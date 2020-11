Testissä Xbox Series X ja S – tekeekö paras laitteisto parhaan pelikoneen?

Xbox Series -konsolit ovat samanlaisia, mutta silti hyvin erilaisia.

2020 on se vuosi, jolloin meitä täräytettiin koronalla, vallanvaihdolla USA:ssa sekä Microsoftin ja Sonyn uusilla pelikonsoleilla. Tai tarkemmin ottaen kahdella kumpaakin. Kumpikin julkaisi nimittäin laitteestaan sekä järeämmän että kevytversion.

Playstation 5:n versioissa ei ole muuta eroa kuin levyasema, hintalappu ja pieni korkeusero. Lisäksi PS5 on selvästi uuden sukupolven laite, jonka pelit eivät toimi PS4:llä, ellei niistä ole tehty sille erikseen versiota.

Playstation 5 -testimme voit lukea täältä:

Microsoftin lähestymistapa on aivan toinen. Yhtiön tausta on pc-maailmassa ja Xbox Series -konsolien filosofia on helpoin tajuta mieltämällä ne pc-tietokoneiksi. Vanhempi Xbox One ja uudemmat Xbox Series S sekä Series X ovat osa samaa jatkumoa. Uudemmat laitteet ovat vain tehokkaampia.

Näin ollen peleistä ei tule erillisiä versioita Onelle, S:lle ja X:lle, vaan ne toimivat kaikissa. Ainakin siihen asti, kunnes alkaa tulla pelejä, joiden suorituskyky on liikaa alapään laitteille. Sen aika ei ole kuitenkaan ihan vielä.

Tästä seuraa muutamia hyviä asioita. Tärkein niistä lienee se, että pelaajalla on pelistä aina se paras ja näyttävin versio käytettävissään.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että konsolin päivittämisellä ei ole kiirettä kun ja jos kotoa löytyy Xbox One. Pelit toimivat toistaiseksi silläkin, eivät ihan yhtä näyttävinä vaan. Mutta tästä lisää hieman myöhemmin.

Konsoli käyttöön kännykällä

Uuden Xboxin käyttöönotto tapahtuu Xbox-puhelinsovellusta käyttäen. Asennus tapahtuu nopeasti ja näppärästi, ja samalla Microsoft saa ujutettua sovelluksensa pelaajien puhelimeen. Piuhojen kytkemisen ja pelaamaan pääsemisen välillä meni parikymmentä minuuttia, joskin asennuksen nopeus riippuu myös netin nopeudesta. Alkajaisiksi konsoliin ladataan noin gigan päivityspaketti. Samoin myös ohjaimen ohjelmisto päivitetään.

Pelien ja konsolin käyttöjärjestelmän päivittäminen on ollut arkipäivää jo pitkään. Nyt päivitetään myös ohjaimen ohjelmisto.­

Xbox-sovellus tuntuu toimivan moitteetta myös uudemmissa Huawei-puhelimissa, kun sovelluksen noutaa puhelimen Petal-haulla ja klikkailee APKPure-latauksen loppuun.

Jos vanha Xbox One on tuttu, uusi Xbox ei räjäytä tajuntaa käyttökokemuksellaan. Käyttöliittymä näyttää täsmälleen samalta kuin aikaisemmin. Jatkuvuuden ja tuttuuden kannalta tämä on hyvä asia. Sen hinta on kuitenkin se, että vau-efektiä ei pääse syntymään. Kyseessä on selkeästi edistysaskel, ei aloitus puhtaalta pöydältä.

Sama pätee ohjaimeen. Se on vanha tuttu erinomainen Xbox-ohjain vähän paranneltuna. Sen pinnoite on karkeampi kuin ennen, eli se pysyy paremmin kädessä. Nappeja on tullut yksi lisää, sisältöjen jakamisen mahdollistava painike. Sen nopea painallus pelin aikana ottaa kuvakaappauksen, ja se vie tarvittaessa myös kuvien ja videoiden jakotoimintoon. Lisäksi ristiohjainta on paranneltu.

