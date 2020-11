Testissä Huawein ykkösnyrkki Mate 40 Pro – selkeästi paras kamerapuhelin, mutta...

Laitteistonsa puolesta Huawei Mate 40 Pro on huippupuhelin jotakuinkin kaikilla kriteereillä. Sen käyttö jokapäiväisessä elämässä on silti hankalaa rajoitetun sovellustarjonnan vuoksi.

Huawei Mate 40 Pro on Huawein uusi huippupuhelin.­

Kiinalainen Huawei on saavuttanut tason, jossa se tekee laadultaan erinomaisia puhelimia ja vieläpä useampia kilpailijoita edullisemmin. Valmistaja on muutamassa vuodessa noussut myös huippupuhelimien aivan terävimpään kärkeen, jossa se kamppailee Applen ja Samsungin kanssa.

Huaweilla on kuitenkin edelleen uusissa puhelimissaan suuren suuri ongelma: Googlen palvelut eivät toimi puhelimissa vieläkään. Mutta siitä lisää hieman myöhemmin.

Mate 40 -sarjassa on 3 puhelinmallia: perusmalli (n. 900 €), Pro (n. 1200 €) ja Pro+ (n. 1400 €). Näiden suurimmat erot ovat kamerassa, minkä lisäksi perusmalli on hieman pienempi. Pro+ -mallin myyntiin tuloa Suomessa ei ole vahvistettu.

Sliipattu ja tyylikäs

Testaamamme 40 Pro on ulkoisesti tyylikäs ja varmasti yksi eleganteimmista älypuhelimista tällä hetkellä. Etuosa on melkein pelkkää näyttöä, lasi kaartuu siististi reunoille, ja takapuolella kamerat on aseteltu ympyrämuotoon.

Puhelimen näyttö kaareutuu voimakkaasti. Molemmissa päissä on kaiuttimet, eli stereokuuntelu onnistuu.­

Samalla on ilmeistä, että ulkoisesti puhelin on hyvin lähellä Huawein P-sarjaa, eli raja lippulaivamallisarjojen välillä kapenee. Keväällä julkaistu P40 on muotoilultaan hyvin samankaltainen kameroiden asettelua lukuun ottamatta.

Suurimmat erot P40:een ovat kuoren sisällä. Mate 40 perustuu uuteen ja Huawein omaan Kirin 9000 -piirisarjaan, jossa on yhdysrakenteinen 5g-modeemi.

Suvereeni valokuvauskone

Puhelimen kamera on paras, mitä allekirjoittanut on käyttänyt. Sen valovoima pimeäkuvauksessa on erinomainen, optinen 5x zoom mainio, ja 50 megapikselin pääkamera ottaa erinomaisen tarkkoja kuvia.

Hieman oudosti Huawei on kuitenkin poistanut pääkamerasta optisen kuvanvakauksen, joka P40 Prossa oli. Myöskään erillistä syvyyssensoria ei ole. Lopputulokseen tällä ei näyttänyt olevan välitöntä vaikutusta.

Samoin kuin P-sarjassa, Pro+ -mallissa on 10-kertainen optinen zoom. Tähän harva kuitenkaan päässee käsiksi. Mate 40 Prossa on 5x zoom, joka ei tosin polttoväliltään täysin vastaa P40 Pron kameraa, sillä kertoimia ei ole standardoitu kunnolla.

Mate 40 Pron kamerat ja salamavalo on aseteltu ympyrän muotoon.­

Lopputulos on kuitenkin vakuuttava. Zoom-kuvat tosin otetaan eri valaistusolosuhteissa eri kameroilla, kuten nykyisin tapana on. Käyttäjällä ei ole pääsyä kameran algoritmeihin tai toimintalogiikkaan.

Myös selfiekamera ansaitsee kehut, vaikka sen kenno on ”vain” 13 megapikseliä. Ei ole liioiteltua sanoa Huawein tekevän tällä hetkellä parhaat puhelinkamerat.

Puhelimen oled-näyttö on tarkka, kirkas ja tukee maksimissaan 90 hertsin virkistystaajuutta. Tarkkuus tosin on hieman outo 2772 x 1344. Sekä tarkkuutta että virkistystaajuutta voi halutessaan laskea akun säästämiseksi.

Lisäksi pikkuhienouksia on paljon: sarjassaan hyvät stereokaiuttimet, ip68-veden- ja pölynkestävyys, selfiekameran syvyysanturiin perustuva käsieleohjaus sekä käänteinen langaton lataus, eli puhelimella voi antaa virtaa vaikkapa kuulokkeille. Lisäksi Huaweilla on tietokoneillaan oma PC Manager -ohjelmansa, jolla kännykän saa saumattomasti kiinni tietokoneeseen.

Tehoa, joka kuluttaa akkua

Puhelimen suorituskyky on kauttaaltaan hyvä. Sen sisällä on Huawein Kirin 9000 -piirisarja, joka edustaa markkinoiden nopeimpia. Sirun tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla, sillä Yhdysvaltain pakotteet kohdistuvat nimenomaisesti Huawein käyttämiin komponentteihin ja etenkin sirunvalmistustekniikoihin. Tämä rajoittanee puhelimen saatavuutta.

Sirussa on yhdysrakenteinen piirisarja, joka antoi Elisan 5g-liittymällä lähes gigabitin nopeuksia. Tällä hetkellä enempää ei voi juuri pyytää.

5g:n varjopuolia on sen tehonkulutus, sillä uuden sukupolven verkko syö enemmän sähköä kuin 4g. Tämä voi olla ongelma, kun sen yhdistää Mate 40 Pron akkuun, joka ei ole laitteen suurin vahvuus. Sen kapasiteetti on lippulaivaksi keskisarjaa (4000 mAh), joten vaativassa käytössä laturi on hyvä pitää lähellä ainakin loppupäivästä.

Puhelimen mukana tulee laturi, silikonisuojakuori ja kuulokkeet. Uuden iPhonen ostaja ei saa näistä kaupan päälle ensimmäistäkään.­

Lataus onnistuu nopeasti, sillä puhelin tukee Huawein omaa 66 watin lataustekniikkaa. Tämä sai tyhjän akun puolessa tunnissa lähes 90 prosenttiin. Tämä edellyttää kuitenkin puhelimen oman laturin käyttämistä.

Myös Huawein omaan tekniikkaan perustuva 50 watin langaton lataus on tarjolla. Laturin puutteessa emme kuitenkaan päässeet kokeilemaan tätä. Tästäkin saa täyden ilon irti vain valmistajan omalla laturilla.

Kun sovelluksia ei ole, sovelletaan

Sitten se suurin mutta. Huawein puhelinten tämän hetken suurin ongelma, sovellustarjonta, ei ole vieläkään riittävällä tasolla.

Huawei on rakentanut sovellusekosysteeminsä raameja innokkaasti. Puhelimen työpöydällä on valmistajan oman Petal-haun hakukenttä, joka osaa nettihaun lisäksi etsiä sovelluksia. Jos niitä ei ole tarjolla Huawein omassa AppGallery-sovelluskaupassa, niitä tarjotaan vaihtoehtoisista Android-sovelluslatauslähteistä.

Yleisin latauspaikka on sinänsä luotettava APKPure, josta löytyy kopiot melkein kaikista Play-kaupassakin olevista Android-sovelluksista. Ongelma on kuitenkin siinä, että on mahdotonta tietää, toimivatko ne Huaweissa.

Jos sovellus nojaa vahvasti Googlen palveluihin, eli käyttää esimerkiksi Googlen karttoja, nettimaksuja tai vastaavaa, se ei todennäköisesti toimi tai toimii vain osittain. Tätä on mahdotonta nähdä päälle. Asian voi testata vain kokeilemalla tai etsimällä tietoa netistä.

Lisäksi sovellukset on päivitettävä itse. Puhelin tuntuu kuitenkin ilmoittavan päivitystarpeesta.

Sovellus tarvitaan nykyisin melkein kaikkeen, ja tämä on Huawein suuri ongelma. Näitä voi hakea valmistajan omalla Petal-haulla. Ultimate Earsin Boom-kaiuttimien hallintaohjelma toiminee, mutta samalla haulla saatu Supercellin Boom Beach ei toimi. Nämä sovellukset ladataan sovelluskauppojen ulkopuolelta.­

Moni Petal-haun kautta muualta ladattu perussovellus, kuten Spotify tai WhatsApp, toimii moitteetta. Koska sovelluksia kuitenkin tarvitaan nykyisin vaikka minkä vempeleiden kylkiäiseksi, jännitysmomentti on aina olemassa.

AppGalleryn oma tarjonta kasvaa, mutta tuskaisen hitaasti. Tarjolla on monia yleisiä sovelluksia, kuten Yle Areenaa, HSL-sovellusta, Forecaa, Lidliä, TikTokia, Hesburgeria, Tinderiä ja Fonecta Calleria.

Karttapuolella tarjonta on monipuolistunut. Maksullisen TomTomin lisäksi on tarjolla ilmainen HereWeGo sekä Huawein omat Petal-kartat. Mitkään näistä eivät kuitenkaan pärjää monipuolisuudessaan Google Mapsille.

Silti puutelistalla ovat yhä tärkeimmät mobiilipankki- ja maksusovellukset. Myöskään K- tai S-ryhmien kauppasovelluksia ei ole. Tämä tarkoittaa sitä, että puhelimen jokapäiväisessä käytössä tulee töksähdyksiä kerta toisensa jälkeen. Päivässä ei rakennettu sen enempää Roomaa kuin uutta sovellusekosysteemiä.

Uskaltaako puhelimen ostaa?

Huawein puhelinten kohtalo länsimaissa on kiinni siitä, mistä suunnasta tuuli USA:ssa seuraavaksi puhaltaa. Jos Joe Bidenin presidenttikaudella alkaa liennytys Kiinan suuntaan, Huawei saattaa tehdä paluun Googlen ekosysteemiin. Kiinalaisomistaja ottaisi tilaisuuden kiljuen vastaan, mutta jatkaisi epäilemättä samalla oman systeeminsä kehittämistä.

Nykyisellään Huawei Mate 40 Pro on insinöörityön taidonnäyte ja paras kännykkäkamera, jonka rahalla saa. Siis nimenomaan kännykkäkamera, ei kamerakännykkä. Näin siksi, että sovellustarjonta tekee sen käytöstä jokapäiväisessä elämässä liian hankalaa.

Jos USA:n pakotteet poistuvat, tilanne muuttuu. Jos laite saa Googlen palvelut päivityksellä, se nousee heittämällä aivan älypuhelimien terävimpään kärkeen. Nyt sen käyttöarvo jää hyvin vajaaksi. Tai ainakin se tarvitsee rinnalleen toisen puhelimen.