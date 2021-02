Testissä Android-puhelimien ykkösnyrkki: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G on todellinen möhkö – mutta millainen laite se onkaan!

Samsungin ykkösmalli viitoittaa tietä Android-puhelimille .

Eteläkorealainen Samsung on ottanut kunnia-asiakseen pitää hallussaan parhaan Android-puhelimen valmistajan titteliä. Homma on helpottunut kovasti, kun USA:n pakotteet ovat ajaneet Huawein seinää vasten ja pudottaneet sen P- ja Mate-sarjalaisten käytettävyyttä rajusti. Vaikka laitteisto olisi miten hyvä, ilman kunnollista ohjelmistotukea ei pitkälle pötkitä.

Samsungilla ei tätä ongelmaa ole. Sen puhelimet ovat kunnossa niin laitteiston kuin ohjelmiston puolesta, ja yhtiön uunituore Galaxy S21 -sarja on siitä todiste. Se edustaa samaan aikaa parasta, mitä Android-maailmalla on tarjota, ja toisaalta ”taas sitä samaa”.

Kyseessä on Galaxy S20:n kehitysversio. Uudistuksia on tapahtunut niin konepellin alla uuden piirisarjan muodossa kuin myös kamerassa. Jälkimmäinen onkin painavin syy ostaa uusin huippu-Samsung, jos perusteltua syytä löytyy.

Galaxy S21 -perheessä on kolme puhelinta: (vasemmalta) S21 Ultra 5G, S21+ 5G ja S21 5G.­

Mallisarjassa on kolme laitetta, S21 5G, S21+ 5G ja S21 Ultra 5G. Niistä kiinnostavin on Ultra, koska huippumallina se kertoo, mihin puhelimet ovat lähivuosina menossa.

Ei vallankumouksellinen – ja silti on

Galaxy S21 Ultra 5G on kehitysaskel, ei puhelimet uusiksi määrittelevä julkistus. Jos sinulla on ajanmukainen Android-huippupuhelin, et välttämättä tarvitse uutta.

Mutta jos olet kiinnostunut siitä, mitä Android-puhelimilla on parhaimmillaan tarjottavana, lue edelleen.

Ensimmäinen vaikutelma laitteesta on, että se on todellinen möhkö. Painonsa (227 g) puolesta se lähes rikkoo varttikilon haamurajan. Tämä on varmasti monille liikaa.

Se on myös kookas. Näytön koko reunasta reunaan on 6,8 tuumaa. Laite on myös kamerakyttyrän kohdalta verrattain paksu (8,9 mm). S21-sarjan muut mallit ovat kooltaan ja painoltaan pienempiä.

Tästä huolimatta puhelimen pakkaus on selkeästi Samsungin edellisiä malleja pienempi. Syy on siinä, että Samsung teki lopulta ”applet” eli jätti paketista pois laturin sekä kuulokkeet.

Laturin ja kuulokkeiden jättäminen pois on kutistanut myyntipakkauksen koon varsin pieneksi.­

Tämä on kaksiteräinen miekka. Tempulla on ekologinen vaikutus ja puhelin on hieman S20-mallisarjaa halvempi. Se saattaa kuitenkin johtaa siihen, että puhelinta päädytään lataamaan alitehoisilla latureilla. Tällöin puhelin jätetään herkästi latautumaan yön yli, kun täystehoisella latauksella akun saisi kuosiin verrattain lyhyellä latauspurskeella.

Kiinnostavaa on myös se, että Samsung ei ole lähtenyt mukaan kiinalaisvalmistajien lataustehokilpavarusteluun. Langallinen latausteho on 25 wattia, langaton 15 W. Se tuntuu riittävän oikein hyvin.

Laitteisto viimeisen päälle

Näytössä yhdistyvät lopultakin täysi 120 hertsin virkistystaajuus sekä täysi 3200 x 1440 -näyttötarkkuus. Tätä ei voi kuitenkaan pakottaa päälle, vaan adaptiiviseksi näyttötilaksi kutsutussa toimintatilassa puhelin säätää virkistystaajuutta tarpeen mukaan.

