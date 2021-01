Samsung julkaisi uudet huippupuhelimet – otimme heti ensituntumat Galaxy S21 Ultra 5G:stä

Uudistukset ovat pieniä teknisiä parannuksia – ja lisätarvikkeiden jättäminen pois.

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung julkaisi tänään uuden lippulaivatuoteperheensä. Yhtiö julkaisi Galaxy S -sarjassaan kolme uutta mallia: S21 5G:n, S21+ 5G:n ja S21 Ultra 5G:n. Lisäksi Samsung julkaisi uudet langattomat nappikuulokkeet.

Ilta-Sanomat Digitoday hypisteli uutuuspuhelimia etukäteen.

Uusitut kamerat, uusi suoritin

Järeimmät uudistukset on tehty kameroihin. S21- ja S21+ -malleissa on kolmoiskamerat ja Ultrassa neljä kameraa.

Kameroihin satsaaminen näkyy myös ulkoisesti, sillä mittavan kokoisen kameramöhkön designiin on panostettu. Se on saatu istumaan leikkauksiltaan varsin hyvin puhelimen runkoon, eikä se jää irtonaiseksi patiksi.

Laitteet käyttävät tällä viikolla julkaistua Samsungin uutta Exynos 2100 5G -mobiilisuoritinta. Sen tehosta ei ole vielä riippumattomia mittauksia, mutta Samsung vakuuttaa tehonlisäyksen olevan merkittävä. Tähän mennessä Samsungin piirien suorituskyky on ollut jonkin verran alan johtajan Qualcommin perässä. Samalla wifi-verkkojen tuki on päivittynyt siihen ihan uusimpaan eli 6E:hen.

Laitteiden hinnat vaihtelevat S21:n 879 eurosta S21 Ultran 1299 euroon (tai 512 Gt -mallin 1479 euroon).

Ei laturia eikä kuulokkeita, mutta halukkaille kynä

Julkistuksen suurimpia yllätyksiä on se, että Ultra-mallia on mahdollista ohjata S-penillä eli Samsungin omalla styluskynällä. Tällaista ei kuitenkaan toimiteta laitteen mukana, eikä sille ole laitteen rungossa aukkoa Note-mallien tapaan.

Kynä on järeämpi kuin Note-sarjan kynät. Siinä ei kuitenkaan ole bluetooth-toimintoa, eli kynää ei voi käyttää esimerkiksi kameran kaukolaukaisimena tai presentaatiokauko-ohjaimena toisin kuin Note-sarjan S-peniä.

Järeämmät vallit ovat myös kookkaampia. Vasemmalta oikealle: S21 Ultra 5G, S21+ 5G ja S21 5G.­

Puhelimien näyttöjen koko vaihtelee 6,1 tuumasta 6,8:aan. Kynä lienee syynä siihen, että Ultran näyttö on vielä kaartuva kuten edellisessä sukupolvessa. Kynä edellyttää näytöltä teknologiaa, jota on Samsungin vanhemmissa kaartuvissa näytöissä.

S21:ssä ja S21+:ssa näyttö on reunoiltaan melkein tasainen. Samsung tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuutta käyttää samaan aikaan 120 hertsin virkistystaajuutta ja 3200 x 1440 kuvapisteen maksimitarkkuutta.

Puhelimien näyttö on kirkas ja tarkka. Etenkin Ultra edustaa tässä älypuhelimien terävintä kärkeä.

Kynämahdollisuuden lisääminen herättää välittömän kysymyksen siitä, tarkoittaako tämä Note-puhelimien loppua. Tämä on todennäköistä, sillä Samsung tuskin julkaisee kahta varsin samankaltaista huippumallistoa vuodessa, nyt kun kynä on tullut S-sarjaankin. Todennäköistä on, että taittuvien puhelimien Galaxy Fold -tuoteperhe nousee S-sarjalaisten rinnalle toiseksi vuosittain julkaistavaksi lippulaivapuhelinmallistoksi.

