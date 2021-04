Testi: Ei näin – Logitechin pelivimpaimet saivat kauniin kuvituksen ja hirveän hintalapun

Logitechin uusi pelituotesarja näyttää upealta, mutta on muuten paha pettymys.

Logitechin uusi tuotesarja on tehty K/DA-virtuaalibändin ympärille. Tuotesarja koostuu kuudesta tuotteesta, joista IS testasi neljä.­

Pelituotteiden suurimpiin valmistajiin kuuluva Logitech on tuonut myyntiin K/DA-virtuaalibändin ilmettä koristavan tuotesarjan. Yhtye perustuu huippusuositun League of Legends -pelin hahmoihin.

LoLin hurjan suosion huomioiden Logitechilla on käsissään potentiaalinen kultakaivos. Pelin sijaan tuotesarjan brändäys suositulla yhtyeellä on kuitenkin yllättävä päätös.

Tuotesarja koostuu näppäimistöstä, kahdesta langattomasta pelihiirestä, langattomista kuulokkeista, nappikuulokkeista ja hiirimatosta. Kaikki tuotteet nappikuulokkeita lukuun ottamatta ovat ostettavissa myös ilman KDA-brändäystä, joten aivan ainutlaatuisista tuotteista ei ole kyse.

Malliston näyttävin tuote on mekaaninen Logitech G Pro -näppäimistö. Tämä kyseinen malli on yksi markkinoiden tyylikkäimmistä. Näyttävä maalipinta on valitettavasti kuitenkin pitkälti ainoa oikea myyntivaltti.

Tuotteessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta 129 euron suositushintaan peilaten näppäimistön tarjonta on vanhentunutta. Yhdistäminen tapahtuu yhä mikro usb -liitännällä nykyaikaisemman usb-c:n sijaan. Rungosta ei myöskään löydy ylimääräistä usb-porttia vaikkapa puhelimen latausta ajatellen.

Ainoat erikoisominaisuudet ovat oikeasta yläkulmasta löytyvät kaksi näppäintä, joilla saa valot päälle/pois ja Windows-näppäimen pois käytöstä. Kytkiminä käytetään Logitechin omia ruskeita tactileita, jotka antavat pienen naksahduksen painettaessa.

Näppäimistö ei ole hiljaisimmasta päästä, vaikka muovinen runko on muuten laadukkaan tuntuinen. Halvemmalla saa monipuolisemman ja laadukkaamman paketin. Jos ulkonäkö miellyttää ja haluat perus hyvännäppäimistön, tämä voi olla se. Muussa tapauksessa kannattaa tutkia muuta tarjontaa.

Näppäimistö on tuotesarjan helmi ja yksi markkinoiden hienoimmista, ainakin testaajan mielestä. Värikkäät näppäimet eivät tule näppäimistön mukana.­

Logitech G305 on halvempi kahdesta langattomasta pelihiirestä. Malli toimi AA-paristolla, mikä on yhä yleistä 60 euron hintaluokassa. Patterin kanssa hiiri paina lähemmäs 100 grammaa, joka tuntui paljolta viime vuodet kevyitä hiiriä käyttäneelle testaajalle.

Hiiri on pienemmästä päästä, joten suurikätisille (kuten testaajalle) sitä on vaikea suositella. Pariston takia painopiste on hiiren takaosassa, mikä vaikeutti entisestään hiireen tottumista. Asetuksia, kuten sensorin nopeutta, säädetään erillisellä sovelluksella.

G305:ttä voi suositella ainakin läppärin kanssa liikkuvalle: pinnan alta pariston vierestä löytyy säilytystila langattomalle vastaanottimelle. Yhdellä paristolla saa muuten virtaa 250 tunniksi (nopeammalla pelitilalla) tai jopa useaksi tuhanneksi tunniksi, jos ottaa käyttöön hitaamman endurance-tilan.

G840-hiirimatto on XL-kokoinen (40 cm korkea, 90 cm leveä) ja testaajalle täysin uusi tuttavuus, mutta positiivinen sellainen. Kaikki neljä testihiirtä toimivat moitteitta kangasmaton kanssa, vaikka pinta on alkuun hyvin liukas. Kumipohja pitää maton hyvin paikallaan liukkaammallakin pinnalla, ja vahvistetut punotut reunat ovat lähes huomaamattomat.

Printtivalinta on rohkea, mutta testaajan mielestä väärä. 60 euron hinta pistää myös mietityttämään – vastaavan kokoluokan ja yhtä hyviin mattoihin pääsee käsiksi jopa puolet halvemmalla.

G305-hiiri toimii AA-patterilla, jolla saa vähintään 250 tuntia käyttöaikaa. Endurance-tilalla käyttöaikaa nousee yli tuhanteen tuntiin.­

G333-tulppakuulokkeet ovat tuotesarjan ainoa uutuus. Nekin ovat paranneltu versio vr-pelaamiseen tarkoitetuista Logitechin nappikuulokkeista. Nyt niiden mainostetaan sopivan kaikenlaisille pelaajille alustasta huolimatta.

60 euron kuulokkeita ei ole kuitenkaan suunniteltu ainakaan perinteisen peli-pc:n käyttäjälle. Johto on auttamatta liian lyhyt ilman jatkojohtoa, joten testisessiot tehtiin PlayStation 5:llä, puhelimella ja läppärillä. Yhdistäminen tapahtuu usb-c:llä tai 3,5 millimetrin kuulokepiuhalla.

Äänimaailma on yleisesti hyvä, mutta bassovoittoinen. Se on pelituotteissa hyvin yleistä ja useasti jopa toivottua. Kuulokkeiden silikonityynyjä tuli mukana useampi, ja sopivien löydettyä korvat kestivät pidempiä käyttösessioita.

Mikrofoni hoitaa hommansa ainakin Teams-palavereissa, mutta laadultaan se ei kuitenkaan ole kovimmasta päästä. Kuulokkeiden parhaaksi puoleksi osoittautui johto, joka ei litteänä ja jämäkkänä mene millään solmuun.

G333-tulppakuulokkeet ovat mielenkiintoinen tuote. Ilman jatkojohtoa niitä on vaikea käyttää perinteisen pc:n kanssa, mutta 60 eurolla saa oikein mainion kokonaisuuden.­

Logitechin ratkaisu tuoda vanhat tuotteet myyntiin uusilla maalipinnoilla on iso pettymys, vaikka lopputulos on näyttävä. Kaikki tuotteet ovat toimivaksi todettuja ja yleishyviä, joten ne periaatteessa sopivat lähes kenelle tahansa.

Sarja jättää kuitenkin rahastuksen maun ja osittain myös pettymyksen tunteen. Näin isoa lanseerausta varten pitäisi pystyä tuomaan pöydälle jotain uutta tai edes yllättävää. Nyt kumpikaan ei toteutunut, kuten ei myöskään pelitähti Michael ”Shroud” Grzesiekin Pro-uotesarjan kanssa syksyllä 2020.

Jos ulkonäöllä on sinulle väliä ja K/DA-tyyli miellyttää silmää, tässä on muutama toimivaksi testattuja ja varteenotettavia tuotteita. Jos haet kuitenkin erinomaisen hinta-laatusuhteen antavaa tuotetta, on parempi tutustua samojen laitteiden perusversioihin. Ne ovat monta kymppiä halvempia, varsinkin jos jaksaa vertailla hintoja eri kauppojen välillä.