Mitä pc:hen saa lisää hinnan tuplaamalla? Testasimme Microsoftin Surface-läppärin ja Huawein huippumallin

Melkein samankokoiset, melkein samanpainoiset, hintaeroa vaikka kuinka paljon. Testasimme Microsoft Surface Laptop Gon ja Huawei Matebook X:n.

Kannettava tietokone – mielellään kohtuuhintainen sellainen – on enemmän tai vähemmän jokaisen perustyökalu. Tämän on huomannut lopulta myös Microsoft, joka hilaa alun perin toimitusjohtajahinnoitellun Surface-tuoteperheensä hintoja alaspäin esittelemällä laitteita myös keskihintaisiin hintaluokkiin.

Tällainen on tuore Surface Laptop Go, eli Microsoftin näkemys edullisesta keskihintaisesta kannettavasta. Laitteen hinnat alkavat 669 eurosta ja jatkuvat 1039 euroon asti, eli ainakin haitarin alapää on useimpien kukkaroiden ulottuvilla.

Microsoft on sikäli erikoisessa asemassa, että se on sekä ohjelmisto- että laitevalmistaja, eli se kilpailee suoraan Windows-asiakkaidensa kanssa.

Tällaiseksi laitevalmistajaksi valitsimme niin ikään poikkeuksellisessa tilanteessa olevan kiinalaisen Huawein ja poimimme vertailuun sen uuden Matebook X:n, joka on ultraohueksi tehty design-malli. Vaikka Yhdysvaltain hallinto on estänyt Googlea käymästä kauppaa Huawein kanssa, Microsoftilla ei vastaavaa kieltoa ole. Valmistajan laitteet tulevat täysin tuetuilla Windows 10 -käyttöjärjestelmillä.

Matebook X kilpailee eri sarjassa Surfacen kanssa. Sen hinta on suurimmillaan kuitenkin yli tuplasti kalliimpi, 1599 euroa, joten tutkimme, millaista lisäarvoa isompi investointi tuo ominaisuus ominaisuudelta.

Muoto ja paino

Molemmat laitteet tulevat Windows 10:llä varustettuna. Surfacessa on S-versio, jonka lukitus on poistettava ennen sovellusten asentamista muualta kuin Microsoftin sovelluskaupasta.­

Kilo on haamuraja, jonka läppärivalmistajat pyrkivät saavuttamaan. Tämä näkyy myös hinnassa, sillä laitteen hinta lisääntyy eksponentiaalisesti rajapyykin lähentyessä. Yhä pienemmästä painonpudotuksesta maksetaan yhä enemmän.

Tämä on nähtävissä myös parivertailussamme. Laitteista Huawei on aavistuksen verran kevyempi. Sen paino on melko tarkkaan kilon, Surface puolestaan painaa 1,1 kg. Huawei on myös ohuempi. Siinä on myös hukkapinta-alaa vähemmän, sillä näytön ja näppäimistön ulkoreunat ovat Surfacea pienempiä.

Molemmat ovat ulkonäöltään erittäin pelkistettyjä. Surface on muotoilultaan kulmikkaampi, Huawei sulavalinjaisempi. Ulkonäkö on makuasia.

Näyttö

Molemmat valmistajat ovat päätyneet harvinaiseen 3:2-kuvasuhteeseen.

Huawei vakuuttaa heti näytöllään. 13-tuumainen näyttö koostuu Huawein 3K:ksi kutsumasta 3000 x 2000 kuvapisteestä. Kuva on terävä ja kirkas. Kosketusnäyttö rekisteröi niin pyyhkäisyt kuin tökkäisyt tarkasti ja uskollisesti.

Surfacen näyttö on hieman pienempi, 12,4 tuumaa ja tarkkuudeltaan karkeampi 1536 x 1024. Edullisinta mallia lukuun ottamatta myös Surface Laptopissa on kosketusnäyttö, joka on varsin toimiva. Kirkkaudeltaan näyttö häviää Huaweille.

