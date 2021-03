Testissä yli 800 euron luksusälykello Montblanc Summit Lite – kova hintalappu ei ole hyvän laitteen tae

Älykello on fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvä, mutta tähän hintaan sen pitäisi olla ominaisuuksiltaan paljon enemmän.

Älykellojen läpilyöntiä on odotettu jo hyvän aikaa. Applen, Samsungin ja Huawein kellot ovat hiljalleen löytäneet tiensä yhä useampaan ranteeseen, mutta puhelinvalmistajat eivät ole ainoita kellotehtailijoita. Kelloissa on perinteisesti ollut tarjolla luksuskategoria, ja samaa nähdään myös älykellopuolella.

Saksalainen, itsensä ranskalaisen vuoren mukaan nimennyt Montblanc on tuonut luksusmallistaan Summitista markkinoille hieman edullisemman version, joka maksaa rannekkeesta riippuen ”vain” 835 euroa tai enemmän.

Laite on sikäli erikoinen, että se perustuu omalla tavallaan hyvin konventionaalisiin ratkaisuihin: piirisarja on puhelinpuolen jättiläisen Qualcommin Snapdragon Wear 3100 ja käyttöjärjestelmä Googlen Wear OS.

Kellon käyttöönotto tehdään puhelimella, ja operaatio on suhteellisen suoraviivainen – jos se menee putkeen. Allekirjoittanut joutui aloittamaan virheilmoitusten takia pari kertaa alusta.­

Fyysiseltä toteutukseltaan kello on onnistunut. Sen 1,19-tuumainen näyttö on kirkas ja tarkka (390 x 390). Alumiinirakenne on jämäkkä, ja kellon ruostumattomasta teräksestä tehdyt kaksi nappia sekä kierrettävä kruunuohjain ovat laadukkaita. Pienempiin näppäimiin voi ohjelmoida haluamansa toiminnot.

Ohjelmistopuolella on tarjolla Googlen ohjelmisto, tärkeimpänä Google Fit harjoitusseurantoineen, sekä apuohjelmia taskulampusta herätyskelloon. Valmistajan omaa tarjontaa ovat kellotaulut, Cardio Coach -treeniohjelmisto sekä stressi-, energia- ja unianalyysit. Lisää sovelluksia voi ladata Google Playn kautta.

Mukana tulee sekä Googlen että Montblancin sovelluksia ja Play-kaupasta saa lisää. Sovellusvalikkonäkymässä voi liikkua ruutua pyyhkäisemällä tai kruununappia kääntämällä.­

Kellon unenseuranta vaikuttaa yltiöoptimistiselta. Käytännössä aika sänkyyn asettumisen ja nousemisen välillä tulkittiin yhtäjaksoiseksi uneksi melkein poikkeuksetta. Aikaa ennen nukahtamista tai öisiä valvontajaksoja kello luki heikosti.

Sen sijaan kellon antamat prosentuaaliset arviot energiamäärästä tuntuivat pitävän subjektiivisen arvion mukaan yllättävänkin hyvin paikkansa.

Montblanc arvioi omalla ohjelmistollaan kellon käyttäjän energiatason. Kun näkymä on tällainen, silloin kieltämättä väsyttää oikeastikin.­

Kelloon ei ole mahdollista saada simmiä sen enempää fyysisesti kuin ohjelmallisestikaan. Puheluita sillä ei soiteta. Puheohjaus digiavustajan kautta onnistuu kuitenkin tarvittaessa, sillä kellossa on mikrofoni. Kaiutinta ei ole.

Kellon luvataan kestävän vettä ja se ranteessa onnistui niin suihkussa käynti kuin kylpeminen. Vesi saatetaan kuitenkin tulkita näytöllä ohjausliikkeiksi, joten näkymä saattaa päätyä valikoiden syövereihin veden kanssa lotrattaessa.

Summit Liten suurimmaksi ongelmaksi muodostui sen akkukesto. Laite ei peruskäytöllä pysy päällä kokonaista kahta vuorokautta, mutta melkein. Tämä tekee sen käyttämisestä aidosti hankalaa, sillä sopivaa latausrytmiä on hankala löytää. Testijakson aikana kello päätyi laturiin välillä iltaisin, toisinaan öisin (jolloin uniseuranta jäi tekemättä).

Kellon akkukesto on sen suurimpia heikkouksia. Kello ladataan omalla telakallaan, joka kytketään kännykkälaturiin.­

Toinen kummallisuus oli se, että kello saattaa jätättää yön aikana useamman minuutin. Kun aamulla herätessä vilkaisee kelloa, sen himmeällä näytöllä näkyvä kellonaika saattaa olla jopa 5 minuuttia jäljessä. Vasta kun kello tulkitsee omistajansa heränneen, näyttö herätetään, laite ottaa yhteyden puhelimeen ja päivittää ajan. Jolloin voi tulla kiire.

Päivittäisessä käytössä kellosta on toki iloa. Ranteeseen tulevat puhelimen ilmoitukset mahdollistavat viestien tarkistamisen ilman tarvetta kaivaa luuria taskusta. Tähän tottuu nopeasti ja siihen jää koukkuun – mutta se onnistuu toisaalta edullisemmallakin älylaitteella.

Uniseuranta on älykellon parhaita ominaisuuksia, jos se toimii luotettavasti. Montblancin antamat arviot tuntuvat hetkittäin hyvin optimistisilta.­

Kellon hinta on kova, ja se kilpailee samassa sarjassa kalliimpien Apple Watch 6:sten kanssa. Vaikka Summit Lite on fyysisesti viimeistelty ja tyylikäs, se jää ohjelmistopuoleltaan valitettavan raakileeksi. Se ei myöskään edusta uusinta teknologiaa (bluetooth 4.2 vs. 5.0, Snapdragon Wear 3100 vs. 4000), mikä ei ole luksustuotteessa hyvä juttu.

Vaikka kelloa on mukava käyttää, on perusteltua sanoa ettei se ole siitä pyydettävän 835 euron arvoinen.