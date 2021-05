Testasimme Microsoftin uuden Surface-läppärin – onhan se hieno

Microsoft Surface Laptop 4 on onnistunut tietokone, jossa kummastuttaa lähinnä kova hinta ja nihkeä takuu.

Microsoftin Surface Laptop 4 on hintava, mutta laadukas kannettava tietokone.

Epäonnistuttuaan puhelimissa Microsoft on vakiinnuttanut asemansa mobiililaitteiden markkinoilla Surface-tuoteperheellään. Tarjolla on niin tablettia, 2-in-1:ta kuin tietokonetta (sekä pian myös jonkin sortin puhelinta, köh).

Tietokonekategoria ansaitsee erityismielenkiintoa, sillä siinä Microsoft käy taistoon suoraan MacBookeja vastaan. Homman nimi on siis laadukas, loppuun hiottu – ja kallis tietokone. Tällainen on uusi Surface Laptop 4, joka on saatavilla joko 13,5 tai 15 tuuman näytöllä. Suorittimeksi voi valita Intelin tuoteperheestä joko Core i5:n tai i7:n. AMD:n puolelta löytyy Ryzen 5 tai Ryzen 7.

13,5-tuumaisella näytöllä varustettu Surface Laptop 4 on noin 1,5 senttiä paksu ja painaa vajaat 1,3 kiloa. Kyse ei ole ultrakevyestä laitteesta, mutta se kulkee silti näppärästi mukana.

Ei halpa, mutta vaikuttava

Halvimmillaan (13,5”, Ryzen 5, 8/256 Gt) kannettava maksaa noin 1170 euroa, arvokkaimmillaan (15”, Core i7, 16/256 Gt) 2050 euroa. Ihan kaikkia kombinaatioita ei välttämättä ole tarjolla kaikissa väreissä.

Testikone oli 2,4 gigahertsin Core i5-1135G7-suorittimella, 8 gigan keskusmuistilla ja puolen teran tallennustilalla. Tällä kokoonpanolla on hintaa 1499 euroa.

Laite on ohut (14,5 mm), verrattain kevyt (1265 g) ja se herää nopeasti henkiin. Kosketusnäyttö toimii sormiohjauksella hyvin, ja piirtämään pääsee (lisämaksullisella kynällä). Ilmankin pärjää, jos piirtelytarvetta ei ole.

Näppäimistö on napakka, mutta painikkeiden liikeradat ovat hyvin lyhyet. Toisia se häiritsee, allekirjoittanutta ei niinkään.

Surfacen juttu on se, että tietokonetta on miellyttävä käyttää, mikä näkyy loppuun asti vietynä suunnitteluna ja käyttömukavuutena. Näppistä ympäröivä huopapeite jakanee mielipiteitä, mutta allekirjoittanut pystyi sen kanssa elämään.

Muilta osin laite on hyvin hiottu: näyttö, näppäimistö ja kosketuslevy ovat ykkösluokkaisia. Joitakin häiritsevät näppäinten lyhyet liikeradat, mutta allekirjoittanut oli niihin tyytyväinen. Viimeistely näkyy muun muassa sellaisissa seikoissa kuin että näytön sarana on juuri sopivan jäykkä.

Näytöstä kannattaa mainita, että se on yhä Microsoftin suosimassa 3:2-kuvasuhteessa. Tämä ei miellyttäne kaikkia elävien kuvien katselijoita. Laadukkaan 720p-tasoisen web-kameran kaverina toimii sisäänkirjautumiskasvontunnistuksessa auttava kakkoskamera. Sormenjälkilukijaa ei ole.

Ohjelmiltaan pelkistetty

Microsoft mainostaa äänentoiston olevan Dolby Atmos -tasoa. Volyymia on yllättävänkin paljon, ja ylä- ja keskiäänet toistuvat hyvin. Kuten useimmissa kannettavissa, bassotoisto jää valitettavan vaatimattomaksi. Jos musiikkia mielii soitella, erilliskaiutin tai kuulokkeet ovat voittajan valinta. Jos äänentoistoa haluaa viritellä, tähän pitää ladata Dolbyn sovellus itse, mikä on hieman outoa.

