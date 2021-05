Testasimme kaiuttimen, joka sopii niin piknikille kuin olohuoneeseen – kunhan et viihdy liian pitkään

Roam toistaa musiikkia sekä bluetoothilla että wifillä. Mutta sillä on hintansa akunkestossa.

Sonos Roam on helposti mukana kulkeva ja myös kodin äänentoistojärjestelmään istuva kaiutin.­

Oi ihana toukokuu ja piknik-kausi. Tai noh, toukokuun ihanuudesta tähän asti voi olla montaa mieltä. Piknik-kausi joka tapauksessa on, koska muut huvitukset ovat melko vähissä.

Hyvän ruoan ja juoman ohella onnistuneen piknikin kolmas ainesosa on jenkkakone tunnelman nostattamiseksi. Tällaisia tarjoavat ahkerasti muun muassa äänentoistojätti JBL ja Logitechin omistama Ultimate Ears, mutta mukaan on liittynyt aiemmin lähinnä kotien äänentoistojärjestelmissä profiloitunut Sonos.

Sonos on tuonut kauppoihin järeämmästä Move-mallistaan trimmatun ja noin 180 euron hintaan myytävän Roamin, joka kilpailee kahdessa sarjassa yhtä aikaa: se on samaan aikaan sekä bluetooth-kaiutin että wifi-verkkoon kytkeytyvä kaiutinjärjestelmän osa.

Pieni merkkivalo kertoo, kuunnellaanko musiikkia bluetoothilla vai wifillä. Sininen tarkoittaa ensimmäistä.­

Ulkonäöltään Roam on hyvännäköinen ja hillitty. Sitä voi soittaa joko makuulla tai seisovana, mutta kolmion muotoinen ämyri antaa musiikkia vain yhteen suuntaan. Painoa on 430 grammaa eli kohtuullisesti.

Roam on ip67-luokiteltu, eli se kestää veteen upottamista ja pölyä erittäin hyvin. Lisäksi sen luvataan olevan kohtuullisen iskunkestävä. Paikkaa kiinnityslenkille kaiuttimen ripustamiseksi ei ole.

Kotiin ja ulos

Kaiuttimen yläreunassa olevan merkkivalon väri kertoo laitteen päällä ollessa, onko se kytkeytynyt bluetoothiin (sininen) vai wifiin (valkoinen). Valinta tehdään virtanäppäimen pitkällä painalluksella.

Kaiuttimen ollessa kiinni bluetoothissa, sitä käytetään samoin tavoin kuin mitä tahansa kaiutinta tai kuulokkeita. Kun se on wifi-verkossa, hallinta tapahtuu Sonos S2 -sovelluksen kautta. 3,5 millin sisääntuloa ei ole, joten kaikki ääni toistuu langattomasti.

Sovellus osaa soittaa musiikkia monien striimauspalveluiden, kuten Spotifyn, Apple Musicin, Tidalin, YouTube Musicin, Deezerin, Napsterin sekä Bandcampin ja SoundCloudin kautta. Lisäksi tarjolla on räätälöityjä radioasemia.

Sonos S2-sovellus mahdollistaa mikrofonin päällä pitämisen, jolloin kaiutin muokkaa ääntä ympäristön mukaan.­

Sovelluksella kahdesta Roamista saa tehtyä myös stereokaiutinparin. Jos kotona on muita Sonosin ämyreitä, Roam integroituu sovelluksella osaksi kokonaisuutta. Jos Sonoksia on useammassa huoneessa, Sound Swap -nimellä kulkeva sovellus mahdollistaa napin painalluksella äänen siirtämisen asukkaan perässä. Sovelluksella onnistuu myös kaiuttimen ohjelmistopäivitys, minkä lisäksi tarjolla on (yli)yksinkertainen taajuuskorjain.

Hyvää ääntä, heikompaa akunkestoa

Kaiuttimen tärkein ominaisuus, eli äänentoisto, on Roamissa kunnossa. Se ei kärsi bassotaudista, vaan taajuudet ovat tasapainossa, ja musiikki toistuu kirkkaasti.

Kaiuttimen Akilleen kantapää on sen akunkesto, joka ei pärjää kilpailijoille. Valmistaja ilmoittaa toistoajaksi 10 tuntia, mikä on varsin lähellä totuutta. Jos piknikki venähtää pikkutunneille, loppuillan musiikkitarjonta on karaokea ilman säestystä.

Ongelmaa pahentaa se, että ollessaan wifi-verkkoon kytkeytyneenä Roam syö akkua koko ajan. Valmistaja ilmoittaa kaiuttimen pysyvän valmiustilassa 10 päivää. Mutta jos laitteen jättää akku pahasti vajaana yön yli lojumaan, se saattaakin aamulla olla tyhjä.

Kun akku on kulunut loppuun, Roam ei virkoa heti piuhan kiinnittämisen jälkeenkään. Sen on latauduttava vajaan puolen tunnin ajan ennen kuin ääni taas raikaa. Tämä on selkeä miinus.

Sonos myy erikseen 49 euron langatonta laturia, joka kiinnittyy kaiuttimeen magneetilla. Koska kyseessä on qi-vakiolaturi, sillä voi ladata myös langatonta latausta tukevia puhelimia.­

Ympäristöä haisteleva kaiutin

Toinen miinus tulee kaiuttimen näppäimistä. Päälle sijoitetut napit ovat turhan huomaamattomia, ja etenkin hämärässä niiden löytäminen on vaikeaa. Painikkeita on neljä: toisto/tauko, äänenvoimakkuus kumpaankin suuntaan sekä mikrofonin aktivointi.

Mikrofonissa on myös se juju, että Roamin saa kuuntelemaan ympäristöään. Trueplayksi kutsutussa ratkaisussa kaiutin kerää palautetta omasta soimisestaan ja säätää soundia sen mukaan, millaisessa akustisessa ympäristössä se on. Erot eivät tuntuneet olevan kovin suuria.

Roamin ohjauspainikkeet ovat heikosti toteutettuja. Ne eivät erotu huonossa valossa ja niiden tunnustelutuntuma on niin ikään heikko.­

Sonos Roam on oikein miellyttävä tuttavuus, mutta se ei ole kaikille. Jos mobiilikaiuttimessa tärkeää on akunkesto, katse kannattaa kohdistaa kilpailijoiden malleihin. Silloin esimerkiksi UE Boom on selkeä voittajan valinta.

Jos taas kaiutinta on määrä käyttää sekä ulkona että kotona – mahdollisesti kaksin kappalein, Sonos Roam on mainio vaihtoehto.