Puhelin ei käytä oletusarvoisesti parasta näyttötarkkuutta. Parhaan tarkkuuden saa kuitenkin yhdistettyä tarvittaessa 120 hertsin virkistystaajuuteen valitsemalla adaptiivisen toimintatilan.­

Akku on järeä, 5000 milliampeerituntia. Se ei kuitenkaan takaa päiväkausien kestoa, sillä myös puhelimen tehonkulutus on suurta – etenkin, jos käytössä on 5g-liittymä. Ensimmäisissä ohjelmistoversioissa on myös ollut tehoja syövä virhe, jota Samsung on sittemmin paikkaillut.

Yksi S21-sarjan muutoksista on kaartuvista näytöistä luopuminen. S21 ja S21+ ovat täysin litteänäyttöisiä, ja Ultrassakin kaarevuutta on vähennetty.

Yksi syy ”vanhasta” näyttötekniikasta kiinni pitämiseen on se, että Ultra on tehty yhteensopivaksi kynän kanssa. Tällä puhelin on tuotu lähelle Samsungin Note-sarjaa. Lienee turvallinen arvaus, että Note-sarja saatellaan hautaan ja jatkossa Samsungin vuosittain julkaisemat lippulaivasarjat ovat Galaxy S -mallisto sekä taittuva Galaxy Fold -perhe.

Kynän käyttö on ensimmäistä kertaa mahdollista Galaxy S -sarjassa, koska Ultra-mallissa on tuki sille. Kynä on kuitenkin maksullinen lisävaruste.­

Ultran mukana ei tule kynää, vaan se on mahdollinen lisävaruste. Sille ei ole myöskään paikkaa puhelimessa, joten se vaatii käytännössä erillisen suojakotelon ostamisen.

Kynällä ei myöskään voi tehdä kaikkea, mitä Notessa. Siinä S-penillä onnistuu muun muassa kameran kaukolaukaisu ja kalvojen vaihtaminen presentaatioissa. Ehkäpä tämä on jotain, mitä näemme S22 Ultrassa?

Paras kamera? Ainakin hyvin lähellä

5g-muutos pois lukien suurimmat älypuhelimien edistysaskeleet on viime vuosina otettu kamerassa. Niin tälläkin kerralla.

Samsung on varustanut S21 Ultra 5G:n peräti neljällä takakameralla. Pääkameralle tekevät seuraa ultralaajakuva sekä kaksi telekameraa (3x ja 10x). Kaksi telekameraa nähtiin ensimmäisenä Huaweilla, joka varusti kahden edellisen lippulaivansa Pro+ -puhelimet vastaavalla virityksellä.

Ultran kamerakyttyrä on iso. Se on tosin toteutettu fiksusti puhelimen nurkkaan.­

Tämä näkyy, ja matkan päästä otetut kuvat ovat laadultaan erinomaisia – kunhan valaistus on kunnossa. 10x:n jälkeen käytetään optisen ja digitaalisen zoomin yhdistelmää, joka tekee oikein hyvää jälkeä noin 30x:ään asti. Maksimi eli satakertainen zoom ei ole erityisen käyttökelpoinen, sillä se vaatii stabiilin tuen ja lopputulos on silti suttuinen.

Zoom-kamerat eivät ole edelleenkään erityisen valoherkkiä (f/2,4 ja f/4,9). Tämä tarkoittaa sitä, että hämärässä otettavat zoom-kuvat toteutetaan puhelimen pääkameralla (f/1,8) ja rajataan 108 megapikselin kennolta. Käyttäjä ei voi vaikuttaa kuvanottotapaan, sillä kameran tekoäly tekee päätökset hänen puolestaan. Zoom-tasojen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä etsinnäkymä ”hyppää” selkeästi 10x:n kohdalla linssin vaihtuessa.

