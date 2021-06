IS testasi pelaajan kuulokkeet, näppäimistön ja hiirimaton – Roccatin mainion näppiksen hinta tyrmistyttää

Ilta-Sanomat testasi Roccatin pelinäppäimistön, langattoman headsetin ja hiirimaton.

IS testasi Roccatin pc-pelituotteita kolmessa eri kategoriassa.

Pelaamiseen tarkoitettujen oheislaitteiden kysyntä on kasvanut korona-aikana. Tarjonta on nykyisin laajempi kuin koskaan. Yksi pisimpään laitteita valmistaneista yhtiöistä on saksalainen Roccat, jonka tarina alkoi vuonna 2006.

Ilta-Sanomat testasi Roccatin huippunäppäimistön (Vulcan TKL Pro), langattoman headsetin (Elo Air 7.1) ja led-valaistun hiirimaton (Sense Aimo RGB).

Elo Air on satasen maksava langaton 7.1:n headset, jonka kulmikasta ja muovista designia ei voi sanoa kovin kauniiksi.

Keinonahkainen ja joustava pääpanta tarjoaa mukavan istuvuuden, mutta erikseen sitä ei voi säätää mitenkään. Korvakupit päästävät melko paljon ääntä läpi, koska kuulokkeet eivät paina päätä hirveän jämäkästi. Kuulokkeet kuitenkin peittävät pahimmat kolinat.

Headset toimii ainoastaan usb-vastaanottimen kanssa, joten puhelimen kanssa näitä ei voi käyttää. Käyttöönotto on vaivatonta, mutta headsetin kanssa käytettävä Swarm-ohjelmisto ei ole paras mahdollinen. Siitä lisää myöhemmin.

Elo Air ei ole kaikkein näyttävin headset, mutta tuntuu kestävältä. Korvakupeissa on led-valaistu Roccat-teksti ja logo.

Elo Air tarjoaa ihan hyvän äänimaailman, jota saa muokattua monipuolisesti oman maun mukaan. Pelikuulokkeet ovat yleensä bassovoittoisia, mutta tämän kohdalla potkua olisi kaivannut jopa hieman lisää. Maailmaa mullistavaa leffa- tai musiikkikokemusta ei kannata odottaa 7.1-surroundista huolimatta.

Mikrofonin saa aseteltua sopivaan kohtaan, kiitos notkean varren. Vaikka ääni ei kuulosta aivan luonnolliselta, se on keskivertoa parempi. Podcast-nauhoituksiin tätä en kuitenkaan suosittelisi.

Elo Airin akun luvataan kestävän jopa 24 tuntia, mutta led-valojen loistaessa kirkkaimmillaan virta loppui jo 16 tunnin kohdalla. Kuulokkeita voi käyttää samalla kun niitä lataa usb-c:llä.

Vasemmassa korvakupissa on säätörulla äänenvoimakkuudelle ja mikrofonin tarkkailuäänelle sekä nappi mikrofonin mykistämiseen ja virranhallintaan. Rullat ovat samanlaiset, joten ne menevät helposti sekaisin ainakin alussa. Virtanäppäimen ja mykistysnappulan koot olisi ollut fiksumpaa vaihtaa toisinpäin.

Kaikkia testituotteita voi hallita Roccat Swarm -ohjelmalla, joka hoitaa homman, mutta on varsin keskinkertainen. Tavaraa ja turhia ominaisuuksia (kuten Elo Airin kohdalla äänenmuunnin, jolla saa itsensä kuulostaa pikkuoravalta) on jo vähän liikaa.

Ohjelmisto myös esittää syystä tai toisesta akunkeston 25 prosentin välein. Ärsyttävä ja typerä ratkaisu, koska selvä prosenttimäärä olisi paljon kuluttajaystävällisempi ratkaisu.

Elo Air tarjoaa hintaa nähden melko paljon: langattoman yhteyden, melko hyvän istuvuuden ja paljon säätövaraa äänelle. Hyvä valinta, jos budjetti on satasen tai tarjousten aikana vähän alle. Samassa hintaluokassa kilpailee muun muassa kehuja kerännyt Corsair HS70 Pro.