Konsolien ohjaimet ovat väriä lukuun ottamatta identtisiä. Uusi jakonappi on suoraan Xbox-painikkeesta alaspäin, melko keskellä ohjainta.­

Toisin kuin PS5:ssä, ohjain on patterikäyttöinen. Koska ohjain on vain hyvin vähän paranneltu, se on ominaisuuksiltaan PS5:n Dualsenseä jäljessä. Tarjolla ei ole kosketuslevyä, vastavoimatoimintoa, kaiuttimia tai mikrofonia. Xbox-ohjain on kuitenkin yhä markkinoiden parhaiten käteen istuva ja liikeradoiltaan erinomainen ohjain.

Series S:n ohjaimen väri on konsolin värinen vakoinen ja X:n saman logiikan mukaan musta. Tuttuun tapaan erilaisia väriversioita on myynnissä vaikka kuinka paljon. Sopii toivoa, että tatit kestäisivät aiempia paremmin. Etenkin NHL on ollut myrkkyä vanhan ohjaimen tateille.

Musta laatikko – ja valkoinen

Ulkonäöltään molemmat konsolit ovat onnistuneita. Nimensä mukaisesti ne ovat laatikoita: S on valkoinen suorakulmio, jonka yhtä sivua dominoi pyöreä jäähdytinsäleikkö. Laitteella on painoa alle 2 kiloa ja se menee hyvinkin pieneen tilaan – joskin ilmankierrolle pitää muistaa jättää tilaa.

Series X puolestaan on syvyydeltään ja leveydeltään samanmittainen kuutio, joka nousee pystysuunnassa. Sen yläosa on jäähdytyssäleikköä, jonka läpi näkyy kookas tuuletin.

Valkoinen Xbox Series S on pieni, ja näyttää ylikokoiselta transistoriradiolta. Series X puolestaan on jämerä musta laatikko.­

Kummankin konsolin etupaneelissa on yksi usb-a-portti ja takana kaksi lisää. Takana on myös paikat verkkokaapelille, hdmi-kaapelille ja tallennustilaa laajentavalle muistikortille.

Tuuletin tulee tarpeeseen, sillä etenkin X-mallissa on reilusti tehoa. Se on laskentateholtaan PS5:tä järeämpi ja myös kuumenee enemmän. Pelattaessa tuuletin puskee lämmintä ilmaa ylöspäin, ja laite lämpenee ihan jonkin verran reunoiltaan.

Lämpöä ei ole niin paljon, ettei laitetta voisi koskettaa, mutta viileä se ei missään nimessä ole. Myös Series S lämpenee, mutta ei aivan yhtä paljon kuin X. Koska molemmissa tuuletus on toteutettu järeästi, tämä tuskin on ongelma.

Molempien konsolien päällä on iso tuuletinristikko. X-mallin kookas tuuleton on halkaisijaltaan melkein koko laitteen kokoinen.­

On miellyttävää huomata, että lämpeneminen ei tuonut tullessaan meteliä. Kumpikin konsoli on erittäin hiljainen ja äänentaajuudeltaan matala. Ääntelyssä konsolit ottavat voiton PS5:stä.

Allekirjoittanut pitää kummankin konsolin muotoilua varsin onnistuneena ja selkeästi parempana kuin 60-luvun arkkitehtuuria mukailevaa Playstation 5:tä. Mutta tämä on puhdas makuasia.

Pelikonsoli, joo, mutta entäs ne pelit?

Jos konsolin käyttöliittymä ei synnyttänyt vau-efektiä, sitä voi hakea peleistä. Aloitetaanpa kuitenkin karuista uutisista: Xbox Seriesin yksinoikeuspelien luettelo on olematon. Konsolille ei ole tarjolla järeää yksinoikeustavaraa, jota kaverit katsoisivat vierestä kateellisena kuolaten.