Tämä sarja päättyy Huawein voittoon.

Näppäimistö, kosketuslevy ja sormenjälkilukija

Molemmat valmistajat ovat laittaneet sormenjälkilukijansa virtapainikkeeseen. Surfacessa se on näppäimistön ylärivissä, Matebookissa näppäimistön yläpuolella.­

Molemmissa laitteissa on matalaprofiilinen näppäimistö. Koska Huawei on laitteena hieman leveämpi ja näppiksen reunat ovat kapeammat, painikkeille jää enemmän tilaa.

Huawein näppäimistö on muovinen ja aavistuksen verran lonksuva, Surfacessa on hieman kumimaisempi ja jämäkämpi tuntuma. Jälkimmäinen alkaa miellyttää pienen totuttelun jälkeen yhä enemmän.

Huawein näppäimistössä on taustavalo, Microsoftilla ei.

Isoissa kosketuslevyissä ei ole eroja. Ratkaisut ovat erilaiset, mutta molemmilla on puolensa. Tämä sarja menee tasan.

Molemmat valmistajat ovat upottaneet sormenjälkilukijansa virtapainikkeeseen. Ratkaisu on fiksu ja toimiva. Lukijoista Huawein versio on hieman tarkempi, Microsoft vaati toisen koulutuskerran toimiakseen halutulla tavalla. Lopputulos oli kuitenkin toivottu.

Laitteet ovat tässä sarjassa hyvin lähellä toisiaan. Huawein huolellinen viimeistely näkyy, mutta toisaalta Surfacen näppäintuntuma on poikkeuksellisen hyvä.

Akkukesto

Huawein pikku jippoihin kuuluu tietokoneen yhteispeli Huawein puhelimien kanssa. Yhteys syntyy laittamalla puhelin läppärin kosketuslevylle.­

Huawei lupaa Matebook X:lle ”uskomattoman akunkeston, sillä sen 42 wattitunnin akku toimii yhdessä Huawein älykkään akunhallintaominaisuuden kanssa ja mahdollistaa esimerkiksi jopa yhdeksän tuntia median toistoa”. Totuus jäi kuitenkin tästä aika kauas, sillä älykäs akunhallintaominaisuus tarkoitti käytännössä yliaggressiivista ruudun sammuttamista – jopa YouTube-videoiden katselemisen aikana.

Surfacen virransäästö häiritsee käyttäjää merkittävästi vähemmän. Olemalla hieman edullisen hintaluokan laite sen akunkesto Huaweita vastaan oli enemmän kuin riittävä.

Huawei jaksoi pyörittää 5 tunnin ja 4 minuutin ajan 4K-laatuista eli tietokoneen näytölle uudelleenskaalattavaa YouTube-videota. Toisto katkeili toistuvasti oletusvirransäästöasetuksin, eli kovin ergonomisesta kokemuksesta ei ollut kyse. Surface toisti samaa videota ilman katkoksia 6 tuntia ja 54 minuuttia.

Tämän kategorian voitto menee selkeästi Microsoftille.

Suorituskyky

Huawein laturi (valkoinen) kytkeytyy usb-c-porttiin, Microsoftilla on virransyöttöön oma Surface-liitäntä.­

Molemmat kannettavat perustuvat kymmenennen eli uusimman sukupolven Intel Core i5 -suorittimeen. Huawein malli on tehokkaampi (1,6 vs, 1,0 Ghz).

Kun laitteille tehtiin Basemark Web 3.0 -suorituskykytestit pelkän akkuvirran varassa, Surface pärjäsi hieman paremmin (515 vs. 392 pistettä). Verkkovirralla tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan (Surface 774 vs. Huawei 749 pistettä).

Toisaalta vähintään tuplasti suurempi työmuistin määrä antaa Huaweille ison edun, kun käytössä on samaan aikaan useampia sovelluksia.

