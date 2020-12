Paljonko trendihiirestä kannattaa maksaa? Testasimme pelaajan hittituotteen 3 hintaluokassa

Ilta-Sanomat testasi kolme ultrakevyttä pelihiirtä, joiden myyntihinnat ovat 60, 90 ja 150 euroa.

Pelihiirissä on ollut viimeisen vuoden ajan selvä trendi: Ultrakevyet, alle 80 grammaa, painavat pelihiiret.

Trendi alkoi pari vuotta sitten hunajakennorakenteella, jossa ulkopintaan on tehty reikäkuvioita. Nykyisin hiiriä saa jo ilman karunnäköistä ulkokuorta, mutta nyt kohistaan langattomista versioista.

Ilta-Sanomat testasi marras-joulukuun aikana kolmea ultrakevyttä pelihiirtä: Logitech G Pro X Superlightiä (63 grammaa, langaton), Glorious PC Gaming Race Model O Wirelessiä (69 g, langaton) ja HyperX Pulsefire Hastea (59 g, johdollinen).

Logitechin uusi hiiri perustuu parin vuoden takaisiin hittituote G Prohon. Uuden ja vanhan mallin erot eivät ole kovin merkittävät, mutta jakavat varmasti mielipiteitä.

Superlightin kohdalla painoa on saatu alas 17 grammaa (63 vs 80), mutta samalla hiirestä on poistettu oikean puolen sivunäppäimet ja led-valot. Muuten hiiri toimii aivan yhtä hyvin kuin edeltäjänsä – siis täydellisesti.

Hiiren sensori on yksi parhaista ja akkukin kestää yhdellä latauksella noin 70 tuntia. Se istuu ainakin testaajan käteen oikein hyvin, mutta on yleisesti hieman muodoton. Enemmän kurvikkaista malleista tykkäävien on parempi suunnata katseet muihin malleihin.

Logitechin Superlight-hiiren mukana toimitetaan kahdet otetta parantavat teipit. Testaaja katui liimaamispäätöstä, sillä teipeistä jäänyt tahmea pinta katosi vasta parin päivän jälkeen.­

Valkoisena ja mustana saatava Superlight on kaunis hiiri, jos ulkonäöllä on väliä. Muista testihiiristä poiketen siinä on yksi yhtenäinen kuori, koska painoa on saatu pois karsimalla sisäpuolen ja pohjan materiaaleista.

Mukana tulee ylimääräinen hiiritassu (pohjalevyn tilalle) ja paremman otteen takaavat grippipinnat (mustia liimattavia liuskoja). Molemmat ovat kivoja lisäyksiä. Sen sijaan lataus tapahtuu edelleen mikro-usb:llä, jonka tilalle olisi ollut syytä jo vaihtaa usb-c.

Logitechilla on nyt erikoinen tilanne: Vanhempaa G Prota saa nyt noin 120 eurolla, mutta Superlightin hintalappu on peräti 150 euroa. Se on paljon hiirestä, joka on kevyempi, mutta vanhaan verrattuna erot ovat melko pienet ja ominaisuuksia on karsittu. Edes hiirifanaatikkona on vaikea keksiä syitä maksaa niin paljon.

Kaikesta huolimatta Superlight on erinomainen hiiri ja testaajan oma suosikki. Akku kestää allekirjoittaneella noin viikon aktiivista käyttöä pc:llä, mutta hinnasta on pakko antaa iso miinus.

Vasemmalta oikealle: Model O Wireless, Superlight ja Pulsefire Haste.­

Gloriousin ensimmäinen langaton hiiri on melkoinen pakkaus. Se on huomattavasti muotoillumpi kuin Logitechin hiiri, halvempi (90 €), mutta myös hieman painavampi (69 g) hunajakennodesignistä huolimatta.