Halo Infinite, jonka piti olla konsolin ykkösnyrkki, siirtyi ensi vuodelle. Halo-pelisarja ei ole myöskään saanut Suomessa perinteisesti kovin suuria kansanjoukkoja liikkeelle.

Vasemmalla oleva Playstation 5 on Xboxeihin verrattuna melkoinen möhkäle.­

Sitten hyvä uutinen: Uusi konsoli tekee vanhoista peleistä parhaimmillaan todella upean näköisiä. Parhaimmillaan ne saavat näyttävän hdr-väripaletin, paremman ruudunpäivitysnopeuden ja lyhyet latausajat.

Paras lopputulos vanhalla pelillä saadaan, kun se päivitetään erityisesti uusia konsoleita tukemaan. Microsoft on toki näin omien pelinsä kanssa toiminut, ja Gears 5, Gears Tactics ja Forza Horizon 4 (FH4) tuodaan Xbox Series -aikaan.

Uutuuspeleistä muun muassa Dirt 5 -rallikaahailu ja laaja avoimen maailman toimintaseikkailu Yakuza: Like a Dragon saavat ulkoasupäivityksen.

Dirt 5 ja etenkin Forza Horizon 4 ovat uusilla Xboxeilla mykistävän kauniita. FH4 on helppo julistaa parhaannäköiseksi ajopeliksi juuri nyt. Ja se on paljon sanottu.

Forza Horizon 4:ssä on upeaa vauhdin tuntua ja graafista loistoa. Tai no, vauhtia siinä määrin kuin mihin kasarin Renault 5 Turbolla pääsee. Toki tarjolla on reteämpiäkin menopelejä.­

Tässä tulevat näkyviin myös Series S:n ja X:n erot. Molemmat tarjoavat kauniita maisemia ja sujuvaa pelattavuutta, mutta ero näkyy kuvan tarkkuudessa. FH4:ää 65-tuumaisella 4k/hdr-televisiolla pelattaessa havaitsee S-konsolissa puunoksissa pikselöitymistä, kun taas X:ssä maisema on hyvin hyvin realistinen. Peli on niin S:llä kuin X:llä erittäin sulava pelattava, ja ruudunpäivitysnopeus pysyy tasaisesti 60 kuvan sekuntinopeudessa.

Microsoft lupaa molemmille konsoleille peräti 120 fps-vauhtia, mutta vielä sitä ei ole nähty. Ominaisuutta tukeva Dirt 5 ei ollut saanut kirjoitushetkellä vielä tämän mahdollistavaa päivitystä.

Konsoli otetaan käyttöön kännykän Xbox-sovelluksessa ja laitetta voi myöhemmin hallinnoida puhelimella. Game Pass Ultimaten omistajat voivat ottaa puhelimellaan etäyhteyden konsoliin ja pelata puhelimella sen pelejä.­

Koska molemmissa konsoleissa on kiintolevyn sijaan ssd-levy, pelit latautuvat nopeasti ja etenkin pelinsisäiset latausajat ovat miellyttävän lyhyitä.

Yhteensopivuus vanhojen Xbox-pelien kanssa on laajaa. Joissakin tapauksissa tämä yltää jopa ensimmäisen sukupolven boksiin ja 360-malliin. Kaikkien yhteensopivien pelien lista on katsottavissa täältä, ja listan odotetaan vielä kasvavan.

Ei-niin-näkyvät erot

Käyttöliittymän takana on tapahtunut pari uudistusta. Xbox pyörittää aiempaa paremmin vaikka kahta peliä vuorotellen. Quick Resumeksi kutsuttu toiminto antaa jatkaa pelejä siitä kohdasta, johon jäätiin. Testivaiheessa ominaisuus oli kuitenkin keskeneräisyyden vuoksi pois käytöstä.

