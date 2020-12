Lidl tuo kauppoihin tänään ihan uuden tuoteryhmän – testasimme saman tien

Lidlin uutuustuote ovat älykotiin tehdyt lamput. Testasimme, joko on markettiälyvalojen aika.

Aloituspakkauksessa on yhdyskäytävä, 3 lamppua (kolmas oli testaushetkellä katossa) sekä kaukosäädin.­

Älyvalot ovat konsepti, joka ei ole vielä tullut suuren yleisön tietoisuuteen, vaikka ne ovat olleet olemassa jo muutaman vuoden ajan. Lyhykäisyydessään kyse on langattomaan kotiverkkoon kytkettävistä lampuista, joita voidaan ohjata, säätää ja ajastaa kännykkäsovelluksella.

Suuri askel kohti kodin älyvalaistusta tapahtui vuonna 2017, kun Ikea toi älyvalot kauppoihin.

Nyt mennään askel vielä pidemmälle, sillä Lidl tuo kauppoihinsa erän älyvaloja maanantaina 14.12.

Tutustuimme noin 70 euron hintaiseen aloituspakkaukseen, jossa on yhdyskäytävä, kolme lamppua sekä kauko-ohjain. Paketti kulkee näppärällä, helposti muistettavalla ja kuluttajaystävällisellä nimellä Smart Home LivarnoLux Smart Lighting Starter Kit with Colour Bulbs E27.

Aloituspaketin lisäksi myynnissä on valonauhoja ja -ketjuja, pistorasia, liiketunnistin sekä usb-jatkojohto. Näitä emme testanneet.

Mukana tulee kaksi ohjekirjaa ja asennusvaiheita on useita. Operaatio ei ole kuitenkaan hankala, jos perustiedot ovat hallussa.­

Älylaitteissa oleellista on se, miten helpoksi niiden käyttöönotto on tehty. Annoimme asennuksen teinin tehtäväksi, eikä toimenpide kestänyt muutamaa minuuttia enempää. Siihen kuului Lidl Home -sovelluksen asentaminen puhelimeen, käyttäjätilin luominen Lidlin palveluun, yhdyskäytävän kytkeminen kaapelilla reitittimeen, lampun ruuvaaminen kantaan sekä sovelluksessa tehtävä käyttöönotto.

Asennus vaatii silti tiettyä ymmärrystä tietoteknisten laitteiden asennuksesta. Mukana tuleva ohje on selkeä, mutta monivaiheinen. Jos esimerkiksi kännykän käyttöönottoon tarvitaan apua muualta, ei älyvaloihin kannata koskea. Tai ainakin käyttöönoton pitäisi olla jonkun muun heiniä.

Jos valoihin halutaan hallintaoikeus useampaan kännykkään, eri puhelimien sovelluksella kirjaudutaan samalle käyttäjätilille. Tästä ohjevihkonen ei hiisku yhtään mitään. Tämä on selkeä puute, jonka vuoksi monessa kodissa ihmeteltäneen asennusprosessia.

Kun määritys on tehty, lamput tulevat näkyviin omina laitteinaan sovellukseen. Niiden kirkkautta ja väriä voi säätää, ja halutessaan niille voi rakentaa mitä psykedeelisempiä tai diskohenkisiä ohjelmia.

Lamppujen käyttö on helppoa ja selkeää. Valokatkaisimet jätetään päälle, sillä valojen sytyttely ja sammuttelu tapahtuu kauko-ohjauksella.

Kun älyvaloverkko on pystyssä, siihen on helppo lisätä uusia laitteita. Oikealla näkyy yksittäisten valojen hallintanäkymä. Alhaalta pääsee ajastusasetuksiin.­

Sovelluksessa on välilehdet, joilla voi säätää värin kirkkautta ja väriä (jos kyse on värilampuista, kuten aloituspaketissa on) sekä tehdä ohjelmia ja ajastuksia.

Käytännönläheisin tapa lamppujen käyttämiseen kuitenkin lienee se, että valot saa sammutettua sängystä käsin kännykällä tai kauko-ohjaimella. Tarjolla on myös valmiita valaistusmalleja esimerkiksi iltakäyttöön. Tai sitten voidaan tehdä ohjelma, joka sytyttää asuntoon valot iltaisin asukkaiden ollessa reissussa (mitä näin korona-aikana tosin tapahtuu vähemmän).

Sovellus on tarjolla iOS:lle ja Androidille. Se haluaa Androidissa laajat käyttöoikeudet, joihin kuuluvat kamera, mikrofoni, paikkatieto, puhelimen tiedostot ja wifi-verkon tiedot. Tämä on hyvä tiedostaa. Tietoturvastaan hyvin tarkat ihmiset tuskin haluavat älykotilaitteita itselleen hankkia lainkaan.

Kaukosäätimen käyttö on vaihtoehto sovelluksen käyttöön. Isolla nappiparistolla toimiva ohjain mahdollistaa kirkkauden säädön sekä valon sytyttämisen ja sammuttamisen.

Aloituspakkauksen lamput taipuvat mitä moninaisimpiin väreihin.­

Älyvalojen toiminta oli pääosin moitteetonta. Lidl Home -sovellus jäätyi muutaman kerran välilehdeltä toiselle siirryttäessä, mikä vaati sovelluksen uudelleenkäynnistyksen.

Vaikka älykotiverkon kannalta välttämättömässä yhdyskäytävässä seisookin Lidlin oman Silvercrest-brändin logo, se on Zigbee 3.0 -standardin kanssa yhteensopiva. Jos tarvitset lisää lamppuja, niiden ei siis tarvitse olla Lidlin omia, vaan mikä tahansa standardinmukainen valo kelpaa.

Tämä on sikälikin hyvä asia, sillä Lidlin älyvalot ovat kampanjatuote. Kun ne on myyty, lisää ei ole tulossa ainakaan ihan heti.

Ovatko älyvalot sitten tarpeelliset?

Se riippuu. Oikeampi vastaus on se, että ne ovat kivat. Ne tuskin parantavat kenenkään elämänlaatua merkittävästi. Ne ovat kuitenkin askel kotien muuttuessa yhä enemmän ja enemmän verkkoon kytketyiksi.

Pahimmillaan älykoti voi tuoda tullessaan tietoturvariskejä lisäämällä kotona olevien hakkeroitavissa olevien laitteiden määrää. Parhaimmillaan se voi olla hauska ja näppärä.

Tähän kehitykseen ei ole pakko lähteä mukaan. Se on kuitenkin sen verran pitkällä, että älykotilaitteita saa jo Lidlistä. Ja nämä mainitut Lidlin tuotteet toimivat muutaman päivän testauksen perusteella siten, kuten pitääkin.