteita.

Prime+ teki testaajaan lyömättömän vaikutuksen muotoilultaan, joka on pelihiiressä se tärkein asia nykypäivänä. Hinta on ehkä aavistuksen liian korkea, mutta toisaalta laatu maksaa. Ja sitä Prime+ tuntuu tarjoavan kuukauden yhtäjaksoisen testijakson perusteella.

Arctis Prime haastaa langallisten pelikuulokkeiden ykkössarjan tuotteet 119,99 euron suositushinnalla. Alle satasella löytyy nykyisin useita vaihtoehtoja langattomissa headseteissa, joten hinta tuli pienoisena yllätyksenä.

Testijakson päätteeksi pidän hintaa liian korkeana. Arctis Primessä on paljon hyvää, mutta myös muutama iso ongelma. Aloitetaan niistä.

Isoin ongelmista koskee säätömahdollisuuksia, koska sellaisia ei yksinkertaisesti ole. Ei edes SteelSeriesin oman ohjelman lataamalla. Valmistaja on valinnut yhden äänimaailman, joka joko sopii itselle tai sitten ei.

Peleissä äänimaailma on hyvä, mutta bassoa on omaan makuuni aavistuksen liian vähän. En ole äänielitisti, mutta musiikkia en mielelläni näillä kuunnellut, ellei ollut öisin pakko. Pelatessa kuulokkeet sen sijaan hoitavat homman hyvin, mutta eivät täydellisesti.

Pienet ja vaimeat askeläänet erottaa selvästi eikä aseiden laukausääniäkään ollut vaikea paikantaa Counter-Strikessa tai Apex Legendsissä. Battlefield 4:ää pelatessa bassoa jäi sen sijaan taas kaipaamaan, koska siinä ääniin (kuten kranaatin räjähdykseen) on panostettu huomattavasti.

Headsetin kaikki toiminnot ovat vasemmassa korvakupissa. Ratkaisu on toimiva.

Mutta on niitä hyviäkin puolia. Headset on uskomattoman mukava päässä sillä se painaa vain 348 grammaa. Kuuden tunnin pelimaratonien aikana ei tullut kertaakaan tarvetta antaa korvien levätä, vaikka ulkona oli +30 ja kylvin muuten hiessä.

Teräksestä ja alumiiniseoksesta rakennettu runko on kestävä. Headsetin istuvuutta saa säädeltyä hiihtolaseista tutulla pannalla, joka on varsin näppärä. Pehmeällä keinonahalla vuoratut korvakupit menevät korvien yli, mutta eivät blokkaa ulkopuolisia ääniä aivan täydellisesti. Toisaalta eipä näitä markkinoidakaan vastamelukuulokkeina.

Suunnittelijoille on pakko antaa kiitosta onnistuneesta näppäinten sijoitteluista. Kaikki tarvittava eli äänenvoimakkuutta säätävä rulla, mikrofonin mykistysnäppäin, äänijohto ja 3,5 millimetrin plugi sijaitsevat vasemmassa korvakupissa.

Headset yhdistetään koneeseen kahdella 3,5 millimetrin johdolla (ääni ja mikrofoni erikseen). Mikrofoni on keskivertoa parempi, mutta ei mielestäni sovellu esimerkiksi podcast-nauhoituksiin. Mikrofonin saa muuten piilotettua korvakupin sisään lähes kokonaan.

Prime-headset ei ole huono tuote, mutta ei myöskään täysi kymppi. Hintaa laskemalla se ei antaisi mielikuvaa premium-tuotteesta, jollaiseksi se on vaikea nyt mieltää ilman säätömahdollisuuksia. Peruspelaajalle että vakavammalle esports-harrastajalle se on oikein hyvä ostos, jos jokaista euroa ei punnitse niin tarkkaan.