HMD Globalin Nokia X20 hakee paikkaa Android-puhelinten keskisarjasta.

Espoossa pääkonttoriaan pitävän HMD Globalin valmistamat Nokia-puhelimet eivät ole onnistuneet tekemään suurta kansainvälistä läpimurtoa. Ne ovat kuitenkin onnistuneet toisessa tärkeässä asiassa: krumeluurittomiin ja kikkailemattomuuteen perustuvien Android-puhelimien tuomisessa markkinoille.

Puhelimia on julkaistu 2017 alkaen, ja numerointikäytäntöä on ollut tarvis tarkentaa matkan varrella. Niinpä valmistajan uusin keskisarjan puhelin kantaa nimeä Nokia X20.

Kysymys on todellakin keskisarjasta. Laitteen hinta asettuu 399 euroon, joka on hyvin lähellä suomalaisten keskivertokännykkähintaa. Kyseessä on siis varsin suosittu hintaluokka, jonne muun muassa OnePlus pyrkii takaisin Nord-malleillaan hinnoiteltuaan itsensä ulos huippumalleillaan. Perinteisesti Samsung on ollut tämän kategorian kuningas.

Perusasiat kunnossa, puhelin muovia

Vaikutelmat Nokia X20:stä ovat jotakuinkin samaa kuin sen hintaluokkakin: hyvin hyvin lähellä keskivertoa. Se loistaa harvassa asiassa erityisesti, mutta hoitaa luotettavasti kaikki siltä vaadittavat tehtävät.

Laitteen rakenne on muovia. Se ei luo kovin arvokasta vaikutelmaa, mutta ajaa asiansa. Hyvänä puolena todettakoon, että se ei kerää sormenjälkiä.

Puhelimen pakkaus on ilahduttavan ohut. Tärkeä syy siihen on se, että mukana ei tule laturia tai kuulokkeita.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan laite on kaikki vaatimukset täyttävä ja vähän enemmänkin: Snapdragon 480 5G -piirisarja, 8 gigatavua työmuistia, 128 gigaa tallennustilaa ja 6,67 tuuman ips lcd -näyttö. Myös akku on vähintäänkin riittävä ja kevyessä käytössä riittää jopa pari päivää.

Vaikka laitteen näyttö on kookas, se voi tässä hintaluokassa olla monille turhankin iso. Sitä voisi kuvailla lähinnä tyydyttävä-sanalla, sillä se ei erityisesti loista. Se on hintaluokassaan korkeintaan keskitasoa.

Keskivertokamerapuhelin

Laitteen pääkamerassa on 4 anturia: 64 megapikselin pääkamera sekä ultralaajakuva, makro sekä syvyysanturi. HMD ei ole keskihintaisissa laitteissaan optista zoomia harrastanut, eikä se tee niin nytkään. Zoomatut kuvat luodaan pääkameran kuvasta rajaamalla.

Sama tyydyttävä-linja jatkuu pääkamerassa. Hyvässä valossa kuvat onnistuvat mallikelpoisesti, mutta vahvat kontrastit alkavat tuottaa ongelmia. Yksityiskohtien taso jää kuitenkin vaatimattomaksi, ja moni kilpailija tekee parempaa jälkeä. Valokuvausfriikin puhelin X20 ei ole.

X20:n kamera on rakennettu ympyrän muotoon. Puhelimen mukana tulee muovinen suojakotelo.

32 megapikselin selfiekamera edustaa nykytrendiä, jossa omakuvakamera on huomattavan laadukas luurin muuhun valokuvauskoneistoon verrattuna. Se ansaitseekin kehut.

Muutamia pikkubonuksia ja digiapuri

Puhelin toimitetaan nykytrendin mukaan ilman laturia, mukana on vain usb-c-latausjohto. Laite perustuu kuitenkin Qualcommin pikalataukseen, joten laturin löytämisen ei pitäisi olla ongelma.

Muutama erikoishuomio on toki tehtävä: Puhelimen näppäilyvaste on hyvä ja voimakas. Bonusta annettakoon myös mukana tulevasta muovikotelosta. Pieni lisäbonus tulee myös laitteen sivulle virtanappiin upotetusta sormenjälkilukijasta. Sen toiminta on ripeää ja luotettavampaa kuin useimpien kilpailevien näyttöön upotettujen vastaavien.

Sormenjälkilukija on virtanapissa. Ratkaisu on onnistunut ja lukija tarkka.

Samoin puhelimen puhdas Android on miellyttävä kokemus: Mitään ylimääräisiä sovelluksia ei tuputeta. Kaiken tarvittavan voi ladata ja asentaa itse.

Tähän tosin liittyy myös koukku. Koska ohjelmistopuoli on toteutettu Googlen askelmerkkien mukaan, myös Googlen digiavustaja Assistant otetaan käyttöön asennusprosessin yhteydessä. Jos et halua puhelimesi kuuntelevan sinua koko ajan, digiapuri pitää ottaa pois päältä.

Lue lisää: Puhelimesi kuuntelee sinua, muttei kuule kaikkea – näin se toimii

HMD on nähnyt Assistantin sen verran tärkeäksi, että sille on peräti pyhitetty oma nappinsa laitteen vasemmasta reunasta. Ratkaisu on outo, sillä Samsung poisti taannoin omista puhelimistaan turhaakin turhemman napin oman Bixby-avustajansa käynnistämiseen. Google Assistantia ei myöskään käy edelleenkään käskyttäminen suomeksi.

Laitteen vasemmassa reunassa on Google Assistantin käynnistävä nappi. Sen jälkeen digiapuria voi halutessaan käskyttää puhumalla – mutta ei suomeksi.

Yksi puhelimen suurimmista vahvuuksista löytyy myös ohjelmistopuolelta. HMD lupaa puhelimelle 3 vuoden täydet tietoturvapäivitykset sekä 2 vuotta Android-versiopäivityksiä. Tämä on asia, josta etenkin jotkut kiinalaisvalmistajat ovat viime aikoina tinkineet ja jonka merkitystä ei voi väheksyä. Tässä mielessä Nokia-puhelin on turvallinen valinta.

Kokonaisuutena Nokia X20 jättää hieman värittömän, mutta luotettavan ja turvallisen vaikutelman. Extreme-ihmisen elämäntyyliluuri se ei ole, mutta kohtuuhintainen ja luotettava kännykkä kylläkin. Ja moni ei puhelimelta enempää tarvitsekaan.