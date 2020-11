Testi: Sony Xperia 5 II tuo iloa erityisesti kuvaajille

Sonyn uutuus on lähellä keväällä julkaistua mallia, mutta on toimiva ja tasapainoinen kokonaisuus.

Sonylla ollaan ilmeisesti tyytyväisiä vuoden alkupuolella julkaistuun Xperia 1 II -puhelimeen, sillä yhtiö on julkaissut saman puhelimen uudestaan – tai no, ainakin melkein. Joka tapauksessa syksyn Xperia 5 II -puhelimessa on paljon yhteistä keväällä julkaistun Xperia-mallin kanssa.

Kuluttaja saattaa olla ”uusintapainoksesta” kuitenkin tyytyväinen. Sony Xperia 5 II on nimittäin ykkösversiota hieman halvempi ja pienempi, mikä voi monelle käyttäjälle olla oikeataan etu. Uusi malli mahtuu vaivatta taskuun ja sormetkin melkein ulottuvat 6,1 -tuumaisen näytön yläosaan asti.

Sonyn kohdalla on muistettava, että näytön kuvasuhde on tavallista kapeampi 21:9, joten näytön yläosaan saa kurotella. Sonyn mukaan kuvasuhde sopii elokuviin, ja kieltämättä, esimerkiksi Netflixistä löytyvä Interstellar täyttää näytön kokonaan.

Sony Xperia 5 II on hinnaltaan noin 900 euron laite.­

Viihdekäyttöä parantavat stereokaiuttimet ja kevään mallissa Xperia-malleihin paluun tehnyt 3,5 mm kuulokeliitäntä. Ääniasetuksista saa pakattuun nettimusiikkiin hieman lisäpotkua panemalla päälle DSEE-toiminnon, joka Sonyn mukaan käyttää tekoälytekniikkaa. Puhelin tukee kuitenkin myös korkealaatuisia hi-res-äänitiedostoja.

Liukas luuri

Lisäksi puhelin on ohut ja erittäin liukas. Viileänä päivänä puhelimen pitäminen villahansikkaassa oli hieman pelottavakin kokemus. Useimmat ostanevat puhelimiinsa suojakuoret, mutta tämän puhelimen kanssa se on aivan välttämätöntä.

Oled-näyttö täyttää puhelimen etuosan melkein kokonaan. Ala- ja yläosassa reunat ovat kuitenkin hieman paksummat. Sony on upottanut kameran kehykseen, eikä kilpailijoiden tavoin näytössä olevaan loveen tai aukkoon.

Uutuudessa ei ole 4K-näyttöä kuten Xperia 1 II -mallissa, vaan näytön tarkkuus on 2520 x 1080. Käytössä suurempaa resoluutiota ei kaipaa. Tällä kertaa Sony on kuitenkin tehostanut näyttöä pääasiassa pelaamiseen tarkoitetulla 120 hertsin virkistystaajuudella.

Järeät kamerasäädöt

Puhelimen takaa löytyvät samat kolme 12 megapikselin kameraa kuin kevään mallissa, eli 16 mm erikoislaajakuva-, 24 mm laajakuva- ja 70 mm telefotokamera.

Sony on satsannut kameraohjelmistoihin. Uudessa mallissa löytyvät normaalin kameraohjelman lisäksi erityiset Camera Pro- ja Cinema Pro -ohjelmat, jotka päästävät valo- ja videokuvaajat säätämään kuvaamisen asetuksia lähes järjestelmäkameran malliin. Vähän pidemmälle edistyneelle kuvaajalle kamera tarjoaa varmasti uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta meiltä muilta ohjelmien käyttö vaatii hieman opettelua. Onneksi YouTubesta löytyy aiheesta opastusvideoita.

Kaikki puhelimen hallintanäppäimet ovat oikealla sivulla hieman sumpussa. Ainakaan testaajan mielestä Sonyn tapa laittaa sormenjälkitunnistin puhelimeen sivuun virtanäppäimen yhteyteen on kuitenkin kätevä, ja se myös toimii nopeasti.

Muut näppäimet eivät ole yhtä ergonomisia. Äänenvoimakkuutta säädellään keinunäppäimellä, jonka tuntuma ei ole kovin selkeä. Se sijaitsee oikealla sivulla ylimmäisenä, eli siihen on hieman hankala yltää. Sormenjälkitunnistin-virtanäppäimen jälkeen seuraavana on Google Assistant -näppäin, jonka käyttötarkoitusta voi kuitenkin vaihtaa.

Alimmaisena tulee kameran laukaisin, jota on kätevintä käyttää puhelin on vaaka-asennossa. Mutta tosiaan, mittasuhteista ja liukkaudesta johtuen Xperia 5 II:lla kuvatessa siitä kannattaa pitää kiinni molemmilla käsillä.

Ei vanhene käsiin

Kokonaisuutena Sony Xperia 5 II on varsin tasapainoinen paketti ja tarjoaa varsinkin valokuvauksen ja videokuvauksen harrastajille kiinnostavat työkalut. Puhelin on valmis myös 5g-yhteyksiin, joten se ei tuntune auttamattomasti vanhentuneelta vuoden parin päästä tai milloin 5g-verkot ja -palvelut nyt käytännössä ovat laajasti kaikkien ulottuvilla. Puhelimen käyttöjärjestelmänä on Android 10, mutta päivitys 11-versioon on Sonyn mukaan tulossa.

Kapea puhelin sopii ilahduttavan hyvin taskuun ja käteen – kunhan siihen hankkii sopivan tahmean suojakuoren.