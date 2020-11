Tätä kysymystä pohtii nyt moni: Kannattaako ostaa alle 300 euron 5g-puhelin?

Suomessa alettiin myydä 5g-puhelinta 300 euron hintaluokassa. Kohtaavatko hinta ja laatu?

OnePlus Nord 10 5G on noin 300 euron 5g-puhelin.­

5g-verkon peitto kasvaa koko ajan, eivätkä kaikki laitteet ole enää tonnin huippupuhelimia. Laitteita on nähty jo 400 euron hintaluokassa. Tällä hetkellä sellaisen saa alle 300 euron. Kiinalainen OnePlus myy uutta Nord N10 5G -puhelintaan ennakkoon 299 euroon. Ensi viikolla laitteen hinta nousee 349 euroon.

Mutta kannattaako edullista 5g-puhelinta ostaa?

Yleensä 5g:n merkittävimpien etujen joukossa mainitaan teräväpiirtovideon katselu ja pelaaminen. 300 euron puhelin ei kuitenkaan edusta laitteistonsa puolesta aivan terävintä kärkeä, joten miksi sellainen tulisi ostaa?

Euroopan strategiajohtaja Tuomas Lampénin mukaan kyse on tulevaisuuteen valmistautumisesta.

– Kun ostat puhelimen nyt, käytät sitä tulevat 2–3 vuotta. Esimerkiksi nykyinen videoiden massiivinen käyttö ja Instagramin suosio eivät olleet tiedossa, kun ensimmäiset 4g-puhelimet tulivat. Emme tiedä vielä kaikkia 5g:n käyttötarkoituksia. Kannattaa ostaa mieluummin uutta kuin vanhaa teknologiaa, Lampén sanoo.

Myös teleoperaattori välittää samaa myyntiä tukevaa viestiä.

– [Suurin hyöty on] nopeus. Kun ajatellaan latausnopeutta ja lyhyttä viivettä eli verkon vasteaikaa, niin myös edullisemman hintapisteen puhelimella pääsee parempaan käyttökokemukseen 5g:n kautta. Vaikka videoita katsellessa muilta osin ihan samoihin tarkkuuksiin ei päästäkään verrattuna lippulaivamalleihin, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Valkama Elisalta.

– Lisäksi edullisempikin laite on valmiiksi 5g-kyvykäs ja näin ehkä käyttöikää saa hieman lisää verrattuna vastaavaan 4g-puhelimeen. Jatkossa entistä useampi julkaistava laite on 5g-kyvykäs ja on hyvä muistaa, että 5g-puhelin toimii hyvin myös 4g-verkossa, Valkama jatkaa.

Toisin kuin aiemmin, Nord N10 tulee myyntiin vain Elisalla. Hieman järeämpää Nordia myytiin kaikkien teleoperaattorien lisäksi myös elektroniikkaketjuissa, mutta sen saatavuus oli huono. Otettiinko tässä taka-askel laitepulan vuoksi?

– En näkisi asiaa noin. Tässä päätettiin tehdä strateginen kumppanuus, Lampén muotoilee.

Asetelmassa on tietty ristiriita siinä, että että edullisempana laitteena N10 on suuremmille massoille suunnattu puhelin. Kuitenkin sen jälleenmyynti on rajoitetumpaa kuin hieman hintavamman ensimmäisen Nordin.

Entä onko kiinalaisuus ongelma? Niin Huawei kuin ZTE ovat joutuneet pakotteiden kohteeksi, ja niillä ei ole asiaa monien maiden 5g-markkinoille. Huaweilta on evätty myös Googlen Androidin ja Googlen palveluiden käyttö. Missä määrin tämä heijastuu kiinalaiseen OnePlussaan?

– Siitä ei ole viitteitä, että tämä vaikuttaisi meihin. Laitteemme on sertifioitu myyntiin USA:ssa. Meillä on amerikkalainen käyttöjärjestelmä ja sirut, emmekä ole verkkolaitevalmistaja, Lampén sanoo viitaten OxygenOS-käyttöliitymän alla olevaan Googlen Androidiin ja Qualcommin piirisarjaan.

300 euron luuri pikatestissä

Pikatestin perusteella OnePlus Nord N10 5G on todella riisuttu ja pelkistetty versio 5g-puhelimesta.

Se tärkein myyntiargumentti, eli 5g, on kunnossa. Testitilanteessa puhelin antoi gigabitin liittymällä Helsingissä 834 megabittiä, mikä on oikein kelpo saavutus.

Laitteen käsituntuma on kuitenkin selkeästi halvempi ja muovisempi kuin isosisarus Nordissa. Myös käyttökokemus on jähmeämpi, mikä selittyy hitaammalla prosessorilla. 4g-puhelimiin verrattuna Nord N10:n tuntuma vastaa ehkä noin 250 euron laitetta.

N10:n kamera on poikkeuksellisen järeä 300 euron laitteeksi ja tekee hintaluokassaan varsin tyydyttävää jälkeä. Isommassa Nordissa on merkittävästi parempi selfiekamera.

N10:n näyttö on tässä sarjassa nopea 90-hertsinen, vaikka tekniikka onkin edullisempaa lcd:tä. Tämä näkyy kirkkaudessa ja kuvan terävyydessä, jotka eivät ole huippulaitteiden tasoa.

4K-videota katsellessa kuvaan tulee pehmeyttä, jota lippulaivalaitteissa ei ole. Vaikka järeä video siirtyy laadukkaana laitteeseen, sen loisto ei välity täysimääräisesti katsojalle asti.

Jos N10:n hinta asettuu noin 350 euroon, se on turhan paljon. Selkeästi parempi Nord on vain 50 euroa kalliimpi. Jos hintaeroksi taas muodostuu satanen, kuten ennakkomyynnin aikana, diili on selkeästi parempi hinnan ja laadun kohdatessa.

Puhelinmyyjien puheet ovat sikäli totta, että vanhan teknologian ostamisessa on riskinsä. Nyt saa halvalla vanhoja 4g-huippupuhelimia, mutta sellaisen elinkaaren mitta on kysymysmerkki.

Jos uutta puhelinta ei ole pakko ostaa aivan heti, kannattaa odotella hetki. 5g-laitteiden hinnan voi odottaa laskevan kilpailun myötä, ja jo puolen vuoden päästä voi tehdä oikein hyvän ostoksen.