Edullisimmassa Surfacessa on vaatimaton ja teholtaan heikompi 64 gigan eMMC-massamuisti. Järeämmissä malleissa on 128 tai 256 gigan ssd. Huaweissa on kohtalaisen kookas 512 gigatavun ssd.

Suorituskykytestin tulos menee Huaweille, vaikka Surfacekin osoittautui hintaansa nähden varsin päteväksi.

Äänekkyydessä laitteiden välillä on suuri ero. Matebook on hiljainen, Surfacessa taas tuuletin pyörähtää rasituksessa käyttöön ja voi olla hetkittäin varsin äänekäskin.

Ohjelmistot

Surfaceen sovelluksia muualta kuin Microsoftin kaupasta asennettaessa eteen tulee tämä ilmoitus. Asennukset saa vapautettua yhdellä klikkauksella.­

Molemmat valmistajat ovat pitäneet ylimääräisen ohjelmatarjonnan minimaalisena, mikä on yksinomaan hyvä asia. Bloatwareksi kutsutut valmiiksi asennetut ohjelmistot yleensä vain hidastavat laitetta, vievät tallennustilaa ja pahimmassa tapauksessa vanhenevat käsiin aiheuttaen tietoturvariskejä.

Microsoft tarjoaa omasta Office 365:stä 30 päivän kokeiluversiota, siinäpä se. Huaweilla on puolestaan PC Manager -ohjelmisto, joka pitää laitteen ajurit ajan tasalla ja mahdollistaa tietokoneen ja Huawein puhelimen kanssa pitkälle menevän yhteispelin.

Huawein erikoisuuksiin kuuluu sen oma, pitkälle viety integraatio pc:n ja puhelimen välillä. Huawein uuden puhelimen vieminen tietokoneen kosketuslevyn lähelle käynnistää Matebookissa PC Manager -sovelluksen, joka mahdollistaa puhelimen hallinnan tietokoneella. Sillä onnistuu kuvien varmuuskopiointi, tiedostojen muokkaus laitteiden välillä ja puhelut tietokoneelta. Ominaisuus ei toimi muiden valmistajien puhelimien kanssa.

Molemmat ansaitsevat kiitoksen maltillisuudesta.

Liitännät

Matebookin mukana tulee liitinlaajennusmoduuli. Sen toisella puolella on vielä usb-a-portti.­

Molempien liitännät ovat varsin spartalaiset. Surfacessa on tarjolla 2 usb-porttia (1 x usb-c, 1 x usb-a), kuulokeliitäntä sekä Microsoftin oma Surface-liitäntä.

Myös Huaweissa on 2 usb-porttia, molemmat uudempaa c-mallia. Toista porttia käytetään laitteen lataamiseen. Huawein mukana tulee kuitenkin porttien laajennukseen liitäntäyksikkö, jossa on dvi- ja vga-liittimet ulkoiselle näytölle sekä usb-c- ja usb-a-portti. Surfacessa laajennusliittimet ovat maksullisia.

Koska Huawein laturi on usb-c-mallinen, se käy myös useimpien kännyköiden lataamiseen. Surface luottaa Microsoftin omaan liitäntään, joten Surfacen omistaja tarvitsee reissuun erilliset laturit puhelimelle ja läppärille.

Molemmissa laitteissa on tuki langattomille bluetooth 5.0- ja wifi 6 -yhteyksille.

Liitäntäpuolella pisteet ovat koko lailla tasan.

Kamera

Surfacen ruudun yläreunassa sijaitsevan kameran viereen (vasemmalla) syttyy kuvattaessa valo. Huawein kamera taas on piilossa näppäimistössä ja on nostettavissa esiin.­

Kummankin laitteen kamera jättää toivomisen varaa. Niiden tarkkuus on 1280 x 720, eikä se ole laadultaan riittävä kasvontunnistukseen.