Samsung ei kommentoi asiaa suoraan, vaan sanoo ”tutkivansa mahdollisuuksia tuoda kynä useampaan tuotekategoriaan” myöhemmin. Tämä voi tarkoittaa kynää myös Fold-sarjaan.

Samsung tekee samalla ”applet”, eli poistaa laturin ja kuulokkeet myyntipakkauksesta. Samsung ei ole lähtenyt mukaan kiinalaisvalmistajien pikalatauskilpavarusteluun, vaan tarjoaa S21-sarjalle omaa ”vain” 25 watin pikalataustaan. Uutta S21:tä voi ladata millä tahansa usb-c-yhteensopivalla laturilla, mutta täyden lataustehon saa vain Samsungin omalla modernilla laturilla.

Samsung perustelee lisälaitteiden pois jättämistä ekologisin syin. Tosiasiassa taloudelliset syyt painanevat vähintään yhtä paljon. Samalla tilanne on kuitenkin se, että uutuuspuhelimet maksavat hieman vähemmän kuin edeltäjänsä viime vuonna.

S21 Ultra näyttää, minne kamerat menevät

Kaikissa uutuusmalleissa on laajakulman ja peruskameran ohella myös telekamera, joita Ultra-mallissa on kaksi (3x ja 10x). Kameroiltaan järein on Ultra, jossa on 108 megapikselin pääkamera ja kolme sitä tukevaa kameraa. S21:ssä ja S21+:ssa on 12 megapikselin pääkamera ja sitä tukevat laajakuva- ja zoomsensorit.

Ultran kaikki kamerat kuvaavat 4K-videota 60 kuvan sekuntivauhtia. 8K-videota syntyy 24 kuvaa sekunnissa. Tämä antaa osviittaa siitä, mihin myös edullisemmissa hintaluokissa voidaan lähivuosina mennä.

Ultra-mallin kamera on kaikkein järein. Se on sijoitettu onnistuneesti takapuolen kulmaan.­

Valitettavasti Ultrankaan telekameroiden aukot eivät ole vieläkään riittävän hyviä yökuvaamiseen. Vaikka pääkamerassa aukko on f/1,8-tasoinen, 3x-zoomilla se on f/2,4 ja 10x-zoomilla f/4,9. Pimeässä tehtävä yökuvaaminen tapahtuu siis jatkossakin pääkameran kuvaa digitaalisesti rajaamalla.

Vaikka kameraan on tuotu jonkin verran lisää kuvaustehoa, suurimmat muutokset ovat ohjelmistopuolella. Samsung tuo kuvaukseen algoritmeillaan yhä enemmän näkemystään siitä, millaisia kuvien tulisi olla. Tämä näkyy muun muassa kameran kuvasarjoja ottavassa yksi otos -tilassa sekä ohjaajan näkymä -tilassa, jossa videota kuvatessa voi hyppiä saumattomasti laajakuvan, perusnäkymän ja telezoomin välillä.

Lisäksi tarjolla on ”vlogger view”, eli rinnakkain näytettävää etu- ja takakameran kuvaa. Nokia-puhelimissa tarjottiin vastaavaa ominaisuutta pari vuotta sitten bothie-nimellä.

Jos ohjelmistouudistukset tulevat päivityksenä vanhoihin malleihin, se on hyvä asia. On myös mahdollista, että Samsung ei tuo niitä vanhempiin puhelimiin heti, vaan käyttää niitä S21-sarjan myyntivalttina.

Puhelimen käyttämisessä on hyvin tuttu ja tietyllä tapaa turvallinen Samsung-fiilis. Selkeästi huomattavia eroja aiempiin Samsungin huippumalleihin ei ole – kaikki vain tuntuu olevan hieman parempaa.

Kannattaako tähän päivittää? Sitä on vaikea sanoa näin kevyen testin perusteella. Tutustumme laitteeseen myöhemmin perinpohjaisemmin.