Mediapuolella tarjotaan yleisimpiä ulkomaisia suoratoistopalveluja, eli Netflixiä, Amazonia ja Disney+:aa. Suomalaisia, eli Yle Areenaa, Ruutua ja kumppaneita ei näy.

Konsolikisalle on aivan liian varhaista julkistaa voittajaa, mutta Xboxilla on kolme suurta valttia Playstationia vastaan.

Ensimmäinen niistä on se, että Series X on järeämpi laitteisto kuin Playstation 5. Tämä voi poikia kauniimpia pelejä kuin PS5:llä – jos pelintekijät lähtevät kaunistelemaan tekeleitään erikseen X:lle. Microsoft tekee näin varmasti, mutta entä EA, Ubisoft ja muut?

Toinen on noin 10 euroa kuukaudessa maksava pelien tilauspalvelu Game Pass ja hieman kalliimpi (noin 13 €/kk) ultimate-versio. Molemmista löytyy pelattavaa yli 100 pelin verran. Kaikki Microsoftin omat pelit kuuluvat diiliin.

Molemmissa konsoleissa on identtinen liitinpatteristo.­

Ultimatessa on bonuksena vielä EA Play, joka tuo pelattavaksi jättijulkaisijan pelejä. Tarjolla ovat muun muassa toiseksi uusimmat ja niitä vanhemmat versiot NHL- ja FIFA-pelisarjoista. Lisäksi Ultimate mahdollistaa etäpelaamisen puhelimella, joka ottaa netin kautta yhteyden omaan konsoliin.

Kolmas bonus on All access -ostomalli, joka on käytännössä Microsoftin antama koroton osamaksu konsolille. 25 euroa (Series S) tai 34 euroa (Series X) kuukaudessa maksava pelaaja saa pelikonsolin, Game Passin Ultimate-version ja verkkopeliin oikeuttavan Xbox Goldin. Kahden vuoden päästä pelikone on maksettu ja kuukausimaksu poistuu. Playstationilla ei ole tarjota mitään suoraan vastaavaa. Suomessa All Accessia tarjoavia jälleenmyyjiä on tosin vain yksi, Gigantti.

Kumpi vai pleikkari?

Series X:n ja S:n suhdetta toisiinsa voi pitää erittäin onnistuneena. S on edullinen, pieni ja sopii esimerkiksi lapsiperheille erittäin hyvin. Game Passista maksaminen pitää myös pelitarjonnan erinomaisissa kantimissa.

Series X puolestaan on järeä ja laadukas pelikone, joka tosin kärsii toistaiseksi sitä täysillä hyödyntävien pelien puutteesta. Niinpä sekin on toistaiseksi vielä lupaus tulevasta.

Auki jää pari suuren suurta kysymystä.

Mikä on konsolien tulevaisuus muiden pelijulkaisijoiden kuin Microsoftin suunnitelmissa? Kyseessä ovat kuitenkin suorituskyvyltään siinä määrin erilaiset laitteet, että peleistä on tehtävä kaksi eri versiota.

Tyytyvätkö pelistudiot tekemään vain yhden version? Ja jos näin käy, kummalle mallille se suunnataan?

Jos tähtäimessä on Series S, X:n tehot menevät hukkaan, kun peli ei ota X:n laitteistosta kaikkea irti. Jos tähtäin taas on X:ssä, silloin S jää ilman näyttäviä pelejä tai niiden toimivuus on selkeästi tahmaisempaa.

Jos Playstation 5 on vielä lupaus, Xbox Series S ja X ovat sitä vielä enemmän. Molemmat edustavat laitteistonsa puolesta timanttista hinta-laatusuhdetta, mutta riittääkö se?

Siksi kannattanee odotella, että ne järeät ja näyttävät pelit tulevat ja alkavat täyttää lupauksia. Pelattava sinänsä ei lopu kesken, sillä Game Passin ottajille tavaraa on tarjolla enemmän kuin mitä ehtii veivata.