Surfacen kamera sijaitsee tavalliseen tapaan näytön yläreunassa. Huawein kamera puolestaan on piilotettu F6- ja F7-funktionäppäinten välissä olevan painikkeen alle, ja se napsautetaan erikseen ulos. Tämä on salakatselun estämisen kannalta hyvä asia. Kuvakulma on kuitenkin alhaalta, eli kaikki kaksoisleuat tulevat sataprosenttisella varmuudella mukaan kuvaan.

Huawein kamera on hieman herkempi, eli se tuottaa hämärässä aavistuksen parempaa jälkeä. Samaan aikaan se polttaa hyvässä valossa valkoisen helpommin puhki kuin Surfacen kamera.

Kummankin kameran taso on web-kokouksiin täysin riittävä. Kuolemattomia omakuvia niillä ei saa syntymään.

Kummankaan laitteen web-kamera ei taivu kasvontunnistuksen edellyttämään tasoon, eli sormenjäljen ohella pin-koodi ja salasana ovat ainoat kirjautumisvaihtoehdot. Tässä sarjassa niukka voitto Huaweille.

Äänentoisto ja mikrofonit

Huawein äänentoisto on läppäriksi poikkeuksellisen hyvä. Kaiuttimia on neljä.­

Äänentoistossa Huawein paremmuudesta ei ole kahta kysymystä. Laitteen 4 kaiutinta tuovat ääneen syvyyttä, jota voi pitää kannettavalle tietokoneelle oikein hyvänä suorituksena. Surfacen kaiuttimet toistavat korkeintaan keskitasoista, ohutta ja ehkä hieman purkkimaista ääntä.

Samalla kannattaa pitää mielessä, että läppärien kanssa kannattaa turvautua melkein poikkeuksetta ulkoiseen äänentoistoon – on sitten kyse kuulokkeista tai kaiuttimista. Kummassakin laitteessa on sisäänrakennettu bluetooth, eli sekä kuulokkeet että kaiuttimet kytkeytyvät niihin langattomasti.

Molempien läppärien mikrofonit yllättivät laadukkuudellaan. Ne tallentavat ääntä kirkkaasti ja tarkasti sekä suodattavat pois taustalla olevat häiriöäänet. Kiitettävä suoritus kummaltakin valmistajalta.

Hintansa väärtejä?

Surfacen ja Matebookin välillä ei kannata julkistaa voittajaa, sillä laitteet painivat siinä määrin eri sarjoissa. Molemmat ovat sarjassaan hyviä laitteita, joskin Huawein hinta saattaa olla hieman yläkanttiin. Ainakin se todistaa, miten investoinnin tuplaaminen ei tuo hyötyjä kaksinkertaisesti. Ilmiö koskettaa oikeastaan kaikkia laitevalmistajia.

Design-läppärien sarjassa se on kuitenkin varsin pätevä vaihtoehto. Suurin kysymysmerkki ovat akkukesto ja virransäästö, jotka eivät ole ihan sillä tasolla, mitä tässä hintaluokassa edellytetään.

Surfacesta testaamamme välimalli (839 €, 8 Gt ram, 128 Gt ssd kosketusnäyttö) osoittautui hintansa väärtiksi. Edullisimman mallin hankkimisen suhteen kannattaa miettiä kahdesti. Vaikka 669 euron hinta saattaa houkuttaa, kosketusnäytön puuttuminen, vaatimaton 4 gigatavun keskusmuisti ja turhan pieni 64 gigatavun tallennustila eivät anna hyvää starttia laitteen käyttöön. 3 vuoden päästä niillä sinnitteleminen voi olla aidosti tuskallista.

Molemmat laitteet ovat myös hyviä esimerkkejä siitä, miten viimeisteltyjä kannettavat tietokoneet voivat olla. Lähemmäs 2000 euron laitteissa tämän olettaisi olevan selviö, mutta myös Microsoft suoriutuu vaatimuksesta mainiosti.

Maailma on täynnä keskinkertaisia läppäreitä. Sekä Microsoft Surface Laptop Go että Huawei Matebook X nousevat niiden yläpuolelle omalla tavallaan.