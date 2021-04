Testi: Microsoft teki oikein hyvät kuulokkeet pc- ja Xbox-pelaajalle

Xbox Wireless Headset on hinnoittelultaan ja laadultaan onnistunut kuulokemikrofoniyhdistelmä pelaajalle.

Viime vuoden lopulla julkaistut Microsoftin Xbox Series X -pelikonsolit ovat olleet vielä kiven alla, mutta tämä ei ole estänyt Microsoftia aloittamasta lisätarvikkeiden julkaisemista uusille konsoleille.

Tällainen on Xbox Wireless Headset, suomenkieliseltä kauppanimeltään Langaton Xbox-kuulokemikrofoni, joka on nimensä mukaisesti langaton kuulokemikrofoniyhdistelmä. Xbox-yhteensopivuus tarkoittaa myös edellisen sukupolven Xbox Onea. Nimi on hieman harhaanjohtava, sillä se toimii mainiosti myös pc:llä.

Tiukasti päähän

Kuulokkeet ovat melko painavat (312 g) ja napakat. Ne istuvat hyvin päähän, mutta napakka toteutus alkaa tuntua pidempien pelisessioiden aikana. Luurit alkavat nimittäin puristaa muutaman tunnin jälkeen.

Kuulokkeiden äänenlaatu on myös varsin kohtuullinen. Hifi-musaluureista ei ole kyse, mutta kaikkeen pelaamiseen ja tietokonekäyttöön nämä riittävät mainiosti.

Mikrofonin sanka taipuu kuulokekupin reunaan. Irti sitä ei saa.­

Mikrofoni on onnistunut. Se on kiinteä, mutta sanka on kauttaaltaan taipuva, ja vasempaan kuulokkeeseen yhdistetyn mikin voi nostaa pystyyn kuulokkeen reunaan. Mikrofonissa on vaimennuskytkin, ja merkkivalo palaa mikrofonin ollessa päällä. Mikrofonin äänenlaatu on hyvä, ääni välittyy kirkkaana ja selkeänä.

Yksinkertainen on kaunista

Kuulokkeissa olevien säätimien määrä on minimaalinen. Virtanapin painallus käynnistää tai sammuttaa luurit, pitkä painallus aloittaa bluetooth-parituksen.

Hyppiminen bluetooth-äänilähteiden välillä ei valitettavasti ole automaattista kuten saman valmistajan Surface Headphones 2 -luurien kanssa. Xbox-luurit tarvitsevat virtapainikkeen pitkän painalluksen ja sukelluksen äänenlähteen bluetooth-valikkoon.

Kuulokkeen kupit ovat kiertosäätimiä. Vasemmalla säädetään Xbox-äänen ja bluetoothin tasapainoa. Oikealla on äänenvoimakkuus.­

Luureilla on kuitenkin valtti, jota kilpailijoilla ei ole: bluetoothin lisäksi se tukee Microsoftin omaa langatonta Xbox-yhteyttä. Laite liitetään Xboxiin samoin kuin langaton ohjain (paritusnapin painallus konsolissa ja kuulokkeissa). Tämän jälkeen headset osaa olla samaan aikaan yhteydessä Xboxiin ja bluetooth-laitteeseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi peliäänen ja puhelimesta soivan musiikin kuuntelemisen tai äänikeskustelut samaan aikaan.

Äänenvoimakkuussäädin määrittelee äänen maksimitason ja balanssisäädin bluetooth-äänen voimakkuuden suhteessa peliääneen. Yksinkertaista ja toimivaa. Testeissä chat-ääni olisi silti saanut olla hieman kuuluvampaa suhteessa peliääniin.

Kuulokkeissa on tasan kaksi nappia. Vihreä on virta/paritusnappi, ja mikrofonisangan juuressa on mikrofonin mykistys. Pieni oranssi valo kertoo luurien olevan latautumassa.­

Luurit toimivat moitteettomasti myös tietokoneen bluetooth-yhteydellä. Tällöin ne toimivat ”tavallisesti”, eli kaksoisyhteys jää toteutumatta.

Kuulokkeessa ei ole 3,5 millimetrin ääniliitäntää tai langatonta usb-sovitinta, eli siitä ei ole iloa muiden pelikonsolien kanssa. Kuulokkeet on mahdollista yhdistää äänilähteeseen myös usb-c-kaapelilla, mutta tähän lienee harvemmilla tarvetta. Nopean testin perusteella sillä saa kuitenkin tarvittaessa äänen ulos puhelimesta tai tietokoneesta.

Oheisohjelmaa kannattaa käyttää

Xbox on täysin oma tuotebrändinsä, ja niinpä Xbox Wireless Headset ei juttele Microsoftin tavallisia kuulokkeita ohjaavan puhelimen Surface-sovelluksen kanssa. Kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset tehdään Windows 10:n Xbox lisävarusteet -sovelluksella. Sovellus sisältää myös taajuuskorjaimen ja sillä voi muuttaa mikrofonin herkkyyttä sekä tehdä pari muuta pikkusäätöä.

Windows 10:ssä toimiva apuohjelma antaa muun muassa säätää mikrofonin herkkyyttä ja tarjoaa taajuuskorjaimen.­

Kuulokkeisiin on saatavilla myös lisäpalveluna myytävä Dolby Atmos -tuki. Siitä on tarjolla ilmainen kokeilujakso, joka on lunastettava syyskuun loppuun mennessä. Windows Sonic- ja DTS Headphone:X -tuki tulee automaattisesti.

Luurien luvattu akkukesto on 15 tuntia, mikä on varsin lähellä totuutta. Puolen tunnin lataus tuo 4 tuntia peliaikaa, ja luurit latautuvat täyteen 4 tunnissa. Laatikossa tulee lyhyt usb-a–usb-c-latauspiuha, muttei muuta.

Hyvä vastine rahalle

Xbox Wireless Headsetillä on hintaa noin 105 euroa, eli se ei edusta sen kummemmin luurien halvinta kuin kalleintakaan laitaa.

Xbox-pelaajalle ratkaisu on sopiva. Rahalle saa vastinetta, ja jos pelit tulee pelattua Microsoftin konsolilla ja pc:llä, Xbox Wireless Headset on oikein mainio ostos. Pleikkaripelaajien ja sekakäyttäjien kannattaa katsella muualle.

Xboxin omaa langatonta protokollaa käyttäviä peliluureja on toistaiseksi aika vähän, joten Microsoftin paketti on oikein tervetullut. Saman asian hoitavat Steelseriesin Arctis-headsetit maksavat mallista riippuen 120–200 euroa. Tarjolla on siis nyt edullisempi ja hinta-laatusuhteeltaan mainio vaihtoehto.