Tämä liittyy siihen, että Windows 10 on niin vaniljaversio kuin mahdollista. Bloatware eli mukaan tuputettavat ohjelmistot loistavat poissaolollaan. Tämä koskee myös tietoturvaa, eli jos vaihtoehdoksi haluaa muuta kuin Microsoftin oman Defenderin, se on käytävä itse lataamassa.

Erikseen myytävä Surface Pen -kynä (á 114,99 €) liitetään läppäriin bluetoothilla. Sen jälkeen sitä voi käyttää enemmän tai vähemmän luovasti.

Pelkoa päivityskomplikaatioista ei ole, sillä Microsoft testaa uudet Windowsin järjestelmäversiot takuuvarmasti omalla laitteistollaan.

Viimeistely näkyy siinä, että tietokoneen biosin eli laiteohjelmiston päivitys tapahtuu suojatusti, eli tietokoneeseen ei pääse syöttämään haitakkeita käyttöjärjestelmätason alle. Tätä arvostettaneen erityisesti yrityskäytössä.

Siksikin kummastuttaa, että Microsoft antaa laitteelle vain vuoden takuun. Lisää saadakseen on taas kaivettava kukkaroa.

Kestää pitkään

Yhteen Surfacen suurimmista vahvuuksista, eli akkukestoon, ei ole kajottu. Akun luvattu käyttöaika 17 tuntia on myös lähellä totuutta ja se yhdistyy läppärille erinomaiseen suorituskykyyn. Erillisnäytönohjainta ei ole kuitenkaan tarjolla, eli varsinainen peliläppäri ei ole kyseessä. AMD-suorittimella saa hieman enemmän käyttöaikaa kuin Intelillä.

Testattu Intel-malli vakuutti tehoillaan, mutta etenkin AMD-pohjaiset mallit ovat saaneet suitsutusta ulkomaisessa mediassa vielä paremmalla hinta-tehosuhteellaan.

Leffakäytössä Laptop 4 ei ole parhaimmillaan. 3:2-kuvasuhteen vuoksi näytön ylä- ja alareunoihin jää paksut mustat raidat.

Miinusta tulee kuitenkin siitä, että ainakin Intel-laitteessa tuuletin innostuu rasituksessa pöhisemään yllättävänkin äänekkäästi. Microsoftin pellepelottomilla on äänettömät roottorinlavat yhä keksimättä.

Liitännät ovat mallillaan – melkein. Microsoft kuljettaa fiksusti mukana vielä yhtä usb-a-porttia ja sen rinnalla usb-c-porttia. Thunderbolt-tukea ei edelleenkään ole ja tuskin tuleekaan. Mukana on myös perinteinen 3,5 millimetrin ääniliitäntä, mutta ei näyttöporttia. Se pitää toteuttaa erillisellä laajennuspalikalla.

Kallis, eli kenelle?

Surface Laptop 4:n suurimmaksi Akilleen kantapääksi muodostuu – edeltäjiensä tavoin – hinta. Yhtiö tiedostaa tämän itsekin, sillä se tarjoaa Surface Laptop -laitteista myös edullisempaa Go-mallisarjaa.

Surface Laptop 3:n omistajan ei kannata päivittää, sillä sisuskaluja lukuun ottamatta kyseessä on pitkälti sama laite. Uuden tietokoneen hankkijalle Surface Laptop 4 on hyvä valinta – jos lompakko antaa myöten. Samalla kannattaa muistaa laitteen tietyt rajoitukset. Sisuskalujen vaihtelu on hyvin hankalaa, eli kokoonpano pysyy käytännössä muuttumattomana siihen asti, että aika laitteesta jälkeen jättää.