Kameran tekoäly muuttaa lopputulosta kuvauskohteen mukaan. Vasemmalla yleiskuva taivaasta. Kun kuuhun zoomataan (keskellä), muuttuu kuvaustila ja samasta tilanteesta otettu otos on ”kuutilan” tuotos. Se kuitenkin kestää digitaalista zoomaamista oikein mukavasti (oikealla).­

Pääkamera on erinomainen. Kuvat edustavat jotakuinkin parasta, mitä Android-puhelimilla on tarjota. Vaikka kameran algoritmit tekevät työn kuvaajan puolesta, yksi kiertotie on olemassa: tarjolla on mahdollisuus ottaa täyskokoisia kuvia koko 108 megapikselin tarkkuudella, mikä tuottaa etenkin hyvässä valossa erittäin yksityiskohtaista muokkaamatonta jälkeä. Valot ja varjot elävät komeasti, ja hämärässä syntyy hienoa jälkeä. Kuvankäsittelijöitä ilahduttanee mahdollisuus ottaa 12-bittisiä raw-kuvia.

Kamerassa on sen verran paljon toimintoja ja automatiikkaa, että moni asia jää helposti huomaamatta. Tarjolla on ohjaajan näkemykseksi kutsuttu, keskeytyksettä zoom-tasoja vaihtava kuvaustila. Se lisää mukaan myös selfiekameralla kuvatun ohjaajan naamavärkin – eli tekee jotakin, mitä Nokia-puhelimissa kutsuttiin bothieiksi vuonna 2017.

Kamerassa käytetään runsaasti tekoälyä. Osaako tuota selkeämmin sanoa kuin että tarkennuksen parannus parantaa tarkennuksen parantamista?­

Myös selfiekamera on poikkeuksellisen järeä, 40 megapikseliä. Se on Samsungin edellisten huippumallien tapaan upotettu näytön yläreunaan, eli varsinaista näyttölovea ei ole.

Jos tarjolla on laadukas näyttölaite, kamera osaa ottaa myös 8K (24 fps)- ja 4K (60 fps) -videota. Ja kyllä, se syö tallennustilaa halvatusti. Videon ottajan kannattaa muistaa mahdollisuus poimia ruutuja videosta still-kuviksi.

Tallennustilaa on käytössä mallista riippuen 128, 256 tai 512 gigatavua, mutta siinä se sitten onkin. Lisää ei tule, sillä muistikorttipaikkaa ei ole. Fyysisiä sim-korttipaikkoja on kaksi, minkä lisäksi tarjolla on mahdollisuus käyttää toistaiseksi harvinaista kortitonta e-simiä.

Teho ei lopu kesken

Tähän asti Samsung on sorsinut eurooppalaisia Galaxy S -ostajia suhteessa amerikkalaisiin. USA:ssa myytävissä malleissa on ollut tehokkaampi Qualcommin piirisarja, kun euroversio on sisältänyt Samsungin oman Exynosin. Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta uusi Exynos 2100 on kohtuullinen tehonparannus edeltäjäänsä verrattuna ja se on jo varsin lähellä uusia Qualcommeja.

Tavalliselle käyttäjälle tällä ei ole suurempaa merkitystä, sillä tehoa on riittämiin. Nyt sitä on suhteessa hieman aiempaa enemmän.

Jos allekirjoittaneelta kysytään, näyttöön upotetut sormenjälkilukijat olivat aikoinaan taka-askel käytettävyydessä. Ne eivät pärjänneet erillisille lukijoille sen enempää tarkkuudessa kuin nopeudessakaan. S21 Ultra 5G kuroo eroa kiinni ja on merkittävästi Samsungin edellisiä näyttölukijoita parempi. Aivan erillisen lukijan tasolle se ei silti nouse.

Kokonaisuutena Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ei varsinaisesti yllätä. Se on huippupuhelin, joka on jonkin verran edeltäjäänsä parempi ja looginen kehitysaskel. Tämä ei tule kuitenkaan ilmaiseksi sen enempää laitteen hinnan kuin koon puolesta.

Jos valokuvaaminen on tärkeää, Samsung tarjoaa tällä hetkellä parhaan yhdistelmän kameran ja puhelimen käytettävyyden välillä. Ilahduttava havainto on myös se, että puhelin maksaa muistimäärästä riippuen hieman vähemmän kuin edeltäjänsä, eli noin 1300, 1350 tai 1480 euroa. Mikä on toki puhelimesta paljon.