Roccat Swarmilla hallitaan valoja ja säätöjä. Ohjelma ei ole teknisesti tai suunniteltultaan onnistunein, mutta hoitaa homman.

Vulcan TKL Pro on Roccatin näppäimistöjen lippulaiva. Kyseessä on tenkeyless-malli, jossa on jätetty tilan säästämiseksi sivusta löytyvät numeronäppäimet ja muut pois.

Runko on miellyttävä yhdistelmä alumiinia ja muovia, mutta näyttää ja tuntuu hyvältä. Painoa on 660 grammaa. Näppäimistö saa virtansa usb-c:llä.

Näppäimistö eroaa ulkonäöltään yleisimmistä kilpailijoista, koska näppäinhatut ovat normaalia matalammat, eikä minkäänlaista kehystä ei ole. Led-valojen ystävät pitävät varmasti ratkaisusta. Näppäinhatut ovat hinnan huomioiden yllättäen halvempaa ABS-muovia eikä PBT:tä, joka on parempi ja laadukkaampi vaihtoehto.

Näppäimistöstä löytyy äänenvoimakkuutta säätävä rulla ja mykistysnappula, joiden käyttö jäi testaajalta ensimmäisen tunnin jälkeen. Del-näppäin vaihtaa ledin valkoiseksi, jos FN-pikanäppäimet on aktivoitu.

Hattujen alta löytyy Roccatin oma optinen titan-kytkin, johon on saatu mekaanisen kytkimen tuntuma. Testiversion punaisen ja lineaarisen kytkimen liikerata on vain 1,4 millimetriä ja painallusvoima 45 grammaa.

Kytkimen erittäin lyhyt liikerata johti lisääntyneisiin näppäilyvirheisiin, mutta parissa päivässä sormet tottuivat eroon. Näppäimistö sopii paremmin pelaamiseen kuin kirjoittamiseen, mutta mielipiteitä on monia.

Normaalista näppäimistöstä poiketen Roccat on laittanut F- ja J-kirjainten lisäksi tuntomerkin W-näppäinhattuun. Pieni ja hauska lisä, josta on varmasti apua monelle pelaajalle.

Vulcan TKL Pro maksaa peräti 167,99 euroa. Hinta on posketon ottaen huomioon ominaisuudet, vaikka tuote on muuten erittäin hyvä ja laadukas. Pari kymppiä hinnasta pois tai lisää ominaisuuksia, kuten usb-läpivienti, niin tätä suosittelisi kernaasti.

Näppäinhatut ovat normaalia pienemmät, joten led-valot näkyvät suuntaan jos toiseen normaalia paremmin.

Sense Aimo on led-nauhalla varustettu hiirimatto, joka saa virtansa vasemmassa yläkulmassa olevasta usb:stä.

Päältä hiiri on pehmeää kangasta ja pohjassa on ei-liukuvaa muovia, joka pitää maton paikallaan. Kankaalla hiiri luistaa nopeasti, mutta tarkasti. Viikon testijakson aikana pelisuoritukset eivät kärsineet muutoksesta.

Testimaton ainoa iso miinus oli sen koko, joka aiheutti välillä tuskanhikeä. Perusversio on kooltaan 25 x 35 cm / 3,5mm paksu ja XXL-kokoinen 90 x 40 cm / 3,5 mm. Pienempi maksaa 34,90 ja isompi 59,90 €.

Pienempi versio tuntui auttamatta hieman liian pieneltä, kun on tottunut yleisimpään kokoon eli 40 x 45 cm. XXL-versio kuuluu niin sanottuihin pöytämattoihin, joiden päälle mahtuu hiiren lisäksi näppäimistö.

Hintoja vertaillen pöytämatto on paljon parempi valinta, jos tilaa riittää ja lompakko antaa myöden. Led-valot hiirimatossa ovat yksi oudoimmista trendeistä, mutta sellaiset haluavalle Aimo Senseä voi suositella. Muussa tapauksessa kannattaa säästää ja katsoa esimerkiksi SteelSeriesin tai Endgame Gearin mattoja.