Hiiri tuntuu kädessä hyvältä eikä sensorinkaan kanssa ollut testijakson aikana ongelmia. Sensori ei sekoillut nopeissakaan tilanteissa ja myös näppäinkytkimet tuntuvat hyviltä. Model O:n rulla oli selvästi paras.

Logitechista poiketen hiirestä löytyy rullan alta erillinen näppäin sensorin herkkyyden vaihtamiseksi, jos sellaista vielä nykypäivänä kaipaa. Sensorin herkkyyden voi tarkistaa pohjasta löytyvästä led-valosta, joka on sijoittamisen osalta kuitenkin täysin turha.

Lataus tapahtuu nykyaikaisella usb-c-kaapelilla, joka istuu hiiren etuosaan jämäkästi niin sanottujen siipien ansiosta. Käyttö onnistuu myös johdolla, mutta akku kesti yhtä jaksoa noin 65 tuntia, joten piuhan kaivaminen kerran viikossa riittää varmasti pääosalla käyttäjistä.

Gloriousin ensimmäinen langaton versio on hintansa puolesta loistovehje, mutta laadussa olisi vielä hieman parantamisen varaa. Testijakson toisena päivänä hiiren rulla alkoi natista ärsyttävästi. Käyttöä se ei haittaa, mutta 90 euron sijoituksella odottaisi hieman parempaa laatua.

Model O Wireless on hintaansa nähden erinomainen tuote. Design voisi tosin olla enemmän silmiä hivelevä.­

HyperX Pulsefire Haste on kolmesta tuotteesta selvästi edullisin: kaupasta se lähtee mukaan 60 eurolla. Rahalle saa kuitenkin vastinetta.

Ulkoisesti HyperX:n tuote ei ole aivan yhtä onnistunut kun Model O, vaikka ne muistuttavat hyvin paljon toisiaan. HyperX tuntuu ja näyttää paljon muovisemmalta.

Näppäintuntuma ei myöskään yllä aivan Model O:n tai Logitechin tasolle. Se ei ole kuitenkaan huono, testaajan makuun lähinnä hieman tahmeahko. Sensori on hieman halvemmasta päästä, mikä näkyi pelisessioiden aikana. Sensorin takia hiirtä ei voi oikein suositella kilpauraa ajattelevalle tai todella kovan kilpailuvietin omaavalle.

Pulsefire Haste on oikein onnistunut tuote, mutta se painii hinnan osalta siinä luokassa, jossa on vaikea erottua muista. Perushyvästä paketista ei nouse esille mitään, mitä hehkuttaisi erikseen.

Pohjissa on myös eroja. Kuvassa vierekkäin Model O Wireless (vasemmalla) ja Superlight.­

Viiden viikon testijakson aikana yksikään testatuista hiiristä ei kärsinyt yhteysongelmista (johdolla tai ilman) tai oikeastaan mistään muustakaan.

Jokaisen hiiren asetuksiin (sensorin herkkyys, mahdolliset valot, näppäinasetukset) pääsee käsiksi erillisellä ohjelmalla. Kaikkia ohjelmia tuli käytettyä testijakson aikana käytännössä vain kerran hiiren optimointiin.

Kaikki kolme laitetta ovat erinomaisia, joten ostopäätöksen ratkaisevat hyvin pienet erot tai makuasiat. Tärkeintä on löytää omaan käteen ja tarpeisiin sopiva väline.

Hiirien keventämiskehitys ei ole vielä nähnyt lakipistettään. Genren aallonharjalla ratsastanut Finalmouse esitteli juuri ennen joulua vain 37 grammaa painavan uutuusmallinsa, joka on valmistettu kevyestä metallista. 300 dollarin arvoista hiiri ei tule lainkaan yleiseen myyntiin, vaan sen voi voittaa vain pelaamalla yrityksen julkaisemaa kilpapeliä, Aim Godsia.

Kokonaisuutena ultrakevyiden pelihiirien tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Testilaitteiden ohella muita markkinoilla olevia suosittuja ultrakevyitä hiiriä ovat esimerkiksi: