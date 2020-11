Testasimme Lidlin huomenna myyntiin tulevat 25 euron kuulokkeet – poskettoman hyvä ostos

Testasimme Lidlin Silvercrest SBKP 1 A3 -bluetooth-kuulokkeet ja totesimme niiden olevan hinta-laatusuhteeltaan vähintäänkin erinomaiset.

Lidl on päässyt yllättämään niin allekirjoittaneen kuin monet muutkin suomalaiset muutamaan otteeseen. Kaupan hyllyille on tullut – ja yhtä nopeasti yleensä lähtenyt – tavaraeriä, jotka tarjoavat rahalle todella hyvän vastineen.

Näin on päässyt tapahtumaan aiemmin muun muassa kuulokkeiden kanssa. Ja näin pääsee tapahtumaan myös uudelleen.

Lidl tuo myyntiin torstaina 26.11. erän 24,99 euroon hinnoiteltuja bluetooth-kuulokkeita. Ilta-Sanomat Digitoday testasi Silvercrest SBKP 1 A3 -kuulokkeet etukäteen ja totesi niiden loistavan sen tärkeimmän asian, eli äänenlaadun, suhteen.

Kyse on bluetooth-kuulokkeista, joita voi käyttää myös normaaleina langallisina kuulokkeina.

Ulkonäöltään kuulokkeet ovat retron 50-lukulaiset. Värivaihtoehtoja on kaksi: mustan ja hopean tai mustan ja kuparin yhdistelmä.

Kuulokkeet ovat verrattain kevyet, istuvat päähän verrattain hyvin, eivätkä purista. Sekä kuulokkeiden että sangan pehmustus on hyvä. Kuulokkeet ovat korvalapputyyppiset, eli korvat eivät mahdu kuppeihin kokonaisuudessaan. Kuulokkeiden halkaisija on noin 7,5 senttiä.

Kuulokkeet ja sanka ovat hyvin pehmustettuja. Luurit ovat lappumalliset, eli ne asettuvat korvien päälle eivätkä ympäröi niitä.­

Kuulokkeiden suurin vahvuus on äänenlaatu. Ääntä voisi luonnehtia täyteläiseksi ja erottelukykyä hyväksi. Ja mikä tärkeintä, hintaan nähden ällistyttävän hyväksi.

Hifikuulokkeet ne eivät kuitenkaan ole. Järeämpiin kuulokkeisiin vertailtaessa eroja huomaa etenkin diskanttipäässä, joka ei ole Silvercresteissä yhtä kirkas kuin vaikkapa Shure Aonic 50:ssa. Silvercresteistä puuttuu hifikuulokkeille ominainen kuivakkuus, joka korvautuu useimpia kuuntelijoita todennäköisesti enemmän miellyttävällä muhkeudella.

Mistään bassoövereistä ei kuitenkaan ole kyse. Soundi on koko ajan tasapainossa. Lopputulos on hyvää niin bluetoothilla kuin johdolla kuunneltuna.

Kuulokkeiden kohderyhmää eivät ole kuitenkaan hifistit, vaan tavalliset sukankuluttajat. Nämä saavat rahalle enemmän kuin täyden vastineen.

Koska kuulokkeiden hinta on edullinen, on joistain asioista tingitty. Taustaääniä vaimentavaa vastamelutoimintoa ei ole. Luureissa on kuitenkin mikrofoni, joten puhelinsoitot onnistuvat. Soittaminen tehdään puhelimella, vastaamiseen riittää virtanapin terävä painallus.

Säätönappeja on hieman hankala käyttää, sillä niitä ei ole juuri korotettu.­

Vaikka kuulokkeiden ulkonäkö on (allekirjoittaneen mielestä) onnistunut, designissa on vetäisty pari mutkaa suoraksi. Oikeassa kuulokkeessa olevat hallintapainikkeet (virta, äänenvoimakkuus, bluetooth-haku) ovat varsin litteitä ja siten käsikopelolta hankalia käyttää.

Kupit eivät myöskään käänny sivuttain, mikä helpottaisi luureja kaulalla pidettäessä. Latausliitäntä on vanhempi mikro-usb, ei useimpien nykypuhelimien käyttämä usb-c.

Hallintasovellusta ei ole, eli kuulokkeita käytetään puhelimen kautta. Suurin merkitys tällä on siinä, että monen hallintasovelluksen tuomaa ääntä muokkaavaa taajuuskorjainta ei ole. Nyt on tultava toimeen ilman. Mutta toisaalta: nyt ei puhelimessa ole ylimääräistä sovellusta tietoja keräämässä.

Pakkauksen sisältö on hyvin pelkistetty: kuulokkeet, ääni- ja latausjohto sekä ohjeistus.­

Mukana tulee ääni- ja latausjohto sekä ohjeistus, ei muuta. Monien kuulokkeiden mukana toimitettava kuljetuspussi loistaa poissaolollaan.

Kuulokkeiden rakenne ei ole varsinaisen heppoinen, mutta kovin kovaan rankaisuun näitä ei kannattane alistaa. Niiden kestävyys pidemmässä käytössä on kysymysmerkki.

Lidl lupaa kuulokkeille 16 tuntia musiikin kuuntelua tai puhetta yhdellä latauksella, ja 400 milliampeerin akun latautuvan 3 tunnissa.

Testijakson aikana ei ollut mahdollista käyttää akkua kokonaan loppuun. Noin 2,5 tunnin yhtämittainen käyttö, josta puolitoista tuntia oli akkua tavallista nopeammin purkavassa nollasäässä, laski varaustason 80 prosenttiin. Tämän perusteella lupaus vaikuttaa olevan aika hyvin linjassa todellisuuden kanssa.

Passiivinen langallinen kuuntelu ei kuluta akkua.

Silvercrestit taittuvat kasaan kuljettamista varten. Kupit eivät kuitenkaan käänny sivuttain, mikä helpottaisi niiden pitämistä käyttämättöminä kaulalla.­

Mutta palataanpa perusasioihin. Kyseessä on 25 euroa maksavat luurit, joten niiltä ei ole lupa odottaa kaikkia maailman pillejä ja kelloja.

Yleensä 25 eurolla ei ole lupa odottaa edes kovin kummoista äänenlaatua. Nyt sellaista on kuitenkin tarjolla.

Kyseessä on tuote-erä, eli se ei ole jäämässä Lidlin valikoimiin pysyvästi. Investointi kannattaa siis tehdä suhteellisen ripeästi, jos sellainen on suunnitelmissa.